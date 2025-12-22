OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, envisagerait une nouvelle levée de fonds qui valoriserait l'entreprise à hauteur de 750 milliards de dollars, alors que les inquiétudes concernant la formation d'une bulle spéculative sur le marché de l'intelligence artificielle (IA) grandissent. Sous la direction de son PDG, Sam Altman, les discussions avec des investisseurs privés en sont encore à un stade préliminaire et font suite à des informations selon lesquelles la société préparerait également le terrain pour une éventuelle introduction en bourse.
Samuel Harris Altman est un entrepreneur et investisseur américain surtout connu pour être le PDG d'OpenAI depuis 2019 (il a été brièvement démis de ses fonctions puis réintégré en novembre 2023). Il est également président des sociétés d'énergie propre Oklo Inc. et Helion Energy. Sam Altman est considéré comme l'une des figures de proue du boom de l'IA. En janvier 2025, sa valeur nette était estimée à 1,1 milliard de dollars.
OpenAI est une entreprise américaine spécialisée dans l'IA dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle a pour objectif de développer une IA générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ». OpenAI est connue pour la famille GPT de grands modèles de langage, la série DALL-E de modèles de conversion de texte en image et un modèle de conversion de texte en vidéo nommé Sora.
Selon certaines informations, OpenAI, la société de Sam Altman, aurait engagé des discussions avec des investisseurs privés en vue de lever des fonds pour un montant astronomique de 750 milliards de dollars, une initiative qui intervient alors que des rumeurs circulent selon lesquelles le géant de l'IA envisagerait également d'entrer en bourse. La société surtout connue pour avoir créé ChatGPT cherche à lever des dizaines de milliards de dollars lors d'un tour de table, voire jusqu'à 100 milliards de dollars, selon The Information. Les discussions seraient au stade préliminaire et susceptibles d'évoluer.
Cette perspective intervient alors que Sam Altman a publiquement reconnu l'existence d'une bulle spéculative autour de l'IA, due à l'excitation excessive des investisseurs pour cette technologie. Il a également déclaré trouver « insensé » que certaines start-up spécialisées dans l'IA, composées de « trois personnes et d'une idée », reçoivent des financements à des valorisations aussi élevées.
Si cette levée de fonds aboutit, cela représenterait une augmentation de 50 % de la valorisation d'OpenAI par rapport au mois d'octobre, lorsque la société a autorisé ses employés actuels et anciens à vendre 6,6 milliards de dollars d'actions pour une valorisation de 500 milliards de dollars.
En octobre dernier, des rapports ont révélé qu'OpenAI « préparait le terrain » pour une introduction en bourse et envisageait de soumettre les documents nécessaires aux autorités réglementaires d'ici le second semestre de l'année prochaine. Selon certaines sources, cette introduction en bourse pourrait valoriser OpenAI à 1 000 milliards de dollars.
« Une introduction en bourse n'est pas notre priorité, nous n'avons donc pas pu fixer de date », a déclaré à l'époque un porte-parole d'OpenAI. « Nous construisons une entreprise durable et poursuivons notre mission afin que tout le monde puisse bénéficier de l'AGI. »
Par ailleurs, Amazon serait en pourparlers pour investir au moins 10 milliards de dollars dans OpenAI et vendre ses puces informatiques à l'entreprise.
Bien que ChatGPT dispose d'une base massive de plus de 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, il n'est pas encore rentable.
De plus, les projets de Sam Altman d'investir des centaines de milliards de dollars dans la construction de centres de données et d'autres infrastructures nécessaires à la formation de modèles d'IA plus avancés ont effrayé Wall Street et suscité des discussions sur la question de savoir si le marché est en proie à une bulle technologique.
Sam Altman a récemment déclaré l'état d'alerte « code rouge » chez OpenAI et a demandé à ses employés de se concentrer sur l'amélioration des performances de ChatGPT, craignant que Google et d'autres concurrents ne gagnent du terrain.
Alors qu'OpenAI cherche à convaincre de nouveaux investisseurs, le secteur de l'IA est confronté à des doutes croissants quant à sa viabilité financière. Malgré des promesses technologiques majeures, de nombreux analystes mettent en avant les signes avant-coureurs d'un éclatement imminent de la bulle de l'IA, estimant que les niveaux d'investissement et de valorisation actuels rappellent les excès observés avant l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. Pour plusieurs observateurs, la question n'est plus celle du potentiel technologique, mais celle du calendrier d'un possible ajustement brutal du marché.
Source : The Information
