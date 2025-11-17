Les craintes d'une bulle spéculative autour de l'IA émergent : Perplexity et OpenAI sont en tête de liste des startups que les investisseurs vendraient à découvert pour profiter du krach de la bulle de l'IA

Envoyé par Anthony Envoyé par Quel est votre avis sur le sujet ? Quel est votre avis sur le sujet ?

Vivement que la bulle explose que les choses se calment un peu.Imaginez si la bulle tient encore 7 ans : on sera en permanence sous une pluie constante d'articles en lien avec l'IA pendant des années.Dans tous les médias, tous les jours, on entend parler d'IA. Beaucoup de gens doivent saturer.Quand il n'y avait que le débat "L'IA fera des miracles dans le futur" / "L'IA sera toujours nulle", c'était déjà pénible, mais maintenant ça déborde, il y a des articles du genre :- L'IA créer du chômage (et là il y a un gars qu'arrive et qui dit que des nouveaux métiers apparaîtront dans le futur)- L'IA consomme trop de ressource et d'énergie- L'explosion de la bulle de l'IA aura des conséquences catastrophiques sur l'économie mondiale- L'IA va sauver l'économie mondiale, il y a aura une forte croissance et tout le monde aura droit à un gros RSA- L'IA est utilisé pour faire de la propagande- Il n'y a plus d'humains sur les réseaux sociaux, ce ne sont que des bots qui parlent avec d'autres bots- Des entreprises virent des travailleurs pour les remplacer par des IA- Des entreprises réembauchent des travailleurs qu'elles avaient remplacé par des IA- Des entreprise paient très cher pour des talents de l'IA- Des entreprises virent des talents de l'IA- Les entreprises qui proposent des outils IA ne seront jamais rentable- La première IA qui atteindra ce niveau, attirera instantanément des centaines de millions d'utilisateurs payants.C'est un peu usant.Des entreprises ont encore des milliards à griller, donc ça ne va pas se stopper tout de suite.