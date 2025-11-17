IdentifiantMot de passe
Les craintes d'une bulle spéculative autour de l'IA émergent : Perplexity et OpenAI sont en tête de liste des startups que les investisseurs vendraient à découvert pour profiter du krach de la bulle de l'IA

Le , par Anthony
193 commentaires

5PARTAGES

13  0 
Lors d'une importante conférence consacrée à l'intelligence artificielle (IA) à San Francisco, un sondage informel mené auprès de plus de 300 fondateurs et investisseurs a révélé un malaise croissant au sein de la Silicon Valley. Lorsqu'on leur a demandé quelles start-ups valorisées à plus d'un milliard de dollars ils vendraient à découvert, les personnes interrogées ont cité en tête de liste Perplexity et OpenAI. Ce sondage met en évidence le scepticisme croissant concernant la flambée des valorisations et des dépenses d'infrastructure dans le secteur de l'IA, alors que les capitaux continuent d'y affluer massivement.

Ce climat de méfiance sinscrit dans un contexte de volatilité accrue du secteur technologique, marqué par un recul massif des actions liées à lIA en raison des craintes d'une bulle. Au début du mois de novembre, les avertissements des dirigeants de Wall Street ont déclenché une large correction du marché, effaçant plus de 420 milliards de dollars de capitalisation chez les principaux géants américains. Nvidia, Amazon, Meta ou encore Tesla ont enregistré des baisses significatives, alimentant les craintes dun essoufflement brutal de la frénésie autour de lIA.

Lors d'un rare moment de franchise au cours d'une importante conférence sur l'IA à San Francisco, une question inhabituelle a été posée à des centaines d'acteurs du secteur : sur quelle start-up spécialisée dans l'IA et évaluée à plusieurs milliards de dollars parieraient-ils à la baisse, ou « short » ?

Cette enquête informelle, menée par l'organisateur et journaliste indépendant Eric Newcomer lors de la Cerebral Valley AI Conference, a interrogé plus de 300 fondateurs et investisseurs. Les résultats ont révélé un scepticisme palpable au sein de la Silicon Valley, alors même que des sommes colossales continuent d'affluer vers le secteur de l'intelligence artificielle.


Perplexity en tête de la liste « short »

En tête de la liste des entreprises susceptibles d'afficher des performances médiocres figure Perplexity, un navigateur de recherche basé sur l'IA qui défie ambitieusement la domination de Google. Ce résultat n'était pas tout à fait inattendu pour beaucoup de ceux qui suivent l'actualité du secteur technologique.

Perplexity a attiré l'attention en tant que « symbole » de la bulle perçue autour de l'IA, principalement en raison de sa stratégie agressive de levée de fonds. Selon certaines informations, la start-up aurait obtenu plusieurs tours de financement consécutifs pour des montants allant de 14 milliards à 50 milliards de dollars en quelques mois seulement. Interrogé sur cette enquête, le porte-parole de Perplexity, Jesse Dwyer, a répondu avec humour : « Bon sang, on dirait plutôt la conférence de la vallée du jugement ».

La surprenante deuxième place d'OpenAI

Plus surprenant encore, OpenAI, largement considéré comme le leader incontesté et le favori des consommateurs dans la révolution de l'IA, s'est classé deuxième. Malgré sa position dominante sur le marché, la valorisation croissante d'OpenAI et ses dépenses d'infrastructure massives prévues (qui s'élèveraient à plus de mille milliards) ont commencé à inquiéter certains investisseurs.

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a toutefois publiquement réfuté les allégations selon lesquelles la valorisation de son entreprise serait gonflée. Lors d'un récent échange avec l'investisseur Brad Gerstner, qui s'interrogeait sur la manière dont une entreprise avec 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires pouvait s'engager à dépenser 1 400 milliards de dollars, Altman a directement rétorqué : « Si vous voulez vendre vos actions, je vous trouverai un acheteur. Ça suffit. »

Signaux contradictoires sur un marché à haut risque

Si l'enquête a mis en évidence une volonté de parier contre certains acteurs, il est important de noter le caractère informel et anonyme du sondage. Dans une région où critiquer publiquement les start-ups est généralement mal vu, les résultats offrent un aperçu rare des sentiments privés.

Il est intéressant de noter que Perplexity et OpenAI apparaissent également du côté des « paris gagnants » dans une autre question du sondage, ce qui indique un paysage d'investissement nuancé, souvent contradictoire. En tête de la liste des entreprises que les investisseurs soutiendraient figure Anthropic, qui explorerait actuellement une nouvelle levée de fonds estimée à 350 milliards de dollars.

L'inévitable bulle de l'IA ?

Les participants s'accordaient presque tous sur l'existence d'une « bulle de l'IA ». Cependant, cela n'est pas nécessairement considéré comme un signe avant-coureur de malheur.

Ilya Fushman, associé chez Kleiner Perkins, a déclaré : « Je pense que chaque cycle technologique est, par définition, une bulle. La vraie question est de savoir quelles sont les entreprises qui vont perdurer et quelle sera leur taille. »

De même, Elad Gil, investisseur en capital-risque indépendant, a établi un parallèle avec l'éclatement de la bulle Internet à la fin des années 1990. Il a prédit : « Il y aura quelques dizaines de choses qui prendront une ampleur considérable, une poignée qui seront véritablement hors du commun pour leur génération, et tout le reste disparaîtra d'une manière ou d'une autre. »

Pour des investisseurs comme Elad Gil et Ilya Fushman, le défi crucial consiste à déterminer si des entreprises comme Perplexity deviendront le prochain Google ou disparaîtront, à l'instar d'AltaVista.

Linquiétude exprimée par les investisseurs souligne par ailleurs les limites dune croissance dopée par leuphorie. Malgré lessor fulgurant de lIA générative, des signaux contradictoires émergent, rappelant les excès spéculatifs du début des années 2000. Alors que les valorisations continuent de grimper, plusieurs experts redoutent un rééquilibrage brutal, soulignant les signes avant-coureurs de l'éclatement imminent de la bulle de l'IA et estimant que le marché pourrait approcher du point de rupture après deux années dexpansion ininterrompue. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, lui même le reconnait à demi-mot.

Source : Conférence Cerebral Valley sur l'IA

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous que ces craintes sont fondées et pertinentes ?

193 commentaires
marsupial
Le 17/11/2025 à 13:04
Le gâchis financier, c'est une chose. Mais le gâchis de ressources naturelles (eau + énergie pour alimenter mais aussi construire les immenses data centers) me chagrine beaucoup plus. Dans le monde, tous n'ont pas accès à l'électricité et à l'eau courante. L'eau surtout : vitale à la vie sur Terre, elle est parfois source de conflit. Il suffit de voir la querelle dans l'Himalaya entre la Chine, qui a construit un immense barrage pour générer de l'électricité asséchant les cultures indiennes de plusieurs vallées, et l'Inde.
edit : et surtout, j'oublie, que va-t-on faire de ces immenses centre de calcul une fois la vague passée ?

Cette course effrénée à la puissance de calcul fait largement oublier que nous sommes des privilégiés. La fin de la faim dans le monde, c'est juste 6 milliards par an... et tout le monde ne vit pas avec un toit au dessus de sa tête.

Il procède à un arbitrage entre ceux qu'il estime qu'ils vont survivre et ceux qu'il estime qu'ils vont mourir. Je placerai sur Alphabet également.
1  0 
Ryu2000
Le 17/11/2025 à 14:00
Citation Envoyé par Anthony Voir le message
Quel est votre avis sur le sujet ?
Vivement que la bulle explose que les choses se calment un peu.
Imaginez si la bulle tient encore 7 ans : on sera en permanence sous une pluie constante d'articles en lien avec l'IA pendant des années.

Dans tous les médias, tous les jours, on entend parler d'IA. Beaucoup de gens doivent saturer.

Quand il n'y avait que le débat "L'IA fera des miracles dans le futur" / "L'IA sera toujours nulle", c'était déjà pénible, mais maintenant ça déborde, il y a des articles du genre :
- L'IA créer du chômage (et là il y a un gars qu'arrive et qui dit que des nouveaux métiers apparaîtront dans le futur)
- L'IA consomme trop de ressource et d'énergie
- L'explosion de la bulle de l'IA aura des conséquences catastrophiques sur l'économie mondiale
- L'IA va sauver l'économie mondiale, il y a aura une forte croissance et tout le monde aura droit à un gros RSA
- L'IA est utilisé pour faire de la propagande
- Il n'y a plus d'humains sur les réseaux sociaux, ce ne sont que des bots qui parlent avec d'autres bots
- Des entreprises virent des travailleurs pour les remplacer par des IA
- Des entreprises réembauchent des travailleurs qu'elles avaient remplacé par des IA
- Des entreprise paient très cher pour des talents de l'IA
- Des entreprises virent des talents de l'IA
- Les entreprises qui proposent des outils IA ne seront jamais rentable
- La première IA qui atteindra ce niveau, attirera instantanément des centaines de millions d'utilisateurs payants.

C'est un peu usant.
Des entreprises ont encore des milliards à griller, donc ça ne va pas se stopper tout de suite.
1  1 
Artemus24
Le 17/11/2025 à 14:01
Comment un indien sait qu'il va faire très froid cet hiver ? En regardant si les hommes blancs coupent du bois.
Que se passe-t-il si une grenouille dans un bocal monte à une échelle ? Il va pleuvoir.

Si les analyses de la bulle IA sont tout aussi comparable à celle de l'indien et de la grenouille, nous sommes mal barré pour savoir si la bulle IA est en train de se préparer.
1  1 
Ryu2000
Le 17/11/2025 à 14:19
Citation Envoyé par Artemus24 Voir le message
Si les analyses de la bulle IA sont
Là ce n'est pas le cas.
Il y a beaucoup d'investissements massifs, mais peu de projets deviendront rentable, donc des entreprises feront faillites et des investissements de plusieurs milliards n'auront servi à rien.
C'est mathématique. Des investisseurs se sont emballés et ça va créer des problèmes.
0  0 

 