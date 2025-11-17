Les craintes d'une bulle spéculative autour de l'IA émergent : Perplexity et OpenAI sont en tête de liste des startups que les investisseurs vendraient à découvert pour profiter du krach de la bulle de l'IA

Lors d'une importante conférence consacrée à l'intelligence artificielle (IA) à San Francisco, un sondage informel mené auprès de plus de 300 fondateurs et investisseurs a révélé un malaise croissant au sein de la Silicon Valley. Lorsqu'on leur a demandé quelles start-ups valorisées à plus d'un milliard de dollars ils vendraient à découvert, les personnes interrogées ont cité en tête de liste Perplexity et OpenAI. Ce sondage met en évidence le scepticisme croissant concernant la flambée des valorisations et des dépenses d'infrastructure dans le secteur de l'IA, alors que les capitaux continuent d'y affluer massivement.
Ce climat de méfiance sinscrit dans un contexte de volatilité accrue du secteur technologique, marqué par un recul massif des actions liées à lIA en raison des craintes d'une bulle. Au début du mois de novembre, les avertissements des dirigeants de Wall Street ont déclenché une large correction du marché, effaçant plus de 420 milliards de dollars de capitalisation chez les principaux géants américains. Nvidia, Amazon, Meta ou encore Tesla ont enregistré des baisses significatives, alimentant les craintes dun essoufflement brutal de la frénésie autour de lIA.
Lors d'un rare moment de franchise au cours d'une importante conférence sur l'IA à San Francisco, une question inhabituelle a été posée à des centaines d'acteurs du secteur : sur quelle start-up spécialisée dans l'IA et évaluée à plusieurs milliards de dollars parieraient-ils à la baisse, ou « short » ?
Cette enquête informelle, menée par l'organisateur et journaliste indépendant Eric Newcomer lors de la Cerebral Valley AI Conference, a interrogé plus de 300 fondateurs et investisseurs. Les résultats ont révélé un scepticisme palpable au sein de la Silicon Valley, alors même que des sommes colossales continuent d'affluer vers le secteur de l'intelligence artificielle.
Perplexity en tête de la liste « short »
En tête de la liste des entreprises susceptibles d'afficher des performances médiocres figure Perplexity, un navigateur de recherche basé sur l'IA qui défie ambitieusement la domination de Google. Ce résultat n'était pas tout à fait inattendu pour beaucoup de ceux qui suivent l'actualité du secteur technologique.
Perplexity a attiré l'attention en tant que « symbole » de la bulle perçue autour de l'IA, principalement en raison de sa stratégie agressive de levée de fonds. Selon certaines informations, la start-up aurait obtenu plusieurs tours de financement consécutifs pour des montants allant de 14 milliards à 50 milliards de dollars en quelques mois seulement. Interrogé sur cette enquête, le porte-parole de Perplexity, Jesse Dwyer, a répondu avec humour : « Bon sang, on dirait plutôt la conférence de la vallée du jugement ».
La surprenante deuxième place d'OpenAI
Plus surprenant encore, OpenAI, largement considéré comme le leader incontesté et le favori des consommateurs dans la révolution de l'IA, s'est classé deuxième. Malgré sa position dominante sur le marché, la valorisation croissante d'OpenAI et ses dépenses d'infrastructure massives prévues (qui s'élèveraient à plus de mille milliards) ont commencé à inquiéter certains investisseurs.
Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a toutefois publiquement réfuté les allégations selon lesquelles la valorisation de son entreprise serait gonflée. Lors d'un récent échange avec l'investisseur Brad Gerstner, qui s'interrogeait sur la manière dont une entreprise avec 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires pouvait s'engager à dépenser 1 400 milliards de dollars, Altman a directement rétorqué : « Si vous voulez vendre vos actions, je vous trouverai un acheteur. Ça suffit. »
Signaux contradictoires sur un marché à haut risque
Si l'enquête a mis en évidence une volonté de parier contre certains acteurs, il est important de noter le caractère informel et anonyme du sondage. Dans une région où critiquer publiquement les start-ups est généralement mal vu, les résultats offrent un aperçu rare des sentiments privés.
Il est intéressant de noter que Perplexity et OpenAI apparaissent également du côté des « paris gagnants » dans une autre question du sondage, ce qui indique un paysage d'investissement nuancé, souvent contradictoire. En tête de la liste des entreprises que les investisseurs soutiendraient figure Anthropic, qui explorerait actuellement une nouvelle levée de fonds estimée à 350 milliards de dollars.
L'inévitable bulle de l'IA ?
Les participants s'accordaient presque tous sur l'existence d'une « bulle de l'IA ». Cependant, cela n'est pas nécessairement considéré comme un signe avant-coureur de malheur.
Ilya Fushman, associé chez Kleiner Perkins, a déclaré : « Je pense que chaque cycle technologique est, par définition, une bulle. La vraie question est de savoir quelles sont les entreprises qui vont perdurer et quelle sera leur taille. »
De même, Elad Gil, investisseur en capital-risque indépendant, a établi un parallèle avec l'éclatement de la bulle Internet à la fin des années 1990. Il a prédit : « Il y aura quelques dizaines de choses qui prendront une ampleur considérable, une poignée qui seront véritablement hors du commun pour leur génération, et tout le reste disparaîtra d'une manière ou d'une autre. »
Pour des investisseurs comme Elad Gil et Ilya Fushman, le défi crucial consiste à déterminer si des entreprises comme Perplexity deviendront le prochain Google ou disparaîtront, à l'instar d'AltaVista.
Linquiétude exprimée par les investisseurs souligne par ailleurs les limites dune croissance dopée par leuphorie. Malgré lessor fulgurant de lIA générative, des signaux contradictoires émergent, rappelant les excès spéculatifs du début des années 2000. Alors que les valorisations continuent de grimper, plusieurs experts redoutent un rééquilibrage brutal, soulignant les signes avant-coureurs de l'éclatement imminent de la bulle de l'IA et estimant que le marché pourrait approcher du point de rupture après deux années dexpansion ininterrompue. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, lui même le reconnait à demi-mot.
Source : Conférence Cerebral Valley sur l'IA
