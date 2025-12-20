Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, alerte sur la formation d'une bulle autour des startups d'IA, alors que les entreprises en phase de démarrage lèvent des milliards de $ avant de lancer leur produit

Le PDG de Google DeepMind, Demis Hassabis, a récemment mis en garde contre le caractère non viable des valorisations actuelles des start-ups spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA), nombreuses étant celles qui lèvent des milliards avant même de lancer leurs produits. Selon lui, cette tendance au financement spéculatif révèle les failles du modèle de valorisation actuel et laisse présager une potentielle correction du marché. Demis Hassabis a également souligné l'importance de pousser l'IA actuelle à son maximum afin d'atteindre l'intelligence artificielle générale (AGI).
Sir Demis Hassabis est un chercheur et entrepreneur britannique spécialisé dans l'IA. Il est le PDG et cofondateur de Google DeepMind et Isomorphic Labs, ainsi que conseiller du gouvernement britannique en matière d'IA. En 2024, Demis Hassabis et John M. Jumper ont reçu conjointement le prix Nobel de chimie pour leurs contributions à la recherche en IA dans le domaine de la prédiction de la structure des protéines.
Le PDG de Google DeepMind, Demis Hassabis, a une nouvelle fois averti que la vague actuelle d'évaluations des start-ups spécialisées dans l'IA n'était pas viable. Il a également fait part de ses inquiétudes quant à la possibilité d'une correction dans le secteur technologique.
Ces avertissements ravivent les comparaisons avec l'éclatement de la bulle Internet de la fin des années 1990. À l'instar de l'époque, l'enthousiasme exacerbé autour de l'IA générative attire aujourd'hui des investissements massifs, fondés non pas sur la rentabilité actuelle des entreprises d'IA, mais sur leur potentiel de transformation. Les économistes soulignent par ailleurs que certaines infrastructures d'IA, en cours de construction, pourraient rester sous-utilisées si la demande n'évoluait pas au rythme des investissements engagés.
S'exprimant dans le podcast Google DeepMind, Demis Hassabis a déclaré que de nombreuses entreprises en phase de démarrage levaient actuellement des dizaines de milliards de dollars avant même de lancer leur produit. Il estime que cette tendance révèle les failles du modèle de valorisation.
« Certaines start-ups n'ont même pas encore démarré leurs activités », a déclaré Demis Hassabis. « Il est assez intéressant de voir comment cela peut être viable. À mon avis, ce n'est probablement pas le cas, du moins pas en général. » Cette augmentation des financements spéculatifs a suscité des comparaisons avec les bulles passées, telles que le boom des dot-com et la frénésie des cryptomonnaies, où les entreprises ont levé des sommes colossales sur la base d'un engouement médiatique plutôt que de modèles commerciaux éprouvés.
Les géants technologiques contre l'engouement pour les start-ups en phase de démarrage
Demis Hassabis a souligné que ces valorisations en phase d'amorçage, avec des investissements de la part d'entreprises établies telles que Google, sont selon lui soutenues par « de nombreuses activités commerciales réelles ». Alors que les paris des géants technologiques sur l'IA sont soutenus par des sources de revenus et des infrastructures, de nombreuses start-ups ne comptent que sur l'enthousiasme des investisseurs.
Il a ajouté que l'IA est « surestimée à court terme » mais « sous-estimée à moyen et long terme », suggérant que si le potentiel de cette technologie est énorme, l'engouement actuel pour son financement ne reflète peut-être pas une croissance durable.
En réfléchissant aux débuts de DeepMind, Demis Hassabis a noté que les changements technologiques passent souvent du scepticisme à l'obsession, ce qui fait rapidement grimper les valorisations. « C'est presque une réaction excessive à une réaction insuffisante », a-t-il déclaré, soulignant que le sentiment des investisseurs peut changer radicalement dès qu'une technologie gagne en popularité.
Demis Hassabis prend clairement position sur la mise à l'échelle de l'IA
Récemment, le PDG de Google DeepMind a également pris clairement position dans le débat sur la mesure dans laquelle les lois sur la mise à l'échelle de l'IA peuvent faire progresser le secteur. Lors d'une intervention à l'Axios AI+ Summit à San Francisco, Demis Hassabis a déclaré que la mise à l'échelle des systèmes actuels devait être poussée au maximum, la qualifiant de voie critique vers l'intelligence artificielle générale (AGI).
« Nous devons pousser au maximum l'évolutivité des systèmes actuels, car au minimum, elle constituera un élément clé du système AGI final. Elle pourrait même représenter l'intégralité du système AGI », a déclaré Demis Hassabis à l'auditoire.
L'AGI reste une forme théorique d'IA capable de raisonner comme les humains. L'AGI est également l'objectif ultime des grandes entreprises spécialisées dans l'IA, qui investissent des milliards dans les infrastructures et les talents. Les lois de mise à l'échelle suggèrent que plus un modèle d'IA reçoit de données et de puissance de calcul, plus il devient intelligent.
Les inquiétudes de Demis Hassabis concernant la valorisation des start-ups d'IA viennent renforcer certaines observations plus alarmistes sur le marché. Selon un analyste de MacroStrategy Partnership, la bulle actuelle de l'IA serait 17 fois plus importante que la bulle Internet et quatre fois plus importante que celle des subprimes. Si certains y voient une transformation structurelle, ces chiffres ravivent les craintes d'une correction brutale, alimentée par un excès d'optimisme financier.
