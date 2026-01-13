Anthropic vient de transformer Claude Code en Cowork : il s'agit du premier véritable agent IA polyvalent, qui n'est pas seulement un outil de codage, mais un outil universel

Anthropic a lancé Cowork, une nouvelle fonctionnalité pour sa plateforme IA Claude, disponible en avant-première pour les abonnés Claude Max sur macOS. La société américaine spécialisée dans l'IA a déclaré que Cowork permet aux utilisateurs de donner à Claude l'accès à un dossier choisi sur leur ordinateur, permettant ainsi à l'IA de lire, modifier ou créer des fichiers. Contrairement aux interactions standard par chat, Cowork permet à Claude d'exécuter des tâches avec plus d'autonomie, tout en tenant les utilisateurs informés et en exigeant leur approbation pour les actions importantes.
Anthropic est une société américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021. Elle a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) nommée Claude. Claude Code est un assistant d'IA de codage développé par Anthropic et accessible depuis un terminal. Claude Code comprend la base de code et aide à coder plus rapidement grâce à des commandes en langage naturel. Ses principales fonctionnalités sont : éditer des fichiers et corriger de bogues dans la base de code, répondre aux questions sur l'architecture et la logique du code, exécuter et corriger des tests, faire du linting, ainsi que de nombreuses autres commandes.
Récemment, Anthropic a lancé Cowork, une nouvelle fonctionnalité pour sa plateforme IA Claude, disponible en avant-première pour les abonnés Claude Max sur macOS. La société américaine spécialisée dans l'IA a déclaré que Cowork permet aux utilisateurs de donner à Claude l'accès à un dossier choisi sur leur ordinateur, permettant ainsi à l'IA de lire, modifier ou créer des fichiers. Les tâches vont de l'organisation des téléchargements et de la création de feuilles de calcul à la rédaction de documents à partir de notes.
Contrairement aux interactions standard par chat, Cowork permet à Claude d'exécuter des tâches avec plus d'autonomie, tout en tenant les utilisateurs informés et en exigeant leur approbation pour les actions importantes. Les utilisateurs peuvent contrôler les dossiers et les connecteurs auxquels Claude peut accéder, mais la société avertit que des instructions claires sont nécessaires pour éviter toute suppression involontaire de fichiers.
Anthropic déclare notamment pour le lancement de Cowork : "Lorsque nous avons lancé Claude Code, nous pensions que les développeurs l'utiliseraient pour coder. C'est ce qu'ils ont fait, mais ils ont rapidement commencé à l'utiliser pour presque tout le reste. Cela nous a incités à créer Cowork : un moyen plus simple pour tout le monde, et pas seulement pour les développeurs, de travailler avec Claude de la même manière. Cowork est disponible dès aujourd'hui en avant-première pour les abonnés à Claude Max sur notre application macOS, et nous allons rapidement l'améliorer à partir de là."
En quoi l'utilisation de Cowork diffère-t-elle d'une conversation normale ?
Dans Cowork, vous donnez à Claude l'accès à un dossier de votre choix sur votre ordinateur. Claude peut alors lire, modifier ou créer des fichiers dans ce dossier. Il peut, par exemple, réorganiser vos téléchargements en triant et en renommant chaque fichier, créer une nouvelle feuille de calcul avec une liste de dépenses à partir d'une pile de captures d'écran, ou produire une première ébauche de rapport à partir de vos notes éparpillées.
Dans Cowork, Claude accomplit ce type de tâches avec beaucoup plus d'autonomie que dans une conversation classique. Une fois que vous lui avez assigné une tâche, Claude établit un plan et l'exécute méthodiquement, tout en vous tenant informé de ses progrès. Si vous avez déjà utilisé Claude Code, cela vous semblera familier : Cowork repose sur les mêmes fondements. Cela signifie que Cowork peut prendre en charge bon nombre des tâches que Claude Code est capable d'accomplir, mais sous une forme plus accessible pour les tâches ne nécessitant pas de codage.
Une fois que vous maîtrisez les bases, vous pouvez rendre Cowork encore plus puissant. Claude peut utiliser vos connecteurs existants, qui relient Claude à des informations externes, et dans Cowork, ils ont ajouté un ensemble initial de compétences qui améliorent la capacité de Claude à créer des documents, des présentations et d'autres fichiers. Si vous associez Cowork à Claude dans Chrome, Claude peut également accomplir des tâches qui nécessitent un accès au navigateur.
Cowork est conçu pour rendre l'utilisation de Claude pour de nouvelles tâches aussi simple que possible. Vous n'avez pas besoin de fournir manuellement le contexte ou de convertir les résultats de Claude dans le bon format. Vous n'avez pas non plus à attendre que Claude ait terminé pour proposer d'autres idées ou commentaires : vous pouvez mettre les tâches en file d'attente et laisser Claude les traiter en parallèle. Cela ressemble beaucoup moins à un va-et-vient et beaucoup plus à laisser des messages à un collègue.
Gardez le contrôle
Dans Cowork, vous pouvez choisir les dossiers et les connecteurs que Claude peut voir : Claude ne peut lire ou modifier que ce à quoi vous lui donnez explicitement accès. Claude vous demandera également votre avis avant de prendre des mesures importantes, afin que vous puissiez le guider ou le corriger si nécessaire.
Cela dit, il y a encore des choses à savoir avant de donner le contrôle à Claude. Par défaut, il est important de savoir que Claude peut prendre des mesures potentiellement destructrices (telles que la suppression de fichiers locaux) si on lui en donne l'instruction. Comme il existe toujours un risque que Claude interprète mal vos instructions, vous devez lui donner des directives très claires à ce sujet.
Vous devez également être conscient du risque d'« injections de prompt » : les tentatives des attaquants de modifier les plans de Claude par le biais de contenus qu'il pourrait rencontrer sur Internet. Anthropic affirme avoir mis en place des défenses sophistiquées contre les injections de prompt, mais la sécurité des agents, c'est-à-dire la tâche consistant à sécuriser les actions de Claude dans le monde réel, reste un domaine de développement actif dans l'industrie. Il est recommandé de prendre des précautions, en particulier pendant que vous apprenez comment il fonctionne.
Anthropic commente l'annonce : "Il s'agit d'un aperçu de recherche. Nous lançons Cowork en avant-première, car nous voulons savoir comment les utilisateurs l'utilisent et comment ils pensent qu'il pourrait être amélioré. Nous vous encourageons à tester les fonctionnalités de Cowork et à essayer des choses qui, selon vous, ne fonctionneront pas : vous pourriez être surpris ! À mesure que nous en apprendrons davantage grâce à cette version préliminaire, nous prévoyons d'apporter de nombreuses améliorations (notamment en ajoutant la synchronisation entre appareils et en le rendant disponible sur Windows), et nous identifierons d'autres moyens de le rendre plus sûr."
Cette annonce intervient alors qu'un rapport révèle qu'Anthropic s'approche d'un tour de table de 10 milliards de dollars mené par GIC et Coatue, qui la valorise à 350 milliards de dollars avant financement, quelques mois seulement après une levée de fonds de 13 milliards de dollars à 183 milliards de dollars. Ce financement arrive à un moment charnière pour Anthropic. L'entreprise se distingue de ses concurrents en mettant l'accent sur l'IA constitutionnelle, c'est-à-dire des modèles conçus avec des directives éthiques intégrées. Cette évolution souligne la concurrence intense et les valorisations vertigineuses dans le secteur de l'IA.
Source : Anthropic
