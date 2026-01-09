Anthropic, la start-up IA à l'origine de Claude, est sur le point de lever 10 milliards $, ce qui la valorise à 350 milliards $ avant financement, quelques mois seulement après avoir levé 13 milliards $

Anthropic, la start-up d'IA à l'origine de Claude, s'approche d'un tour de table de 10 milliards de dollars mené par GIC et Coatue, qui la valorise à 350 milliards de dollars avant financement, quelques mois seulement après une levée de fonds de 13 milliards de dollars à 183 milliards de dollars. Soutenue par Google et Amazon, elle se concentre sur la sécurité de l'IA dans un contexte de coûts élevés et d'engouement des investisseurs. Cela pourrait stimuler les innovations et une éventuelle introduction en bourse en 2026.
Anthropic PBC est une société américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021. Elle a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) nommée Claude. La société mène des recherches et développe des IA afin d'« étudier leurs propriétés de sécurité à la frontière technologique » et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public. Anthropic a été fondée par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, qui occupent respectivement les fonctions de présidente et de PDG.
En novembre 2025, Anthropic a lancé Claude Opus 4.5, son dernier modèle d'intelligence artificielle (IA) de pointe conçu pour améliorer la productivité dans le domaine du codage, des tâches d'entreprise et de la recherche approfondie. S'appuyant sur ses prédécesseurs, Opus 4.5 promet des améliorations notables en termes d'efficacité et de polyvalence, en particulier pour les développeurs, les analystes financiers et les consultants. Cette sortie marque la troisième introduction majeure d'un modèle par Anthropic en deux mois, consolidant ainsi sa position dans le paysage en constante évolution de l'IA.
Dans le monde en constante évolution de l'intelligence artificielle, peu d'entreprises ont autant attiré l'attention des investisseurs qu'Anthropic. La start-up basée à San Francisco, connue pour son chatbot Claude, est sur le point de conclure un tour de table de 10 milliards de dollars qui valoriserait l'entreprise à 350 milliards de dollars avant le nouvel investissement. Cette évolution, rapportée par plusieurs sources, souligne la concurrence intense et les valorisations vertigineuses dans le secteur de l'IA. Selon un briefing de The Information, ce tour de table est mené par le fonds souverain singapourien GIC et le fonds spéculatif Coatue Management, et l'accord pourrait être finalisé dans les prochaines semaines.
Ce n'est pas la première fois qu'Anthropic bénéficie d'injections massives de capitaux. Il y a seulement quatre mois, en septembre 2025, l'entreprise a levé 13 milliards de dollars pour une valorisation post-financement de 183 milliards de dollars, comme l'ont détaillé les annonces de l'entreprise elle-même et largement relayé par la presse spécialisée. Ce tour de table a été mené par ICONIQ Capital, avec la participation de Fidelity et Lightspeed Venture Partners. La rapide escalade de la valorisation, qui est passée de 183 milliards de dollars à 350 milliards de dollars avant financement, souligne la vitesse vertigineuse à laquelle les entreprises d'IA se développent dans un contexte d'engouement des investisseurs. Soutenue par des géants technologiques tels que Google (Alphabet) et Amazon, Anthropic s'est positionnée comme un acteur clé dans le développement de systèmes d'IA sûrs et fiables.
Ce financement arrive à un moment charnière pour Anthropic, fondée en 2021 par Dario et Daniela Amodei, anciens dirigeants d'OpenAI. L'entreprise se distingue de ses concurrents en mettant l'accent sur l'IA constitutionnelle, c'est-à-dire des modèles conçus avec des directives éthiques intégrées. Cependant, cette dernière levée de fonds met également en évidence les coûts énormes associés au développement de l'IA. La formation de grands modèles linguistiques nécessite d'importantes ressources informatiques, ce qui entraîne souvent des dépenses annuelles de plusieurs milliards. Selon des sources proches du dossie, il s'agit du troisième financement majeur d'Anthropic en un an, ce qui reflète à la fois la confiance dans sa trajectoire et les pressions liées à la course à l'armement avec des concurrents tels qu'OpenAI et Meta.
Les investisseurs misent gros sur l'avenir de l'IA
Les détails qui ressortent de l'accord suggèrent un alignement stratégique avec les investisseurs mondiaux qui cherchent à s'exposer aux technologies de pointe. GIC, le fonds souverain de Singapour, et Coatue Management, un fonds spéculatif new-yorkais connu pour ses investissements dans les technologies, sont prêts à mener le tour de table. La hausse de la valorisation fait presque doubler la valeur d'Anthropic en quelques mois, ce qui témoigne de la volatilité et du potentiel de croissance du secteur.
Au-delà des chiffres, ce financement pourrait fournir à Anthropic les moyens nécessaires pour développer ses infrastructures et ses capacités de recherche. La société a clairement affiché son engagement en faveur de la recherche sur la sécurité, en allouant des ressources pour atténuer les risques associés à l'IA avancée. En septembre 2025, la société a souligné qu'elle utiliserait les fonds précédents pour « développer ses capacités, améliorer les fonctionnalités de ses modèles et approfondir ses recherches en matière de sécurité ». Cette dernière injection de capitaux pourrait accélérer ces efforts, notamment par la création de nouveaux centres de données ou la conclusion de nouveaux partenariats afin de répondre aux besoins informatiques des modèles de nouvelle génération.
Cependant, cette levée de fonds ne fait pas l'unanimité. Des observateurs du secteur soulignent les inquiétudes concernant la rentabilité dans le domaine de l'IA. Malgré les milliards investis dans les start-ups spécialisées dans l'IA, les voies vers des revenus durables restent difficiles à trouver. Anthropic elle-même générerait entre 150 et 200 millions de dollars par an, tout en dépensant environ 2 milliards de dollars, selon les discussions sur la plateforme. Ces chiffres, repris dans des analyses de marché plus larges, soulèvent des questions quant à la durabilité de ces évaluations ou à l'existence d'une bulle spéculative.
Pourtant, Anthropic a annoncé en octobre 2025 qu'elle prévoit de presque tripler son chiffre d'affaires annualisé en 2026. Cette croissance, alimentée par une forte demande des entreprises clientes, fait suite à un tour de table de 13 milliards de dollars qui a porté la valorisation de la société à 183 milliards de dollars. Bien qu'elle ne domine pas le marché grand public comme OpenAI, Anthropic s'est progressivement imposée dans le secteur des entreprises.
Soutien stratégique et positionnement sur le marché
La liste des investisseurs d'Anthropic ressemble à un bottin mondain du monde de la technologie et de la finance. L'implication d'Amazon ne se limite pas à un apport en capital, mais comprend également des crédits de cloud computing, essentiels à la formation en IA. De même, l'investissement initial de 300 millions de dollars réalisé par Google en 2023 a contribué à propulser Anthropic sous les feux de la rampe. Ces liens apportent plus que de l'argent : ils offrent un accès à de vastes ensembles de données et à des infrastructures, donnant à Anthropic un avantage dans le développement de modèles.
Les modèles Claude de l'entreprise ont gagné en popularité grâce à leurs performances dans des tâches telles que le codage et le raisonnement, rivalisant souvent avec la série GPT d'OpenAI. Les récentes mises à jour, notamment Claude 3.5, ont repoussé les limites des capacités multimodales, permettant à l'IA de traiter les images et le texte de manière transparente. Ces progrès s'inscrivent dans le cadre d'une initiative plus large visant à rendre l'IA plus accessible et plus sûre, conformément à la mission fondatrice d'Anthropic. Ce financement pourrait alimenter d'autres innovations, positionnant potentiellement Anthropic pour une adoption par les entreprises dans des secteurs tels que la santé et la finance.
Cependant, la voie à suivre implique de naviguer entre les mailles du filet réglementaire. Les gouvernements du monde entier renforcent leur surveillance de l'IA, en raison de préoccupations liées aux biais, à la confidentialité et aux risques existentiels. L'accent mis par Anthropic sur la sécurité pourrait constituer un argument de vente, mais cela implique également d'investir massivement dans des recherches qui ne généreront peut-être pas de retours commerciaux immédiats. Un rapport, qui a confirmé l'objectif de 10 milliards de dollars dans un rapport, suggèrent que l'entreprise se prépare à des opérations à long terme, notamment une éventuelle introduction en bourse dès 2026.
Sources : Anthropic, The Information
