Anthropic, la start-up spécialisée dans l'IA soutenue par Google d'Alphabet et Amazon.com, prévoit de quasiment tripler son chiffre d'affaires annualisé l'année prochaine

Anthropic, la start-up d'intelligence artificielle (IA) soutenue par Google (Alphabet) et Amazon, prévoit de presque tripler son chiffre d'affaires annualisé l'année prochaine. Cette croissance, alimentée par une forte demande des entreprises clientes, fait suite à un tour de table de 13 milliards de dollars qui a porté la valorisation de la société à 183 milliards de dollars. Bien qu'elle ne domine pas le marché grand public comme OpenAI, Anthropic s'est progressivement imposée dans le secteur des entreprises.
Anthropic PBC est une start-up américaine spécialisée dans l'IA fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei (qui occupe le poste de PDG). La start-up a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) baptisée Claude. Selon l'entreprise, elle mène des recherches et développe des IA afin d'« étudier leurs propriétés de sécurité à la frontière technologique » et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public.
En septembre 2023, Amazon a annoncé un investissement pouvant atteindre 4 milliards de dollars dans Anthropic. Le mois suivant, Google a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars. Anthropic est ainsi devenue la quatrième entreprise privée la plus valorisée au monde, avec une valeur estimée à plus de 183 milliards de dollars en septembre 2025. Soutenue par Google et Amazon.com, la start-up prévoit de plus que doubler, voire de tripler, son chiffre d'affaires annualisé l'année prochaine.
La demande des entreprises stimule la croissance
Selon un rapport, Anthropic devrait atteindre son objectif interne d'un chiffre d'affaires annuel de 9 milliards de dollars d'ici la fin 2025 et vise un chiffre d'affaires annualisé de plus de 20 milliards de dollars dans son scénario de base et jusqu'à 26 milliards de dollars dans son scénario le plus optimiste pour l'année prochaine. Cette croissance est alimentée par la forte demande des entreprises clientes.
La société a également révélé que son chiffre d'affaires annuel avoisine les 7 milliards de dollars ce mois-ci, contre plus de 5 milliards en août.
Le mercredi 15 août dernier, Anthropic a également lancé Claude Haiku 4.5, une version mise à jour de son modèle d'IA le plus abordable, dans le but d'attirer les entreprises à la recherche d'une IA puissante à un coût bien inférieur à celui de ses offres plus avancées.
Croissance rapide grâce à la levée de fonds et à la hausse des valorisations
La croissance explosive de l'entreprise s'explique par sa valorisation, qui a bondi le mois dernier à 183 milliards de dollars après une levée de fonds de 13 milliards de dollars.
La croissance rapide d'Anthropic a également suscité un débat sur la durabilité de son orientation vers les entreprises par rapport à l'engouement des consommateurs pour d'autres modèles d'IA. Bien qu'elle ne domine pas le marché grand public comme ChatGPT d'OpenAI, Anthropic s'est discrètement assuré une part importante du marché des entreprises.
Par ailleurs, OpenAI aurait dévoilé son plan quinquennal visant à rechercher de nouvelles sources de revenus, à conclure des partenariats de financement et à lever des fonds pour soutenir son engagement de dépenses de 1 000 milliards de dollars.
Alors quAnthropic prévoit de tripler son chiffre d'affaires annuel en 2026, son développement sinscrit dans un contexte juridique sensible. En septembre dernier, lentreprise a accepté de verser 1,5 milliard de dollars pour régler un procès pour vol duvres protégées par le droit d'auteur afin d'entraîner ses modèles dIA. Selon les avocats des plaignants, cet accord serait le plus important recouvrement de droits d'auteur jamais rendu public.
