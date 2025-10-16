Anthropic lance Claude Haiku 4.5, la variante la plus compacte de cette génération de LLM d'Anthropic, et promet des performances proches de celles du modèle d'IA GPT-5 d'OpenAI

Performances

Anthropic PBC est une start-up américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021. Elle a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) baptisée Claude. Selon l'entreprise, elle mène des recherches et développe des IA afin d'« étudier leurs propriétés de sécurité à la frontière technologique » et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public. En septembre 2025, Anthropic est la quatrième entreprise privée la plus valorisée au monde, avec une valeur estimée à plus de 183 milliards de dollars.Anthropic a lancé Claude Haiku 4.5 le 15 octobre 2025. Il s'agit de la variante la plus compacte de cette génération de LLM d'Anthropic, qui promet des performances proches de celles de GPT-5.Il y a cinq mois, Claude Sonnet 4 était un modèle à la pointe de la technologie. Désormais, Claude Haiku 4.5 offre aux utilisateurs des performances de codage similaires, mais à un tiers du prix et avec une vitesse plus de deux fois supérieure. Claude Haiku 4.5 surpasse même Claude Sonnet 4 dans certaines tâches, comme l'utilisation d'ordinateurs. Ces avancées rendent les applications telles que Claude pour Chrome plus rapides et plus utiles.« Les utilisateurs qui s'appuient sur l'IA pour des tâches en temps réel et à faible latence, telles que les assistants de chat, les agents du service clientèle ou la programmation en binôme, apprécieront la combinaison d'une intelligence et d'une vitesse élevée offerte par Haiku 4.5. Les utilisateurs de Claude Code constateront quant à eux que Haiku 4.5 rend l'expérience de codage nettement plus réactive, qu'il s'agisse de projets impliquant plusieurs agents ou de prototypage rapide », a déclaré Anthropic dans le communiqué présentant son nouveau modèle.Si Claude Sonnet 4.5 reste le modèle le plus performant d'Anthropic, les scores de référence de Haiku ne sont pas très éloignés de ceux du LLM de taille supérieure. Claude Haiku 4.5 « offre aux utilisateurs une nouvelle option lorsqu'ils recherchent des performances proches de la pointe de la technologie avec un rapport coût-efficacité bien supérieur ».Il est frappant de constater que GPT-5 ne surpasse que légèrement le dernier et plus petit modèle Claude dans les benchmarks d'Anthropic. La question est de savoir si cela sera également le cas dans la réalité. Après tout, GPT-5 est capable de passer à GPT-5 Thinking pour les questions complexes, ce qui donne des chiffres de benchmark différents.Claude Haiku 4.5 offre aux utilisateurs une nouvelle option lorsqu'ils souhaitent bénéficier de performances proches de celles du modèle Sonnet 4.5 avec un rapport coût-efficacité bien supérieur. Il ouvre également de nouvelles possibilités d'utilisation combinée des modèles d'Anthropic. Par exemple, Sonnet 4.5 peut décomposer un problème complexe en plans en plusieurs étapes, puis orchestrer « une équipe de plusieurs Haiku 4.5 » pour accomplir des sous-tâches en parallèle.Alors que Claude Sonnet 4.5 coûte 3 dollars par million de jetons d'entrée et 15 dollars par million de jetons de sortie, Haiku 4.5 ne coûte respectivement qu'un et 5 dollars.La sécurité de l'IA est et reste une priorité pour Anthropic, du moins lors de la présentation de nouveaux modèles. Anthropic a effectué une série d'évaluations détaillées de la sécurité et de l'alignement de Claude Haiku 4.5. Le modèle a montré de faibles taux de comportements préoccupants et était nettement plus aligné que son prédécesseur, Claude Haiku 3.5.Dans leur évaluation automatisée de l'alignement, Claude Haiku 4.5 a également affiché un taux global de comportements non alignés statistiquement plus faible que Claude Sonnet 4.5 et Claude Opus 4.1, ce qui fait de Claude Haiku 4.5, selon cet indicateur, le modèle le plus sûr d'Anthropic à ce jour. Il n'y a donc toujours pas lieu de s'inquiéter d'une évolution vers un comportement plus dangereux de l'IA, sujet qui préoccupe le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, depuis longtemps.Les tests de sécurité de l'entreprise ont également montré que Claude Haiku 4.5 ne présente que des risques limités en termes de production d'armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN). C'est pourquoi Anthropic l'a publié sous la norme AI Safety Level 2 (ASL-2), par rapport à la norme ASL-3 plus restrictive pour Sonnet 4.5 et Opus 4.1.« Claude Haiku 4.5 a atteint un niveau que nous ne pensions pas possible : une qualité de codage proche de la perfection, une vitesse fulgurante et une grande rentabilité. Dans l'évaluation du codage agentique d'Augment, il atteint 90 % des performances de Sonnet 4.5, égalant ainsi des modèles beaucoup plus volumineux. Nous sommes ravis de le proposer à nos utilisateurs », Guy Gur-Ari, cofondateur, Augment Code.« Claude Haiku 4.5 représente une avancée majeure pour le codage agentique, en particulier pour l'orchestration des sous-agents et les tâches informatiques. Sa réactivité rend le développement assisté par l'IA dans Warp quasi instantané », Zach Lloyd, Fondateur et PDG, Warp.« Historiquement, les modèles ont sacrifié la vitesse et le coût au profit de la qualité. Claude Haiku 4.5 estompe les frontières de ce compromis : c'est un modèle pionnier rapide qui reste rentable et indique la direction que prend cette catégorie de modèles », Jeff Wang, PDG, Windsurf.« Claude Haiku 4.5 est remarquablement performant : il y a six mois à peine, ce niveau de performance aurait été à la pointe de la technologie selon nos benchmarks internes. Aujourd'hui, il fonctionne jusqu'à 4 à 5 fois plus vite que Sonnet 4.5 pour un coût nettement inférieur, ouvrant ainsi la voie à toute une série de nouveaux cas d'utilisation », Andrew Filev, PDG, Zencoder.« La vitesse est la nouvelle frontière pour les agents IA fonctionnant en boucles de rétroaction. Haiku 4.5 prouve qu'il est possible d'allier intelligence et rapidité d'exécution. Il gère de manière fiable des flux de travail complexes, s'autocorrige en temps réel et maintient son élan sans latence. Pour la plupart des tâches de développement, il offre un équilibre idéal en termes de performances », Brad Axen, Responsable technique, IA, Block.« Nos premiers tests montrent que Claude Haiku 4.5 apporte une génération de code efficace à GitHub Copilot, avec une qualité comparable à celle de Sonnet 4, mais à une vitesse supérieure. Nous le considérons déjà comme un excellent choix pour les utilisateurs de Copilot qui apprécient la vitesse et la réactivité dans leurs workflows de développement basés sur l'IA », Matthew Isabel, Chef de produit émérite, GitHub.Claude Haiku 4.5 est désormais disponible sur Claude Code et les applications d'Anthropic. Claude Haiku 4.5 est désormais disponible sur Claude Code et les applications d'Anthropic. Son efficacité permet d'accomplir davantage dans les limites d'utilisation tout en conservant des performances de modèle haut de gamme.Les développeurs peuvent utiliser Claude Haiku 4.5 via l'API d'Anthropic, Amazon Bedrock et Vertex AI de Google Cloud, où il remplace à la fois Haiku 3.5 et Sonnet 4 au prix le plus économique.