Anthropic lance Claude Sonnet 4.5, son dernier modèle d'IA qui « s'apparente davantage à un collègue », Claude Sonnet 4.5 est plus petit que Claude Opus 4.1, mais serait plus intelligent

claude-sonnet-4-5

Claude Sonnet 4.5 est le meilleur modèle de codage au monde. C'est le modèle le plus puissant pour créer des agents complexes. C'est le meilleur modèle pour utiliser des ordinateurs. Et il affiche des gains substantiels en matière de raisonnement et de mathématiques.Le code est partout. Il fait fonctionner toutes les applications, feuilles de calcul et outils logiciels que vous utilisez. Être capable d'utiliser ces outils et de résoudre des problèmes complexes, c'est ainsi que le travail moderne est accompli.Claude Sonnet 4.5 rend cela possible. Nous le lançons en même temps qu'une série de mises à jour majeures de nos produits. Dans Claude Code, nous avons ajouté des points de contrôle, l'une des fonctionnalités les plus demandées, qui enregistrent votre progression et vous permettent de revenir instantanément à un état précédent. Nous avons actualisé l'interface du terminal et livré une extension VS Code native. Nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité d'édition de contexte et un outil de mémoire à l'API Claude qui permettent aux agents de fonctionner encore plus longtemps et de gérer des tâches encore plus complexes. Dans les applications Claude, nous avons intégré l'exécution de code et la création de fichiers (feuilles de calcul, diapositives et documents) directement dans la conversation. Et nous avons mis l'extension Claude pour Chrome à la disposition des utilisateurs Max qui se sont inscrits sur la liste d'attente le mois dernier.Nous fournissons également aux développeurs les éléments de base que nous utilisons nous-mêmes pour créer Claude Code. Nous l'appelons le SDK Claude Agent. L'infrastructure qui alimente nos produits de pointe et leur permet d'atteindre leur plein potentiel est désormais à votre disposition pour que vous puissiez la développer.Il s'agit du modèle de pointe le plus aligné que nous ayons jamais publié, présentant d'importantes améliorations dans plusieurs domaines d'alignement par rapport aux modèles Claude précédents.Claude Sonnet 4.5 est disponible partout dès aujourd'hui. Si vous êtes développeur, il vous suffit d'utiliservia l'API Claude. Le prix reste le même que celui de Claude Sonnet 4, soit 3 $/15 $ par million de jetons.