Claude Sonnet 4 d'Anthropic prend désormais en charge une fenêtre de contexte d'un million de jetons et une fonctionnalité de mémoire, ce qui permet de traiter plus de 75 000 lignes de code en une seule requête

Anthropic a étendu la fenêtre contextuelle de Claude Sonnet 4 à 1 million de jetons, contre 200 000 auparavant, permettant ainsi de traiter des bases de code entières avec plus de 75 000 lignes de code ou des dizaines de documents de recherche en une seule requête. La mise à jour, actuellement en version bêta publique, introduit également une fonctionnalité de mémoire pour certains abonnés, dont l'accès sera élargi dans les semaines à venir.
Anthropic PBC est une startup américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI. Elle développe Claude, une famille de grands modèles de langage (LLM), et est aussi connue pour ses recherches en sécurité de l'IA, particulièrement en interprétabilité. Selon l'entreprise, elle recherche et développe l'IA pour « étudier leurs propriétés de sécurité à la frontière technologique » et utiliser cette recherche pour déployer des modèles sûrs pour le public.
Anthropic a récemment annoncé que Claude Sonnet 4 prend désormais en charge une fenêtre contextuelle de 1 million de tokens sur son API, dépassant ainsi le dernier modèle GPT-5 d'OpenAI, limité à 192 000 jetons, et se rapprochant d'autres leaders du contexte étendu tels que Google Gemini 2.5 Pro, qui peut atteindre 2 millions de tokens, et Llama 4 Scout de Meta, qui atteint 10 millions de tokens.
Cette expansion s'appuie sur le lancement par Anthropic de la série Claude 4 (Opus et Sonnet), conçue pour effectuer de manière autonome les tâches quotidiennes des entreprises et établissant de nouvelles normes en matière de codage et d'agents IA. Selon l'entreprise, ces deux modèles sont dotés d'une architecture hybride qui permet d'obtenir des réponses quasi instantanées et d'effectuer des raisonnements complexes.
Outre l'annonce du contexte plus long, Anthropic a également introduit une fonctionnalité de mémoire qui permet à Claude de se référer à des informations issues de conversations précédentes. Cette fonctionnalité basée sur les paramètres est actuellement disponible uniquement pour les abonnés Enterprise, Team et Max, mais il est prévu de l'étendre à d'autres niveaux.
Contexte plus long, plus de cas d'utilisation
Cette multiplication par cinq de la fenêtre contextuelle pour Claude permet aux développeurs d'envoyer des bases de code entières dépassant 75 000 lignes dans une seule requête API, ce qui facilite les workflows de résolution de problèmes plus complexes. Grâce au contexte plus long, les développeurs peuvent également exécuter des cas d'utilisation plus complets et plus gourmands en données avec Claude, notamment :
- Analyse de code à grande échelle : les développeurs peuvent charger des bases de code entières, y compris les fichiers source, les tests et la documentation. Claude peut comprendre l'architecture du projet, identifier les dépendances entre les fichiers et suggérer des améliorations qui tiennent compte de la conception complète du système.
- Synthèse de documents : les utilisateurs peuvent traiter des ensembles de documents volumineux tels que des contrats juridiques, des articles de recherche ou des spécifications techniques. Ils peuvent analyser les relations entre des centaines de documents tout en conservant le contexte complet.
- Agents contextuels : les utilisateurs peuvent créer des agents qui conservent le contexte à travers des centaines d'appels d'outils et des workflows en plusieurs étapes. Ils peuvent inclure la documentation complète de l'API, les définitions des outils et l'historique des interactions sans perdre en cohérence.
L'option de contexte long est actuellement en version bêta publique via l'API Anthropic et Amazon Bedrock, avec la prise en charge de Google Cloud Vertex AI prévue prochainement. Elle est actuellement réservée aux développeurs de niveau 4 avec des limites de débit personnalisées, mais un déploiement plus large est prévu dans les semaines à venir.
Tarification de l'API
Pour tenir compte de l'augmentation des besoins en calcul, Anthropic a ajusté la tarification pour les invites de plus de 200 000 tokens :
En combinaison avec la mise en cache des prompts, les utilisateurs peuvent réduire la latence et les coûts pour Claude Sonnet 4 avec un contexte long. Anthropic indique que la fenêtre de contexte de 1 million de tokens peut également être utilisée avec le traitement par lots pour une économie supplémentaire de 50 %.
Coup de projecteur sur les clients
Selon Anthropic, Bolt.new a transformé le développement web en intégrant Claude à sa plateforme de développement basée sur un navigateur.
« Claude Sonnet 4 reste notre modèle de référence pour les workflows de génération de code, surpassant régulièrement les autres modèles leaders en production. Grâce à la fenêtre contextuelle de 1 million, les développeurs peuvent désormais travailler sur des projets beaucoup plus importants tout en conservant la grande précision dont nous avons besoin pour le codage dans le monde réel », a déclaré Eric Simons, PDG et cofondateur de Bolt.new.
La société londonienne iGent AI a, quant à elle, fait progresser le domaine du développement logiciel grâce à Maestro, un partenaire IA qui transforme les conversations en code exécutable.
« Ce qui était autrefois impossible est désormais réalité : Claude Sonnet 4, avec un contexte de 1 million de jetons, a considérablement amélioré les capacités autonomes de Maestro, notre agent d'ingénierie logicielle chez iGent AI. Cette avancée majeure ouvre la voie à une véritable ingénierie à l'échelle industrielle, avec des sessions de plusieurs jours sur des bases de code réelles, établissant ainsi un nouveau paradigme dans le domaine de l'ingénierie logicielle agentique », a déclaré Sean Ward, PDG et cofondateur d'iGent AI.
La mise à jour de Claude Sonnet 4 d'Anthropic témoigne à la fois du potentiel prometteur et des bouleversements que l'IA peut entraîner. Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a averti qu'une « hécatombe des travailleurs du savoir » se prépare et que l'IA pourrait remplacer la moitié des emplois de bureau de niveau débutant d'ici cinq ans, faisant grimper le taux de chômage aux États-Unis jusqu'à 20 %. Lors de deux récentes interviews, il a souligné que l'IA était déjà en train de « devenir meilleure que les humains dans presque toutes les tâches intellectuelles », y compris le travail des PDG, et a exhorté la société à se préparer aux profonds changements économiques et sociaux à venir.
Source : Anthropic
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative d'Anthropic crédible ou pertinente ?
