Anthropic interdit à OpenAI l'accès à Claude AI en raison d'une violation des conditions d'utilisation : « Nos outils sont conçus pour aider les développeurs, pas pour alimenter nos concurrents directs ».

Anthropic PBC est une start-up américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021. Anthropic a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) nommée Claude afin de concurrencer ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google. Selon l'entreprise, elle mène des recherches et développe des IA afin "" et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public.Récemment, Anthropic a brusquement mis fin à l'accès de l'API d'OpenAI à ses modèles d'IA Claude, marquant une escalade significative des tensions entre les deux principales entreprises d'intelligence artificielle. Plusieurs sources du secteur confirment que l'accès a été révoqué après qu'OpenAI aurait enfreint les conditions d'utilisation d'Anthropic en utilisant les capacités de Claude pour développer des technologies concurrentes.Cette décision intervient alors que des spéculations circulent sur la sortie prochaine de GPT-5 par OpenAI, qui devrait offrir des fonctionnalités de codage avancées. Le porte-parole d'Anthropic a souligné que l'utilisation de Claude pour former ou évaluer des systèmes d'IA concurrents enfreignait des restrictions contractuelles explicites. "", a déclaré la société.Selon certaines informations, OpenAI aurait utilisé l'API de Claude pour des tests internes, analysant ses performances en matière de codage, de tâches créatives et de protocoles de sécurité. Ce processus d'évaluation comparative, bien que courant dans le développement de l'IA, est devenu illégal lorsqu'il a été utilisé pour affiner les propres modèles d'OpenAI. Anthropic a précisé qu'il autoriserait toujours les évaluations de sécurité standardisées, mais que l'accès plus large resterait suspendu.Cette décision fait écho à des conflits passés dans le secteur technologique, où des entreprises ont restreint l'accès de leurs concurrents à des API critiques, comme le blocage de Vine par Facebook et les limitations de données de Slack par Salesforce. Anthropic avait déjà pris des mesures similaires contre la start-up d'IA Windsurf lorsque des rumeurs d'acquisition par OpenAI avaient circulé.Juste avant de couper l'accès à OpenAI, Anthropic avait imposé des limites d'utilisation plus strictes à Claude Code , invoquant une demande sans précédent et des violations de sa politique. Anthropic affirme qu'une utilisation aussi constante engendre des coûts financiers considérables pour l'entreprise. De plus, elle soulève des préoccupations environnementales en raison de la consommation d'énergie nécessaire pour maintenir ces opérations ininterrompues.Le timing suggère une stratégie plus large visant à protéger les avancées propriétaires alors que la concurrence s'intensifie dans le domaine de l'IA générative. OpenAI a répondu en soulignant son engagement en faveur d'une évaluation comparative ouverte, tout en exprimant sa déception face à cette restriction. Ce différend met en évidence la frontière ténue entre collaboration et concurrence dans le développement de l'IA, où l'accès à des outils de pointe peut déterminer le leadership sur le marché. Alors que les deux entreprises se livrent une course effrénée pour dominer l'IA de nouvelle génération, de tels conflits pourraient devenir de plus en plus fréquents à mesure qu'elles protègent leurs avantages technologiques.Cependant, dans cette course effrénée, l'impact de la technologie est souvent négligé. Dario Amodei, PDG d'Anthropic, a notamment prévenu qu'une "hécatombe des travailleurs du savoir" se prépare. Il a déclaré dans une interview que la technologie que lui et d'autres sociétés sont en train de mettre au point pourrait faire disparaître la moitié des emplois de bureau de niveau débutant dans les cinq prochaines années, entraînant un taux de chômage pouvant atteindre 20 % aux États-Unis.Il a réitéré cette affirmation lors d'une autre interview le lendemain : "", a déclaré Amodei. ": AnthropicPensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?