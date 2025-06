Anthropic a coupé l'accès direct de l'assistant IA de codage Windsurf à ses modèles Claude après que les médias ont rapporté que son concurrent OpenAI prévoyait d'acquérir la start-up pour 3 milliards de $

Avec moins de cinq jours de préavis, Anthropic a décidé de couper la quasi-totalité de sa capacité de première partie pour tous les modèles Claude 3.x. Compte tenu de la brièveté du préavis, il se peut que nous rencontrions quelques problèmes de disponibilité des modèles Claude 3.x à court terme, car nous avons très rapidement augmenté la capacité d'autres fournisseurs d'inférence, mais nous pensons que nous avons maintenant obtenu une capacité suffisante à court terme. Nous avons été très clairs avec Anthropic sur le fait que ce n'était pas notre souhait - nous voulions les payer pour la capacité totale. Nous sommes déçus par cette décision et ce court préavis.Gemini 2.5 Pro (maintenant de très haute qualité sur Windsurf, nouveau taux promo 0.75x), GPT 4.1, et d'autres ne sont pas affectés. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec tous les fournisseurs de modèles.



Récemment, un rapport a révélé qu' OpenAI a accepté d'acheter Windsurf , un outil de codage assisté par intelligence artificielle (IA) anciennement connu sous le nom de Codeium, pour environ 3 milliards de dollars. Cette opération représente la plus grande acquisition du fabricant de ChatGPT à ce jour, même si elle n'a pas encore été conclue. Windsurf viendrait compléter les capacités de codage de ChatGPT. En effet, OpenAI a apporté des améliorations en matière de codage avec la sortie de chacun de ses nouveaux modèles, mais la concurrence s'intensifie.Face à cette situation, Anthropic aurait coupé l'accès de Windsurf à Claude avant l'acquisition par OpenAI. Pour rappel, Anthropic est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI. Elle développe Claude, une famille de grands modèles de langage, et est aussi connue pour ses recherches en sécurité de l'IA, particulièrement en interprétabilité. Anthropic est l'un des principaux rivaux d'OpenAI.Selon une annonce faite par le PDG de Windsurf, Varun Mohan, Anthropic a brusquement mis fin à l'accès direct de Windsurf aux modèles Claude 3.x avec un préavis de moins de cinq jours. Cette décision intervient alors qu'OpenAI serait sur le point d'acquérir la plateforme IA de codage pour 3 milliards de dollars. Varun Mohan a annoncé cette restriction sur X (anciennement Twitter), déclarant qu'Anthropic "", malgré la volonté de Windsurf de payer pour une capacité totale.Cette restriction a entraîné des problèmes de disponibilité temporaires pour les utilisateurs de Windsurf, bien que la société affirme que ceux-ci peuvent accéder à Claude via leur propre clé. En outre, afin d'atténuer l'impact des modèles d'Anthropic, Windsurf a promu des modèles alternatifs, notamment Gemini 2.5 Pro, à un tarif réduit de 0,75x. Le GPT-4.1 de la plateforme et les autres intégrations de modèles ne sont pas affectés.Les observateurs du secteur suggèrent que le timing d'Anthropic est stratégique, visant à empêcher un concurrent d'accéder aux capacités de Claude pour améliorer les modèles d'OpenAI. D'autres plateformes IA de codage conservent leur accès à Claude, soulignant la nature ciblée de la restriction.Pour rappel, les assistants IA de codage tels que Cursor et Windsurf peuvent désormais mener à bien des projets logiciels avec un minimum de contribution ou de supervision de la part d'ingénieurs humains. Une enquête GitHub réalisée en 2024 a révélé que plus de 97 % des développeurs ont utilisé des outils de codage de l'IA au travail, et que 30 à 40 % des organisations encouragent activement leur adoption.Cependant, des rapports ont confirmé que plus l'IA devient « intelligente », plus elle hallucine. Les modèles d'IA récents sont basés sur des systèmes mathématiques complexes qui acquièrent leurs compétences en analysant d'énormes quantités de données numériques. Ils ne décident pas (et ne peuvent pas décider) de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Parfois, les modèles inventent tout simplement des choses. C'est pourquoi, la disponibilité de plusieurs modèles d'IA est essentielle pour les assistants IA de codage.: Anthropic, BloombergPensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?