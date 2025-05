OpenAI a accepté de racheter l'outil de codage assisté par IA Windsurf, anciennement connu sous le nom de Codeium, pour environ 3 milliards de $, mais le vibe coding soulève la contreverse

OpenAI a accepté de racheter l'outil de codage assisté par IA Windsurf, anciennement connu sous le nom de Codeium, pour environ 3 milliards de $, mais le vibe coding soulève la controverse



Récemment, l'assistant IA de codage anciennement connu sous le nom de Codeium a été officiellement rebaptisé Windsurf Plugins . Lancé initialement en 2022, Codeium est un assistant de type GitHub Copilot pour les EDI tiers populaires. Le succès de Windsurf Editor a modifié la perception du public et a motivé le changement de marque, les utilisateurs associant de plus en plus l'entreprise à la marque Windsurf.Un rapport avait précédemment révélé qu'OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, aurait entamé des pourparlers avec la société Windsurf. Un nouveau rapport vient de confirmer qu'OpenAI a accepté d'acheter l'outil de codage assisté par intelligence artificielle Windsurf pour environ 3 milliards de dollars. Cependant, la transaction n'a pas encore été conclue, ajoute le rapport.Selon Bloomberg News, Windsurf, anciennement connu sous le nom de Codeium, était récemment en pourparlers avec des investisseurs, dont General Catalyst et Kleiner Perkins, pour lever des fonds à une valeur de 3 milliards de dollars. La société a été évaluée à 1,25 milliard de dollars en août dernier à la suite d'un tour de table de 150 millions de dollars mené par la société de capital-risque General Catalyst. Kleiner Perkins et Greenoaks figurent parmi les autres investisseurs de la société.L'opération, qui serait la plus importante acquisition d'OpenAI à ce jour, viendrait compléter les capacités de codage de ChatGPT. L'entreprise a apporté des améliorations en matière de codage avec la sortie de chacun de ses nouveaux modèles, mais la concurrence s'intensifie.OpenAI a procédé à plusieurs acquisitions ces dernières années pour développer différents segments de ses produits d'IA. L'an dernier, elle a racheté la société Rockset, spécialisée dans l'analyse des recherches et des bases de données, dans le cadre d'une transaction boursière à neuf chiffres, afin de fournir une meilleure infrastructure pour ses produits destinés aux entreprises.Le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires d'OpenAI a dépassé les 400 millions en février, en forte hausse par rapport aux 300 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires de décembre. L'entreprise prévoit également de lever jusqu'à 40 milliards de dollars dans le cadre d'un nouveau cycle de financement dirigé par SoftBank Group, qui pourrait porter son évaluation à 300 milliards de dollars.Cette transaction montre qu'OpenAI saute également dans le wagon du "Vibe Coding". Le terme "vibe coding" a été inventé par l'ancien chercheur d'OpenAI Andrej Karpathy et décrit cette pratique dans laquelle les développeurs utilisent des outils d'IA pour générer du code basé sur des descriptions en langage naturel sans en comprendre pleinement le fonctionnement.Pour certains, le "vibe coding", qui gagne du terrain dans les milieux technologiques (Google a même déclaré générer 25 % de son code par IA), représente l'avenir où le développement logiciel reposera davantage sur des intuitions et du "vibe coding" que sur une connaissance technique rigoureuse. Certains affirment que cette pratique pourrait abaisser la barrière à l'entrée de la création de logiciels.Cependant, cette pratique est vivement critiquée. Les déclarations du développeur Kush Creates résument l'avis des critiques sur le "vibe coding": ": Bloomberg NewsPensez-vous que cette opération d'OpenAI est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?