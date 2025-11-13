Anthropic va investir 50 milliards $ dans la construction de centres de données aux USA, pour concurrencer le projet à 1 400 milliards $ d'OpenAI et se placer comme un acteur US majeur des infrastructures d'IA

Anthropic a dévoilé un plan de 50 milliards de dollars visant à construire des centres de données d'intelligence artificielle (IA) à travers les États-Unis, en commençant par des sites au Texas et à New York développés en partenariat avec Fluidstack. Cette initiative, qui devrait créer des milliers d'emplois et voir le jour en 2026, positionne le fabricant de Claude comme un acteur majeur de l'infrastructure d'IA aux États-Unis, dans un contexte de concurrence croissante avec le projet d'expansion de 1 400 milliards de dollars d'OpenAI.
Anthropic est une start-up américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021. Anthropic a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) nommée Claude. Selon l'entreprise, elle mène des recherches et développe des IA afin « d'étudier leurs propriétés de sécurité à la frontière technologique » et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public. Anthropic a été fondée par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei.
Anthropic a récemment révélé qu'elle prévoyait de quasiment tripler son chiffre d'affaires annualisé en 2026. Cette croissance est alimentée par une forte demande de la part de ses clients entreprises et fait suite à une levée de fonds de 13 milliards de dollars qui a porté la valorisation de la société à 183 milliards de dollars. En septembre 2025, Anthropic est ainsi devenue la quatrième entreprise privée la plus valorisée au monde.
Le mercredi 12 novembre 2025, Anthropic a annoncé son intention d'investir 50 milliards de dollars dans la mise en place d'une infrastructure d'IA aux États-Unis, en commençant par des centres de données personnalisés au Texas et à New York.
Ces installations, qui seront conçues pour soutenir la croissance rapide de l'entreprise et son programme de recherche à long terme, seront développées en partenariat avec Fluidstack, une plateforme cloud d'IA qui fournit des clusters de processeurs graphiques (GPU) à grande échelle à des clients tels que Meta, Midjourney et Mistral.
D'autres sites devraient suivre, les premiers devant être mis en service en 2026. Le projet devrait créer 800 emplois permanents et plus de 2 000 emplois dans le secteur de la construction.
Cet investissement positionne Anthropic comme un acteur national majeur dans le domaine des infrastructures physiques d'IA, à un moment où les décideurs politiques se concentrent de plus en plus sur la capacité de calcul et la souveraineté technologique des États-Unis.
« Nous nous rapprochons d'une IA capable d'accélérer les découvertes scientifiques et d'aider à résoudre des problèmes complexes d'une manière qui était impossible auparavant. Pour exploiter ce potentiel, il faut disposer d'une infrastructure capable de soutenir un développement continu à la pointe de la technologie », a déclaré le PDG d'Anthropic, Dario Amodei. « Ces sites nous aideront à construire des systèmes d'IA plus performants, capables de générer ces avancées, tout en créant des emplois aux États-Unis. »
Cette décision intervient alors que le concurrent d'Anthropic, OpenAI, poursuit son expansion agressive. L'éditeur de ChatGPT a obtenu plus de 1 400 milliards de dollars d'engagements à long terme en matière d'infrastructure grâce à des accords avec Nvidia, Broadcom, Oracle et les principaux fournisseurs de services cloud, notamment Microsoft, Google et, plus récemment, Amazon.
L'ampleur de ces dépenses soulève des questions quant à la capacité des États-Unis à tenir ces promesses en termes de puissance et d'infrastructure industrielle, et quant au risque de voir le secteur de l'IA entrer dans une phase de bulle spéculative.
Anthropic sert plus de 300 000 entreprises, dont les entreprises clientes génèrent la majeure partie de son chiffre d'affaires.
Le nombre de grands comptes, qui génèrent plus de 100 000 dollars par an, a presque septuplé au cours de l'année dernière. Selon les projections internes obtenues par le Wall Street Journal, Anthropic prévoit d'atteindre le seuil de rentabilité d'ici 2028, bien avant OpenAI, qui prévoit 74 milliards de dollars de pertes d'exploitation pour la même année.
Pour soutenir cette trajectoire, Anthropic a fait appel à Fluidstack pour construire des installations sur mesure optimisées pour ses charges de travail en matière d'IA, citant la rapidité et la capacité de l'entreprise à fournir des gigawatts d'électricité dans des délais courts.
En parallèle, Amazon a ouvert un campus dédié aux centres de données pour Anthropic sur un terrain d'environ 5 kilomètres carré dans l'Indiana.
Cette installation de 11 milliards de dollars est déjà opérationnelle, alors que de nombreux concurrents se contentent encore de promettre des centres de données pour l'avenir. Anthropic a également étendu son accord avec Google dans le domaine du calcul informatique pour un montant de plusieurs dizaines de milliards de dollars.
Cette décision intervient également alors que le rôle du gouvernement fédéral dans le financement des infrastructures d'IA devient un sujet brûlant.
La semaine dernière, OpenAI a demandé à l'administration Trump d'étendre un crédit d'impôt clé de la loi CHIPS afin d'inclure les centres de données d'IA et les composants du réseau tels que les transformateurs, selon une lettre obtenue par Bloomberg.
Cette demande faisait suite à la polémique suscitée par les commentaires de la directrice financière Sarah Friar, qui avait évoqué l'idée d'un « filet de sécurité » gouvernemental pour les contrats informatiques d'OpenAI.
Bien que l'entreprise soit depuis revenue sur sa suggestion de garanties fédérales, cet épisode a mis en évidence l'incertitude politique et financière qui entoure la manière dont l'infrastructure américaine en matière d'IA sera financée, et par qui.
Alors qu'Anthropic investit dans la mise en place d'une infrastructure d'IA aux États-Unis, son développement sinscrit dans un contexte juridique sensible. En septembre dernier, lentreprise a accepté de verser 1,5 milliard de dollars pour régler un procès pour vol duvres protégées par le droit d'auteur afin d'entraîner ses modèles dIA. Selon les avocats des plaignants, cet accord serait le plus important recouvrement de droits d'auteur jamais rendu public.
