« Dans cinq ans, tout le monde aura son propre compagnon IA qui le connaîtra si intimement et si personnellement qu'il finira par vivre à ses côtés », a déclaré le PDG de Microsoft AI

Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, affirme que dans les cinq prochaines années, la plupart des gens disposeront de leur propre assistant IA qui les connaîtra bien et les aidera dans leurs tâches quotidiennes. Sa vision est celle d'un avenir où l'IA ne fonctionnerait pas seulement sur des écrans, mais aussi en temps réel, voyant, entendant et comprenant le monde comme le fait son utilisateur. Cette idée suscite des inquiétudes quant à la confidentialité, au contrôle et à la dépendance à long terme à la technologie. Suleyman affirme que l'expérience serait similaire à celle d'avoir un ami ou un assistant toujours présent pour aider les gens à prendre des décisions importantes et à gérer les problèmes qui se posent au quotidien.
Mustafa Suleyman, né en 1984, est un entrepreneur britannique spécialisé dans l'intelligence artificielle (IA). Il est PDG de Microsoft AI, cofondateur et ancien directeur de l'IA appliquée chez DeepMind, une entreprise d'IA rachetée par Google. Après avoir quitté DeepMind, il a cofondé Inflection AI, une entreprise spécialisée dans l'apprentissage automatique et l'IA générative, en 2022. En mars 2024, Microsoft a nommé Suleyman au poste de vice-président exécutif et PDG de sa nouvelle division dédiée à l'IA grand public, Microsoft AI. Plusieurs membres de l'équipe d'Inflection AI ont également été nommés au sein de cette division, notamment la cofondatrice Karen Simonyan.
En juillet 2024, Mustafa Suleyman a montré une curieuse compréhension du droit d'auteur sur le web. Ce dernier est davis que dès que l'on publie quelque chose sur le web, cela devient un "freeware" que tout le monde peut copier et utiliser librement. Ce positionnement est néanmoins en contradiction avec la suppression par OpenAI de jeux de données utilisés pour entraîner GPT-3. La décision laissait ainsi entendre que lentraînement des modèles dIA tel queffectué en létat se fait en violation des lois sur le copyright contrairement à ce que semble laisser entendre le patron de lintelligence artificielle chez Microsoft.
Récemment, il a fait une nouvelle déclaration qui a créé un débat. Il affirme que dans les cinq prochaines années, la plupart des gens disposeront de leur propre assistant IA qui les connaîtra bien et les aidera dans leurs tâches quotidiennes. Il a notamment déclaré : « Dans cinq ans, tout le monde aura un compagnon IA qui le connaîtra intimement, qui saura ce qu'il voit, entend, préfère et ressent. »
L'IA a lentement mais sûrement fait son chemin depuis les laboratoires et les bureaux jusqu'à notre vie quotidienne. Elle fait désormais fonctionner les moteurs de recherche, les smartphones, les outils de navigation et les logiciels professionnels. Le responsable de l'IA chez Microsoft affirme que la prochaine étape pourrait être beaucoup plus personnelle. Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, affirme que dans les cinq prochaines années, la plupart des gens disposeront de leur propre assistant IA qui les connaîtra bien et les aidera dans leurs tâches quotidiennes.
Contrairement aux chatbots et aux assistants numériques actuels, ces systèmes ne se contenteraient pas d'exécuter les tâches que vous leur confiez. Ils apprendraient également de ce que font leurs utilisateurs, de l'endroit où ils se trouvent, de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils veulent faire. Les commentaires de Suleyman, qui ont été largement partagés sur les réseaux sociaux, ont incité de nombreux membres de la communauté technologique à discuter de la rapidité avec laquelle l'IA évolue et de la place importante qu'elle pourrait occuper dans la vie quotidienne des gens.
Sa vision est celle d'un avenir où l'IA ne fonctionnerait pas seulement sur des écrans, mais aussi en temps réel, voyant, entendant et comprenant le monde comme le fait son utilisateur. Cette idée suscite des inquiétudes quant à la confidentialité, au contrôle et à la dépendance à long terme à la technologie. Mais elle montre également que le secteur de l'IA s'oriente vers des systèmes plus personnalisés et plus conscients de leur environnement, qui peuvent aider les gens à faire bien plus que simplement automatiser des tâches.
Suleyman a déclaré : « Dans cinq ans, tout le monde aura son propre compagnon IA qui le connaîtra si intimement et si personnellement qu'il finira par vivre à ses côtés. » Il a également ajouté que ce type de système d'IA serait capable de voir et d'entendre ce que son utilisateur voit et entend, ainsi que de comprendre sa situation, ses préférences et les raisons qui le poussent à agir.
Suleyman affirme que l'expérience serait similaire à celle d'avoir un ami ou un assistant toujours présent pour aider les gens à prendre des décisions importantes et à gérer les problèmes qui se posent au quotidien. Suleyman n'a donné aucun détail technique spécifique ni aucun calendrier de lancement, mais cette déclaration montre que l'industrie technologique continue de travailler à la mise au point de systèmes d'IA plus flexibles et mieux adaptés aux besoins individuels que ceux dont nous disposons actuellement.
De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont réagi de différentes manières à ces commentaires. Certaines ont estimé que le délai de cinq ans était trop court, compte tenu de la croissance rapide de l'IA générative et des technologies portables. D'autres se sont inquiétées du comportement de ce type d'amis dans la vie réelle. Un utilisateur a posé des questions sur la logistique quotidienne et a déclaré que si le système était toujours en marche, il faudrait probablement le recharger souvent et mettre à jour régulièrement son matériel ou ses logiciels.
Un autre utilisateur a estimé que l'estimation de cinq ans signifiait que les progrès importants en matière d'accompagnement par l'IA pourraient prendre beaucoup de temps. Une personne s'est inquiétée de la manière dont les systèmes d'IA fonctionneraient ensemble et a déclaré qu'il ne fallait pas leur imposer trop de règles sur la manière dont ils pouvaient communiquer entre eux. À mesure que l'IA se généralise dans la vie quotidienne, ces réponses montrent comment les gens discutent des compromis entre le coût, la facilité d'utilisation, le contrôle et l'innovation.
En novembre 2025, Mustafa Suleyman avait précédemment exhorté les développeurs à abandonner leurs recherches sur la conscience artificielle, affirmant que seuls les êtres biologiques possèdent cette caractéristique. Il souligne que l'IA simule l'expérience et la souffrance, mais ne les ressent pas réellement, établissant ainsi une distinction avec les êtres biologiques qui possèdent des réseaux de douleur et des préférences. Suleyman estime que la recherche de la conscience artificielle est une entreprise déplacée et absurde.
