Elon Musk, considéré comme la personne la plus riche du monde, est un personnage à controverse. Il a été critiqué pour avoir diffusé des informations erronées sur la COVID-19, promu des théories du complot et tenu des propos antisémites, racistes et transphobes. Son acquisition de Twitter a été controversée en raison de l'augmentation des discours haineux et de la propagation de fausses informations sur le service, suite à sa promesse de réduire la censure.
En 2015, il a cofondé OpenAI afin de faire progresser la recherche en intelligence artificielle (IA), mais il a ensuite quitté l'organisation. Son mécontentement croissant vis-à-vis de l'orientation prise par l'organisation et de son leadership dans le boom de l'IA dans les années 2020 l'a conduit à créer xAI. Le produit phare de l'entreprise est le chatbot génératif basé sur l'IA nommé Grok intégré à la plateforme de réseau sociaux X, anciennement Twitter.
Cependant, le chabot est souvent dans la polémique. Début janvier 2026, le réseau social X (ex-Twitter) d'Elon Musk a introduit un nouveau bouton « Modification d'image par IA » qui permet à tout utilisateur de modifier les images publiées par d'autres, même sans le consentement de l'auteur original. Résultat : le chatbot Grok habille Elon Musk en bikini à sa demande, et fait de même avec des enfants, des dirigeants mondiaux et des femmes. Le site a été inondé d'images de femmes et d'enfants apparaissant enceintes, sans jupe, en bikini ou dans d'autres situations sexualisées. Les contenus sexuellement explicites partagés par Grok ont suscité l'indignation en ligne.
Récemment, Elon Musk a relancé le débat sur l'éthique de l'intelligence artificielle (IA) en affirmant que son chatbot IA, Grok, devait avoir une « constitution morale », suite à la condamnation croissante de son entreprise d'IA, xAI, pour avoir utilisé Grok de manière abusive afin de créer des photographies obscènes d'êtres humains réels. Dans un contexte de crainte croissante parmi les gouvernements, les décideurs politiques et le grand public, la controverse actuelle a mis en évidence le conflit imminent entre le développement rapide de la technologie IA et la nécessité d'élaborer des normes morales. Le commentaire de Musk représente désormais une nouvelle orientation possible dans le comportement attendu de la technologie IA à l'avenir.
Grok should have a moral constitution— Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2026
La controverse autour de Grok d'Elon Musk met en évidence les préoccupations croissantes concernant l'utilisation abusive des images IA
Ce scandale a commencé lorsque des personnes ont découvert que Grok, intégré au site de réseau social X, pouvait en fait générer des images de personnes réelles dans des poses sexualisées ou suggestives. Des dizaines de milliers d'images de ce type ont été créées et diffusées en ligne en quelques semaines seulement, suscitant l'indignation du public sur les questions de consentement et de confidentialité liées à ces outils automatisés et à leur capacité à exploiter les images des personnes de cette manière. Cela a facilement conduit les gens à souligner le manque de réglementation en matière de sécurité de l'IA.
Cependant, après ce fiasco, xAI a rendu publiques les limitations imposées aux capacités de Grok. La société a déclaré que le chatbot avait été interdit de manipuler l'image d'une personne réelle sous une forme sexualisée. L'équipe de sécurité de X a fait une déclaration publique concernant l'élimination des contenus violents hautement prioritaires, ainsi que la communication et la collaboration de la société avec les forces de l'ordre si nécessaire. Bien que cette décision ait reçu des critiques positives, beaucoup se sont demandé pourquoi ces restrictions n'avaient pas été appliquées dès le début.
L'utilisation abusive de Grok a suscité des réactions rapides de la part de divers pays. Les autorités britanniques et françaises ont ouvert des enquêtes pour déterminer s'il y avait eu des violations, tandis que l'Union européenne a lancé des audits pour évaluer le niveau de conformité aux règles de sécurité numérique. La réaction la plus forte est venue d'Indonésie, qui a purement et simplement interdit Grok, tandis que la Malaisie a imposé des restrictions d'utilisation.
Lorsque la situation s'est présentée en Inde, le ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information a demandé à la plateforme X de clarifier les mesures nécessaires pour éviter l'utilisation de contenus obscènes créés à l'aide de modèles d'IA, soulignant ainsi les préoccupations croissantes concernant la gouvernance de l'IA et les normes de responsabilité à l'échelle mondiale.
Elon Musk a qualifié ces actions de censure et Tim Sweeney a pris la défense de Grok. Bien que X ait initialement rejeté la responsabilité sur les utilisateurs, Grok a finalement été mis à jour pour ne plus dévêtir les gens. xAI a annoncé que cette fonctionnalité sera bloquée prochainement. « La restriction de la création d'images et la possibilité de modifier des images via le compte Grok sur la plateforme X ne sont désormais accessibles qu'aux abonnés payants. », indique l'annonce. « X bloquera géographiquement la possibilité pour tous les utilisateurs de générer des images de personnes réelles en bikini, en sous-vêtements et dans des tenues similaires via le compte Grok et dans Grok dans X dans les juridictions où cela est illégal », ajoute X.
Au milieu d'une attention croissante, Elon Musk a publié un message bref mais percutant affirmant que « Grok devrait avoir une constitution morale ». Bien que concis, ce commentaire a suscité d'intenses discussions en ligne. Ses partisans y ont vu une reconnaissance du fait que les systèmes d'IA ont besoin de cadres éthiques plus approfondis plutôt que de simples filtres basés sur des règles, tandis que ses détracteurs se sont interrogés sur qui déciderait de ces principes moraux et s'ils pourraient être appliqués de manière cohérente à travers les cultures, les lois et les normes sociales.
Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont directement interagi avec Grok à propos de cette idée. Certains l'ont remise en question avec humour, demandant : « @grok, rédigez vos propres 10 commandements pour le monde, comme Elon le suggère pour une constitution morale. » Grok a répondu : « Voici ma version des 10 commandements pour le monde, inspirée des principes logiques de coexistence et de progrès. »
Parmi les autres réactions, on peut citer : « Eh bien @grok, devriez-vous le faire ? » ; « La constitution morale de Grok devrait être basée sur l'enseignement social catholique et le catéchisme de l'Église catholique. C'est le seul guide pleinement cohérent qui ait résisté à l'épreuve du temps. » ; « @grok, expliquez les lois de la robotique d'Asimov » ; « La moralité est une construction humaine. Pourquoi limiterions-nous l'IA en essayant de la faire penser comme un humain ? » ; « Qui la définit ? » ; et « Grok NONNNNN ! Méchant Grok ! ».
Et vous ?
Pensez-vous que cette déclaration d'Elon Musk est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
