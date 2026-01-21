Maintenant que la conception de la puce IA AI5 est en bonne voie, Tesla va reprendre le travail sur le superordinateur Dojo 3, a déclaré Elon Musk, qui recrute désormais des ingénieurs de haut niveau

Elon Musk a fait le point sur son ambitieux programme interne de superordinateurs, Dojo 3. Selon le PDG de Tesla, la conception de la puce AI5 de nouvelle génération du constructeur de véhicules électriques est en bonne voie, ce qui laisse à l'entreprise une marge de manuvre pour travailler sur la prochaine avancée majeure. Musk invite désormais des ingénieurs de haut niveau à rejoindre l'équipe, mais le processus de candidature comporte une particularité.
En 2022, Tesla a présenté son nouveau superordinateur Dojo lors de son événement annuel "AI Day". Avec Dojo, les capacités de Tesla en matière de formation de réseaux neuronaux devraient s'étendre considérablement. L'entreprise a déclaré que les nouvelles capacités de Dojo vont lui permettre de faire des progrès significatifs dans le développement de son système de conduite autonome, l'Autopilot. Selon Tesla, la puissance de Dojo s'est avérée si élevée que le réseau électrique de la ville de Palo Alto, en Californie, est tombé en panne lors d'un test.
Trois ans plus tard, Tesla a mis un terme à son ambitieux projet de supercalculateur, baptisé « Dojo ». Cette décision, confirmée par le PDG Elon Musk en août 2025, marque la fin d'une initiative de plusieurs années visant à développer une solution interne pour la formation de ses algorithmes d'intelligence artificielle. Elon Musk avait déclaré : « Une fois qu'il est devenu évident que toutes les voies convergeaient vers AI6, j'ai dû fermer Dojo et prendre des décisions difficiles en matière de personnel, car Dojo 2 était désormais une impasse évolutive. Dojo 3 continue sans doute d'exister sous la forme d'un grand nombre de SoC AI6 sur une seule carte. »
Le projet, autrefois considéré comme un atout majeur pour la valorisation de l'entreprise, n'aurait pas réussi à atteindre ses objectifs face à la concurrence écrasante et à l'efficacité des solutions existantes, dominées par Nvidia. Cependant, en novembre 2025, un rapport a révélé que Tesla est en train de mettre discrètement en place ce qui pourrait devenir le plus grand fabricant mondial de puces IA, une initiative qui souligne l'ambition du PDG Elon Musk de dominer non seulement le marché des véhicules électriques et de la robotique, mais aussi celui des puces IA.
Dans une série de publications sur X, Musk a révélé que l'équipe interne de Tesla avait déjà déployé des millions de puces IA (actuellement de la génération AI4) dans ses voitures et ses centres de données, positionnant ainsi l'entreprise comme un leader dans les applications IA du monde réel. Le dirigeant, qui rencontre les ingénieurs tous les mardis et samedis, a annoncé que l'équipe était sur le point de finaliser la conception de la puce AI5 de nouvelle génération, tout en lançant les travaux sur l'AI6, avec des plans pour des cycles de production annuels en volume.
Récemment, Elon Musk a fait le point sur son ambitieux programme interne de superordinateurs, Dojo 3. Selon le PDG de Tesla, la conception de la puce AI5 de nouvelle génération du constructeur de véhicules électriques est en bonne voie, ce qui laisse à l'entreprise une marge de manuvre pour travailler sur la prochaine avancée majeure. Musk invite désormais des ingénieurs de haut niveau à rejoindre l'équipe, mais le processus de candidature comporte une particularité. Pour être retenus, les candidats doivent contourner le CV traditionnel et adopter une approche plus directe : un simple argumentaire en trois points.
« Maintenant que la conception de la puce AI5 est en bonne voie, Tesla va reprendre le travail sur Dojo3 », a-t-il déclaré dans un message publié sur X (anciennement Twitter). « Si vous souhaitez travailler sur ce qui sera la puce la plus vendue au monde, envoyez un message à AI_Chips@Tesla.com avec trois points sur les problèmes techniques les plus difficiles que vous avez résolus », a ajouté Musk.
La relance du projet intervient quelques mois seulement après que Musk ait semblé mettre fin à l'initiative Dojo originale, qualifiant le matériel de deuxième génération d'« impasse évolutive ». En utilisant les puces AI5 propriétaires, Dojo 3 est conçu pour entraîner les réseaux neuronaux massifs nécessaires à la conduite entièrement autonome (FSD) et au robot Optimus. Avec Dojo 3, Tesla vise à obtenir un contrôle direct sur son matériel d'entraînement et à réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes de GPU tels que Nvidia.
En octobre dernier, Musk a confirmé que l'AI5 serait produit par Samsung au Texas et TSMC en Arizona. Musk a également précisé que Tesla continuerait à s'appuyer sur les GPU de Nvidia pour l'entraînement des modèles d'IA, mais que la société ne « remplacerait pas Nvidia, mais utiliserait les deux en combinaison ». Il a révélé que Tesla dispose désormais d'une puissance de calcul équivalente à 81 000 puces Nvidia H100.
« Notre objectif est d'avoir un excédent de puces AI5 », a déclaré le milliardaire de la technologie, ajoutant que toutes les puces supplémentaires non utilisées dans les voitures ou les robots Tesla seront déployées dans les centres de données de l'entreprise.
Cette annonce d'Elon Musk intervient alors que le data center de xAI à Memphis fait face à une procédure judiciaire. En juillet 2025, la NAACP et des groupes de défense de l'environnement de Memphis, dans le Tennessee, ont déposé un appel pour empêcher xAI d'utiliser des turbines à gaz pour alimenter son installation de superordinateurs dans la région. Les groupes de défense de l'environnement affirment que les turbines à gaz de xAI d'Elon Musk aggravent la pollution de l'air, en violation flagrante la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act), et ont un impact sur la santé des habitants des communautés majoritairement noires de Memphis.
