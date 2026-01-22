L'une des principales promesses de l'IA est qu'elle augmentera considérablement la productivité. McKinsey Global Institute et Goldman Sachs estiment que lIA pourrait ajouter plusieurs milliers de milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. Ceux qui bénéficieront de cette productivité dépendront de ceux qui y auront réellement accès. Dans son rapport sur l'indice économique de janvier 2026, la startup Anthropic tire une conclusion préoccupante.
Anthropic met en garde contre le fait qu'en raison du coût et des infrastructures nécessaires pour adopter cette technologie, les gains de productivité potentiels sont plus susceptibles de profiter aux pays riches, exacerbant ainsi les inégalités économiques déjà criantes dont souffrent les pays à faible revenu.
Après avoir examiné plus d'un million de conversations issues d'utilisateurs des versions gratuite et payante du chatbot, ainsi qu'un autre million de conversations issues de la version Enterprise du service, Anthropic dit avoir constaté que les pays riches adoptent l'IA à un rythme nettement plus rapide que les pays à faible revenu, et qu'il n'existe « aucune preuve à ce jour que les pays à faible revenu rattrapent leur retard ». L'écart se creuse rapidement.
Cette conclusion va dans le sens d'autres recherches récentes. Dans son récent rapport sur l'adoption de l'IA, Microsoft a déclaré que le « nord global » a presque doublé son taux d'adoption en 2025 par rapport au « sud global » et que l'adoption globale reste beaucoup plus élevée dans les pays riches. Selon Peter McCrory, directeur économique d'Anthropic, « on pourrait assister à une divergence des niveaux de vie » qui favoriserait les régions déjà riches.
Nouveaux indicateurs d'Anthropic : « les primitives économiques »
Anthropic présente cinq nouvelles « primitives économiques » permettant de suivre l'impact économique de son chatbot Claude au fil du temps. Ces cinq éléments comprennent : « complexité de la tâche », « niveau de compétence », « objectif de l'utilisation de l'IA », « autonomie de l'IA » et « taux de réussite de la tâche ». Selon le rapport d'Anthropic, c'est dans les tâches plus complexes que Claude a permis le gain de vitesse le plus important.
Les tâches nécessitant un niveau de compréhension équivalent à celui d'un diplômé du secondaire auraient été accomplies 9 fois plus rapidement, et celles nécessitant un niveau de compréhension équivalent à celui d'un diplômé universitaire auraient été accomplies 12 fois plus rapidement. Ce résultat suggère que les gains de productivité liés à l'IA sont plus prononcés dans les tâches nécessitant un niveau de capital humain relativement élevé.
L'analyse a révélé que 24 % des conversations avec Claude en novembre portaient sur les 10 tâches les plus fréquemment utilisées. Une analyse de l'utilisation de l'API afin de suivre l'adoption de Claude dans les entreprises a montré que les 10 tâches les plus fréquemment utilisées représentaient 32 % du total.
Anthropic a constaté des différences régionales dans les modes d'utilisation de Claude. Le graphique ci-dessus présente l'indice d'utilisation de l'IA (AUI) d'Anthropic, qui indique la fréquence d'utilisation de Claude par rapport à la population ; plus le chiffre est élevé, plus le pourcentage de la population est important. L'axe horizontal indique le pourcentage de travailleurs occupant des emplois liés à l'informatique et aux mathématiques dans cet État.
Dans l'ensemble, plus le pourcentage de personnes travaillant dans des professions liées à l'informatique et aux mathématiques est élevé, plus le taux d'utilisation de Claude est élevé. Mais la société prévoit que cet écart se réduira avec le temps, car les taux d'utilisation augmentent plus rapidement dans les régions où la pénétration de Claude est faible.
Variations dans les usages de Claude selon les pays et les tâches
Les chercheurs d'Anthropic ont également constaté que les types de tâches effectuées par Claude diffèrent selon les pays, qui se trouvent à des stades différents de développement économique. Selon le rapport, les pays dont le PIB par habitant est plus élevé sont plus susceptibles d'utiliser Claude à des fins professionnelles et personnelles, tandis que les pays dont le PIB est plus faible sont plus susceptibles d'utiliser le chatbot d'IA à des fins éducatives.
Cela suggère que les pays à faible revenu utilisent davantage l'IA dans l'éducation, mais que moins de tâches nécessitent l'IA dans le domaine professionnel. Les graphiques ci-dessus montrent le pourcentage d'utilisateurs de Claude dans un domaine spécifique (axe vertical) et le PIB de chaque pays (axe horizontal).
Dans le rapport de janvier 2026, 36 % des professions de l'échantillon utilisaient Claude pour au moins un quart de leurs tâches, mais lorsque plusieurs rapports ont été combinés, ce chiffre est passé à 49 %. Cependant, cela ne signifie pas simplement que « plus les tâches sont fréquemment traitées par Claude, plus le taux de réussite de Claude est élevé ». Selon Anthropic, l'analyse révèle que l'utilisation de l'IA reste concentrée dans certains pays.
Les professions seront également touchées différemment. « La conclusion la plus immédiate à tirer de notre rapport sur les indicateurs économiques est que l'impact de l'IA sur la main-d'uvre mondiale reste très inégal. L'utilisation de l'IA reste concentrée dans certains pays et certaines professions, et les données sur la couverture des tâches suggèrent que les différentes professions seront touchées de manière très différente », a déclaré Anthropic.
Les gains de productivité annoncés par lIA : réalité ou illusion ?
Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a prédit que l'IA pourrait éliminer la moitié des emplois de cols blancs débutants d'ici un à cinq ans, ce qui pourrait faire grimper le taux de chômage à 10-20 %. Cela correspond aux prévisions plus générales d'experts tels que Geoffrey Hinton, qui anticipe de nouvelles perturbations sur le marché du travail. Elon Musk affirme que « l'IA prendra tous nos emplois et que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose ».
Lors d'un événement organisé en Suisse en 2024, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a déclaré que l'IA frappe le marché mondial du travail comme un tsunami et induit des changements majeurs à une vitesse impressionnante. Elle a ajouté que l'IA est susceptible d'avoir un impact sur 60 % des emplois dans les économies avancées et sur 40 % des emplois dans le monde au cours des deux prochaines années.
Elle a averti que les travailleurs et les entreprises ont très peu de temps pour s'adapter aux nouvelles réalités. D'après elle, l'IA pourrait augmenter la productivité, mais pourrait aussi exacerber les inégalités dans notre société. Bien sûr, les gains de productivité promis doivent d'abord se concrétiser.
Jusqu'à présent, il n'est pas tout à fait clair si cela a été le cas pour les premiers utilisateurs. De nombreux PDG ont admis qu'ils ne tirent aucun bénéfice des investissements dans l'IA. Au lieu de cela, une gigantesque bulle s'est formée autour de la technologie. Une étude réalisée l'année dernière par le MIT a révélé qu'environ 95 % des entreprises qui ont investi dans des outils d'IA générative n'ont pas encore obtenu un retour sur investissement positif.
Pourquoi ? Selon une étude d'Upwork, environ la moitié des employés interrogés ont déclaré ne pas savoir comment atteindre les gains de productivité que leurs employeurs attendent de l'IA, et plus des trois quarts ont déclaré que les outils d'IA avaient en fait réduit leur productivité et alourdi leur charge de travail. Dans le domaine du codage, des études ont révélé que l'IA ne rend pas les développeurs plus rapides, mais elle augmente le taux de bogues.
Critiques implicites et perspectives sur limpact potentiel de lIA
Dans un récent article sur la bulle dans le secteur de l'IA, Edward Benjamin Zitron, auteur, podcasteur et spécialiste des relations publiques anglais, affirme : « la situation actuelle est bien pire que celle qui prévalait lors de la bulle Internet ». Selon Edward Zitron, l'illusion dinnovation dans ce secteur en plein essor permet aux startups spécialisées en IA d'escroquer les investisseurs, sans toutefois apporter une quelconque plus-value aux consommateurs.
En dépit du battage médiatique, l'impact sur la productivité est presque inexistant à l'heure actuelle. Cela ne veut pas dire que l'IA n'a pas un rôle à jouer dans l'augmentation de la productivité ou qu'elle ne s'améliorera pas avec le temps, mais simplement que ce n'est pas aussi simple que « l'adoption équivaut à des gains ». Il convient également de noter que « l'augmentation de la productivité ne signifie pas que tout le monde s'enrichit immédiatement ».
Les travailleurs américains ont presque doublé leur productivité au cours des cinquante dernières années, en partie grâce aux progrès technologiques. Cela dit, leurs salaires n'ont pas suivi cette évolution, tandis que les bénéfices des entreprises et les rémunérations des dirigeants ont explosé pendant la même période.
L'avertissement d'Anthropic mérite d'être pris au sérieux, dans la mesure où il reconnaît que les inégalités de revenus sont une réalité. Cette conclusion contraste avec la position d'Elon Musk, propriétaire de la startup xAI, qui a récemment suggéré que les gens ne devraient même pas se donner la peine d'épargner pour leur retraite, car nous aurons bientôt tous des revenus élevés. « Après tout, l'IA rendra tout incroyablement bon marché et accessible ».
Mais il convient de se demander pourquoi continuer à construire cette machine à...
