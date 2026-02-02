Neuf utilisateurs sur dix du moteur de recherche DuckDuckGo ne veulent pas que l'IA intervienne dans leurs recherches, poussant DuckDuckGo a proposé deux versions différentes, avec ou sans IA

DuckDuckGo a récemment demandé à sa communauté si elle souhaitait réellement que l'IA soit intégrée à son expérience de navigation sur le web. La réponse a été claire et nette : une majorité écrasante a répondu non. Sur sa page Public Vote on AI, DuckDuckGo a souligné que le recours intensif à des grands modèles de langage et à d'autres technologies d'IA devrait toujours être un choix. DuckDuckGo a désormais introduit deux nouvelles URL conçues pour offrir une recherche avec ou sans fonctionnalités d'IA activées par défaut.
DuckDuckGo est une société américaine de logiciels spécialisée dans la confidentialité en ligne, dont le produit phare est un moteur de recherche appelé DuckDuckGo. Tout au long de l'année 2025, DuckDuckGo a déployé une série d'easter egg présentant des images générées par l'IA de Dax (la mascotte canard de DuckDuckGo) déguisé en personnages de la culture populaire (ou remplacé par eux à deux reprises) lorsque les utilisateurs recherchent les personnages respectifs.
Duck.ai (anciennement DuckDuckGo AI Chat) est un chatbot optionnel qui permet aux utilisateurs d'interagir de manière anonyme et privée avec plusieurs grands modèles linguistiques (LLM).[97] Lancé en tant que service freemium en juin 2024, il est sorti de sa phase bêta en mars 2025. En septembre 2025, DuckDuckGo a élargi son service d'abonnement pour inclure l'accès à des modèles d'intelligence artificielle (IA) de pointe tels que GPT-4o et GPT-5 d'OpenAI, Claude Sonnet 4 d'Anthropic et Llama Maverick de Meta. Le forfait, au prix de 9,99 dollars par mois, conserve les fonctionnalités existantes telles que le VPN et la protection de l'identité, tandis que la société annonce de futurs niveaux premium offrant des options d'IA plus avancées.
DuckDuckGo a récemment demandé à sa communauté si elle souhaitait réellement que l'IA soit intégrée à son expérience de navigation sur le web. La réponse a été claire et nette : une majorité écrasante a répondu non. Aujourd'hui, l'entreprise affirme qu'elle va respecter ce choix en proposant deux versions différentes de son expérience de recherche. Même ainsi, les utilisateurs expérimentés peuvent toujours modifier les paramètres pour se situer entre « pas d'IA » et « oui à l'IA », en fonction du degré d'automatisation qu'ils sont prêts à tolérer.
Les géants de la technologie imposent de plus en plus l'IA dans leurs produits par tous les moyens possibles. Une partie importante des utilisateurs concernés en a naturellement assez de ce manque de respect, et les petits services Internet commencent à se frayer des voies alternatives vers la connaissance numérique, qui évitent autant que possible les dérives et la médiocrité de l'IA. Sur sa page Public Vote on AI, DuckDuckGo a souligné que le recours intensif à des grands modèles de langage et à d'autres technologies d'IA devrait toujours être un choix. Le fondateur Gabriel Weinberg a fait remarquer que la plupart des entreprises, et en particulier les géants de la technologie, ignorent tout simplement les personnes qui souhaitent pouvoir se désengager complètement.
À l'instar d'autres entreprises axées sur l'utilisateur qui tentent de naviguer dans l'ère de l'IA, DuckDuckGo a travaillé sur des fonctionnalités qui sont pour la plupart facultatives et faciles à désactiver. L'entreprise a lancé VoteYesOrNoAI.com afin que ses utilisateurs puissent voter de manière anonyme sur l'adoption de l'IA. Au final, 90 % des plus de 175 000 participants ont déclaré ne vouloir aucune fonctionnalité d'IA.
DuckDuckGo, un moteur de recherche alternatif traitant des centaines de millions de requêtes chaque jour, attire depuis longtemps les utilisateurs qui se soucient véritablement de la confidentialité en ligne. Il est également probable que bon nombre des personnes ayant voté avaient déjà une opinion négative des LLM, des chatbots et des autres outils basés sur l'IA. Un représentant de DuckDuckGo a confirmé par la suite que le sondage avait été mené ouvertement sur le web, sans bot de suivi, ce qui signifie qu'il n'y avait aucun moyen pratique de distinguer les utilisateurs réels de DuckDuckGo du groupe plus large des votants.
Quoi qu'il en soit, DuckDuckGo a désormais introduit deux nouvelles URL conçues pour offrir une recherche avec ou sans fonctionnalités d'IA activées par défaut. L'adresse noai.duckduckgo.com désactive l'aide à la recherche et les liens IA tout en activant le filtre anti-slop récemment introduit. Quant à yesai.duckduckgo.com, elle maintient toutes les fonctionnalités liées à l'IA actives et ne filtre pas par défaut les images générées par l'IA.
Ce changement intervient alors que de nombreux utilisateurs affirment que la recherche Google fournit désormais des résultats de mauvaise qualité, l'entreprise se concentrant de plus en plus sur la fourniture de réponses générées par l'IA plutôt que sur les liens traditionnels. Un moteur de recherche qui fournit moins d'images générées par l'IA pourrait améliorer la navigation sur le web pour des millions d'internautes mécontents, même si DuckDuckGo ne peut garantir une expérience totalement exempte d'IA. Après tout, il tire ses résultats de plus de 400 sources différentes, à l'exclusion de Google.
Ce sondage intervient alors qu'un rapport a révélé que les navigateurs IA créent d'énormes vulnérabilités en matière de cybersécurité. Des chercheurs ont découvert des vulnérabilités dans ChatGPT Atlas permettant l'injection de code via la mémoire IA. Le navigateur Comet de Perplexity peut être piraté à l'aide d'instructions cachées dans les sites web. Les navigateurs IA créent des « profils plus invasifs que jamais » en apprenant de toutes les activités des utilisateurs. Les experts en cybersécurité avertissent que les vulnérabilités zero-day « augmentent de manière exponentielle » avec les agents IA.
