DuckDuckGo a ajouté GPT-5 d'OpenAI à sa plateforme Duck AI, permettant ainsi aux utilisateurs d'accéder gratuitement à ce modèle d'IA avancé sans avoir à s'inscrire

DuckDuckGo a annoncé l'ajout le GPT-5 à son service de chat IA Duck.Ai. Cela signifie que le GPT-5 rejoint la liste aux côtés du GPT-4o, du Llama 4 Scout, du Claude Haiku 3.5 et du Mistral Small 3. Duck.ai est accessible gratuitement à tous via le web et promet un accès anonyme à une gamme de chatbots IA.
Le lancement de GPT-5 a suscité des réactions mitigées, oscillant entre l'enthousiasme pour ses performances techniques et l'inquiétude concernant la direction stratégique de son créateur. Après plus de deux ans de développement, la mise à jour très attendue du système qui alimente l'application ChatGPT d'OpenAI, extrêmement populaire, a été saluée par certains des premiers utilisateurs comme « évolutive plutôt que révolutionnaire ». Si GPT-5 brille dans certaines tâches techniques, nombre de spécialistes soulignent quil ne sagit que dune évolution incrémentale plutôt que dune révolution. En créativité et en raisonnement, il ne surpasse pas nettement ses rivaux, et serait même distancé par Grok 4 Heavy dans certaines évaluations.
Dans ce contexte, DuckDuckGo a annoncé l'ajout le GPT-5 à son service de chat IA Duck.Ai. « Le GPT-5 mini d'OpenAI a remplacé l'o4-mini dans notre gamme Duck.ai », a déclaré un représentant de DuckDuckGo. Cela signifie que le GPT-5 rejoint la liste aux côtés du GPT-4o, du Llama 4 Scout, du Claude Haiku 3.5 et du Mistral Small 3. Duck.ai est accessible gratuitement à tous via le web et promet un accès anonyme à une gamme de chatbots IA.
Duck.ai propose désormais également le dernier modèle de langage d'OpenAI, GPT-5, dans son service de chat. Microsoft a déjà intégré GPT-5 dans son Copilot. GPT-5 a été lancé il y a quelques semaines seulement et promet d'offrir des performances « de pointe ». Au départ, le nouveau modèle d'OpenAI n'a pas été bien accueilli par les utilisateurs. Il aurait été plus distant et plus limité que ses prédécesseurs. OpenAI a rapidement réagi aux critiques des utilisateurs et a rendu la personnalité de GPT-5 beaucoup plus agréable.
En outre, OpenAI a réintroduit GPT-4o dans ChatGPT, un jour seulement après l'avoir remplacé par GPT-5. Dans un message publié sur X, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a confirmé que la société allait permettre aux utilisateurs payants de passer à GPT-4o après que les utilisateurs de ChatGPT aient déploré son remplacement. « Nous allons permettre aux utilisateurs Plus de choisir de continuer à utiliser 4o », déclare Altman. « Nous allons observer l'utilisation afin de déterminer pendant combien de temps nous allons proposer les anciens modèles. »
