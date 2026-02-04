« Le vibe coding tue l'open source », car il sape le mécanisme de financement même qui permet aux projets open source de survivre en dissociant l'utilisation de l'engagement

Quatre économistes de l'Université d'Europe centrale, de l'Université de Bielefeld et de l'Institut de Kiel ont élaboré un modèle d'équilibre général de l'écosystème des logiciels open source et ont conclu que le vibe coding érode le mécanisme de financement même qui permet aux projets open source de survivre. Le problème fondamental réside dans le découplage entre l'utilisation et l'engagement.
En programmation informatique, le vibe coding est une pratique de développement logiciel assistée par l'IA. Il s'agit d'une approche basée sur un chatbot pour créer des logiciels, dans laquelle le développeur décrit un projet ou une tâche à un modèle linguistique de grande taille (LLM), qui génère du code source à partir de la requête. Le développeur ne révise ni ne modifie le code, mais utilise uniquement des outils et les résultats d'exécution pour l'évaluer et demande au LLM d'apporter des améliorations.
Contrairement au codage traditionnel assisté par l'IA ou à la programmation en binôme, le développeur humain évite d'examiner le code, accepte les compléments suggérés par l'IA sans révision humaine et se concentre davantage sur l'expérimentation itérative que sur l'exactitude ou la structure du code. Les défenseurs du vibe coding affirment qu'il permet même aux programmeurs amateurs de produire des logiciels sans avoir besoin de suivre une formation approfondie ni de posséder les compétences requises en génie logiciel. Les détracteurs soulignent le manque de responsabilité, la difficulté de maintenance et le risque accru d'introduire des failles de sécurité dans les logiciels qui en résultent.
Récemment, quatre économistes de l'Université d'Europe centrale, de l'Université de Bielefeld et de l'Institut de Kiel ont élaboré un modèle d'équilibre général de l'écosystème des logiciels open source et ont conclu que le vibe coding érode le mécanisme de financement même qui permet aux projets open source de survivre. Le problème fondamental réside dans le découplage entre l'utilisation et l'engagement.
Les téléchargements npm de Tailwind CSS ont augmenté régulièrement, mais son créateur affirme que le trafic vers la documentation a baissé d'environ 40 % depuis début 2023 et que les revenus ont chuté de près de 80 %. L'activité de Stack Overflow a chuté d'environ 25 % dans les six mois qui ont suivi le lancement de ChatGPT. Les responsables de l'open source monétisent leur activité grâce aux visites de la documentation, aux rapports de bogues et à l'interaction avec la communauté. Les agents IA ignorent tout cela.
Le modèle montre que les boucles de rétroaction qui étaient autrefois responsables de la croissance explosive de l'open source fonctionnent désormais à l'inverse. Moins de mainteneurs peuvent justifier le partage de code, la variété diminue et la qualité moyenne baisse, même si l'utilisation totale augmente. Une solution proposée est un modèle « Spotify pour l'open source » dans lequel les plateformes d'IA redistribuent les revenus des abonnements aux mainteneurs en fonction de l'utilisation des paquets. Les utilisateurs codés par Vibe doivent contribuer à hauteur d'au moins 84 % de ce que génèrent les utilisateurs directs, ou environ 84 % de tous les revenus doivent provenir de sources indépendantes de la manière dont les utilisateurs accèdent au logiciel.
L'utilisation augmente tandis que l'engagement diminue
« Le vibe coding tue l'open source »
L'IA générative est en train de changer la façon dont les logiciels sont produits et utilisés. Les logiciels open source constituent une industrie moderne essentielle dont l'impact économique a été largement sous-estimé. Ce secteur a connu une croissance rapide au cours des deux dernières décennies, avant d'être confronté au choc du développement logiciel assisté par l'IA, ou « vibe coding ».
Dans le cadre du « vibe coding », un agent IA construit des logiciels en sélectionnant et en assemblant des logiciels open source (OSS), souvent sans que les utilisateurs aient à lire directement la documentation, à signaler des bogues ou à interagir avec les responsables de la maintenance. L'étude se concentre sur les effets d'équilibre du « vibe coding » sur l'écosystème OSS. Les chercheurs ont développé un modèle avec entrée endogène et qualité de projet hétérogène dans lequel l'OSS est un intrant évolutif permettant de produire davantage de logiciels.
Les utilisateurs choisissent d'utiliser les OSS directement ou via le vibe coding. Le vibe coding augmente la productivité en réduisant le coût d'utilisation et de développement du code existant, mais il affaiblit également l'engagement des utilisateurs, grâce auquel de nombreux mainteneurs obtiennent des revenus. Lorsque les OSS ne sont monétisés que par l'engagement direct des utilisateurs, une adoption plus large du vibe coding réduit l'entrée et le partage, diminue la disponibilité et la qualité des OSS et réduit le bien-être malgré une productivité plus élevée. Le maintien des logiciels open source à leur échelle actuelle dans le cadre d'un vibe coding généralisé nécessite des changements majeurs dans la manière dont les mainteneurs sont rémunérés.
Concentration de l'attention et utilisation dans les logiciels open source
Le modèle d'équilibre général de l'écosystème des logiciels open source reprend quatre caractéristiques économiques clés. Premièrement, la production de logiciels présente de fortes économies d'échelle. Deuxièmement, les utilisateurs apprécient la diversité. Troisièmement, les projets diffèrent considérablement en termes de qualité, et les développeurs observent la qualité à posteriori, ce qui conduit à une sélection des projets qui seront commercialisés. Quatrièmement, les logiciels sont un intrant intermédiaire dans la production d'autres logiciels : un écosystème plus riche de paquets existants réduit le coût de création de nouveaux paquets, créant ainsi une rétroaction positive.
En équilibre, l'adoption par les utilisateurs et l'entrée des développeurs déterminent conjointement la variété et la qualité des paquets disponibles. Le « vibe coding » entre dans le modèle comme un mode d'interaction avec les logiciels médiatisé par l'IA qui fonctionne à travers deux canaux. Le canal des coûts augmente la productivité : les utilisateurs peuvent adopter plus facilement les paquets et les développeurs peuvent s'appuyer plus efficacement sur le code existant.
Le canal de détournement de la demande fait passer les utilisateurs d'une interaction directe (lecture de la documentation, dépôt de rapports de bogues, collaboration avec les responsables de la maintenance) à une utilisation médiatisée par l'IA. Dans les modèles commerciaux open source traditionnels basés sur la visibilité et l'engagement, cette diversion érode la base de revenus qui soutient la contribution.
Le résultat central du modèle est une course entre ces deux canaux. Le seuil critique est la remise vibe ρ, qui mesure la baisse de monétisation lorsque les utilisateurs passent d'une interaction directe à une interaction vibe-codée. Lorsque ρ dépasse le rapport des paramètres de substituabilité σ/θ, la qualité diminue avec l'adoption du vibe coding. Dans le modèle commercial traditionnel où ρ = 1, l'effondrement est inévitable à mesure que l'adoption tend vers l'universalité.
La même logique d'amplification qui a fait exploser l'open source (baisse des coûts entraînant une augmentation des entrées, une plus grande variété et une croissance auto-renforcée) fonctionne à l'inverse. Lorsque la demande monétisable se contracte, les entrées diminuent, la variété se réduit et la baisse de qualité de l'écosystème qui en résulte affaiblit encore davantage les incitations au partage.
Cette étude rappelle les déclarations du développeur Nolan Lawson qui suggère l'impact de l'IA sur l'open source. Il a notamment déclaré : "Je crois toujours en l'open source, et je continue à m'y consacrer (par à-coups). Mais une chose m'apparaît désormais clairement : l'ère des petites bibliothèques à faible valeur ajoutée comme blob-util est révolue. Elles étaient déjà en voie de disparition grâce à Node.js et au navigateur qui prenait en charge de plus en plus de leurs fonctionnalités (voir node:glob, structuredClone, etc.), mais les LLM ont donné le coup de grâce."
