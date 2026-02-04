IdentifiantMot de passe
L'utilisation de l'IA au travail a augmenté, avec un taux d'utilisation de 77 % dans le secteur technologique, qui est le plus susceptible d'utiliser l'IA dans le cadre de ses activités
Selon Gallup

Un nouveau sondage révèle que les travailleurs américains ont adopté l'IA dans leur vie professionnelle à un rythme remarquable au cours des dernières années. Environ 12 % des adultes actifs déclarent utiliser quotidiennement l'IA dans leur travail, selon une enquête Gallup Workforce menée cet automne auprès de plus de 22 000 travailleurs américains. L'enquête a révélé qu'environ un quart des personnes interrogées déclarent utiliser l'IA au moins fréquemment, c'est-à-dire au moins plusieurs fois par semaine, et près de la moitié déclarent l'utiliser au moins plusieurs fois par an

Lintelligence artificielle gagne peu à peu les bureaux européens, faisant évoluer, à la fois, les pratiques professionnelles et les outils du quotidien. En France, Cegid rapporte que 58 % des salariés français déclarent avoir déjà utilisé lIA au travail, contre 66 à 73 % chez leurs voisins européens. En apparence plus réservés, les Français se révèlent surtout plus attentifs aux conditions dusage. « Face à lIA, les Français ne sont pas attentistes, ils sont attentifs. Nous sortons de la saison 1 de lIA, faite dexpérimentations avec principalement des actions dassistance, pour entrer dans la saison 2 : celle des applications métier concrètes : lIA assiste, alerte et agit sous le contrôle de lutilisateur au service de son métier. Cest avec cette innovation utile que ladoption se généralisera », explique Bruno Vaffier, Directeur Général de Cegid.

Du côté des USA, un nouveau sondage révèle que les travailleurs américains ont adopté l'IA dans leur vie professionnelle à un rythme remarquable au cours des dernières années. Environ 12 % des adultes actifs déclarent utiliser quotidiennement l'IA dans leur travail, selon une enquête Gallup Workforce menée cet automne auprès de plus de 22 000 travailleurs américains. L'enquête a révélé qu'environ un quart des personnes interrogées déclarent utiliser l'IA au moins fréquemment, c'est-à-dire au moins plusieurs fois par semaine, et près de la moitié déclarent l'utiliser au moins plusieurs fois par an.

Ce chiffre est à comparer aux 21 % qui utilisaient l'IA au moins occasionnellement en 2023, lorsque Gallup a commencé à poser la question, et souligne l'impact du boom commercial généralisé que ChatGPT a déclenché pour les outils d'IA générative capables d'écrire des e-mails et du code informatique, de résumer de longs documents, de créer des images ou d'aider à répondre à des questions.

Voici les principales conclusions du rapport :

Quel pourcentage d'employés utilise l'IA au travail ?

En novembre 2025, 12 % des employés américains utilisaient quotidiennement l'IA dans le cadre de leur travail et 26 % l'utilisaient fréquemment. Environ la moitié des employés américains déclarent avoir déjà utilisé l'IA.


Conclusion clé : L'expérimentation est répandue, mais l'adoption régulière reste limitée. Environ un employé sur quatre a intégré l'IA dans ses processus de travail hebdomadaires.

Dans quelle mesure les employés sont-ils à l'aise avec l'utilisation de l'IA au travail ?

En août 2025, seuls 9 % des employés américains déclarent être « très à l'aise » avec l'utilisation de l'IA dans le cadre de leur travail.


Le déficit de confort : le faible niveau de confort peut expliquer pourquoi l'adoption de l'IA reste limitée, malgré la disponibilité généralisée des outils d'IA.

Les managers soutiennent-ils l'utilisation de l'IA par leurs employés ?

En août 2025, trois employés sur dix affirment que leur manager soutient fortement l'utilisation de l'IA par leur équipe.

Ceci est important car les recherches de Gallup montrent que les employés qui sont tout à fait d'accord avec le fait que leur manager soutient activement l'utilisation de l'IA par leur équipe sont :

- 2,1 fois plus susceptibles d'utiliser l'IA plusieurs fois par semaine ou plus

- 6,5 fois plus susceptibles d'être tout à fait d'accord avec le fait que les outils d'IA fournis par leur organisation sont utiles pour leur travail

- 8,8 fois plus susceptibles d'être tout à fait d'accord avec le fait que l'IA leur offre davantage d'opportunités de faire ce qu'ils font le mieux chaque jour

Quel pourcentage d'entreprises ont intégré l'IA ?

En novembre 2025, 38 % des employés américains déclarent que leur organisation a intégré des technologies ou des outils d'IA pour améliorer ses pratiques organisationnelles.


Le décalage entre l'intégration et l'adoption : alors que près de 4 organisations sur 10 ont commencé à intégrer l'IA, seuls 26 % des employés l'utilisent fréquemment. Cela suggère que la mise en uvre ne garantit pas l'utilisation.

La plupart des entreprises ont-elles une stratégie claire en matière d'IA ?

Les employés ne le pensent pas. En novembre 2025, 26 % des employés américains déclarent que leur organisation a communiqué un plan clair pour intégrer l'IA dans les pratiques actuelles.


Le vide stratégique : trois employés sur quatre déclarent que leur organisation n'a pas communiqué de plan clair en matière d'IA, ce qui peut contribuer à un faible niveau de confort et à une adoption limitée.

Ce rapport intervient après qu'une étude de Goldman Sachs a relancé le débat sur limpact de lintelligence artificielle (IA) sur lemploi en estimant que 25 % de lensemble des heures de travail pourraient être automatisées par lIA. S'appuyant sur des données du département américain du Travail, les analystes Joseph Briggs et Sarah Dong anticipent un déplacement significatif de la main-d'uvre, sans pour autant évoquer un effondrement du marché de l'emploi. Leur analyse prévoit une hausse d'un million du nombre de chômeurs, tout en soulignant que lIA naffectera pas tous les secteurs de manière uniforme. Ils rappellent toutefois que les précédents changements technologiques ont créé de nouvelles professions à grande échelle, tempérant ainsi l'idée d'un remplacement massif et irréversible du travail humain.

Source : Gallup

Et vous ?

Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

