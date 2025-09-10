Seulement 58 % des salariés français déclarent avoir déjà utilisé lIA au travail, tout en redoutant lobsolescence de leur métiers, contre 66 à 73 % chez leurs voisins européens

Si les Français apparaissent moins enthousiastes que leurs voisins européens, ils sont surtout plus attentifs et vigilants sur les usages de lIA en entreprise. En France, le mouvement est dabord porté par les PME, plus mobilisées que les grandes entreprises. Les salariés français se distinguent par une forte exigence de sécurité, de fiabilité et de responsabilité dans ladoption de lIA.
Lintelligence artificielle gagne peu à peu les bureaux européens, faisant évoluer, à la fois, les pratiques professionnelles et les outils du quotidien. En France, Cegid, un leader européen des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la finance (trésorerie, fiscalité, ERP), des ressources humaines (paie, gestion des talents), de lExpertise Comptable, du Retail et de lentrepreneuriat, a souhaité mesurer concrètement la place de cette technologie dans la vie des salariés. Pour cela, OpinionWay a interrogé des collaborateurs en France, en Espagne, au Portugal et en Allemagne afin danalyser leurs usages, leurs freins et leurs perceptions. Les résultats mettent en évidence une véritable exception française : dapparence plus réservés que leurs voisins européens, les salariés français se révèlent, en réalité, plus vigilants et plus exigeants quant aux conditions dadoption de lIA.
Une adoption sélective et responsable
58 % des salariés français déclarent avoir déjà utilisé lIA au travail, contre 66 à 73 % chez leurs voisins européens. En apparence plus réservés, les Français se révèlent surtout plus attentifs aux conditions dusage :
- Des garanties de sécurité et de fiabilité : un salarié sur deux privilégie des IA intégrées aux outils métier ou internes, jugées plus sûres.
- Une conscience écologique forte : plus dun tiers des salariés savent que lIA est plus énergivore quune recherche web, une vigilance particulièrement marquée chez les jeunes.
- Une exigence dutilité : au-delà de leffet wow de la première vague, les Français attendent désormais des preuves tangibles dimpact sur la productivité et la performance.
« Face à lIA, les Français ne sont pas attentistes, ils sont attentifs. Nous sortons de la saison 1 de lIA, faite dexpérimentations avec principalement des actions dassistance, pour entrer dans la saison 2 : celle des applications métier concrètes : lIA assiste, alerte et agit sous le contrôle de lutilisateur au service de son métier. Cest avec cette innovation utile que ladoption se généralisera », explique Bruno Vaffier, Directeur Général de Cegid.
Les PME françaises en éclaireurs
Contrairement aux autres pays européens où les grandes entreprises mènent ladoption, la France se distingue par le rôle moteur de ses PME :
- 70 % de leurs salariés jugent leur entreprise mobilisée sur lIA, contre 51 % en moyenne.
- Dans les entreprises perçues comme mobilisées, lusage bondit à 80 %, contre seulement 58 % au niveau national.
Cette dynamique illustre une réalité : lIA nest pas seulement une affaire de grands groupes. Sous la pression de la réglementation (facturation électronique, normes sectorielles) et de la concurrence, les PME françaises ont accéléré ladoption de lIA et se positionnent même à lavant-garde.
« Les PME nont pas le luxe dattendre. Leur capacité dexpérimentation et de décision rapide leur donne une longueur davance. Les grandes entreprises doivent repenser leur approche et redescendre au plus près du terrain pour embarquer tous les collaborateurs et réussir la transition », précise Bruno Vaffier.
Un enjeu culturel : lIA comme levier de performance
La prudence française traduit aussi un rapport culturel particulier à la technologie :
- Une attention aux impacts sur lemploi : un salarié sur deux redoute lobsolescence de certains métiers.
- Un souci de souveraineté et de cadre réglementaire : la France et lEurope affichent une réelle volonté dencadrer lIA. Cette ambition se concrétise à travers des dispositifs comme le RGPD ou lAI Act, qui posent les bases dune adoption durable et responsable. Létude montre que ces cadres réglementaires, plébiscités par les Français, constituent un levier essentiel pour renforcer leur confiance et accélérer ladoption de lIA.
Laction de Cegid
Pour Cegid, cette exigence française nest pas un frein, mais une condition de succès. Toute laction de Cegid, qui se traduit dans le déploiement de Cegid Pulse, lensemble dagents intelligents embarqués dans ses solutions, repose sur une conviction - lIA ne deviendra un véritable levier de performance que si elle est légitimée, accompagnée et sécurisée :
- Légitimée par une valeur business mesurable et responsable, en privilégiant des cas dusage concrets et à fort impact sur le métier des clients ;
- Accompagnée par le développement ciblé des compétences et ladaptation des pratiques de travail ;
- Sécurisée grâce à des garde-fous pragmatiques en matière de conformité et de confidentialité.
Lobjectif est simple : aider les entreprises de toutes tailles à combiner la performance humaine et la puissance de lIA pour élever le potentiel de leur activité, dans les conditions les plus sûres et les plus responsables.
Une position qui rappelle les propos du PDG d'Anthropic, Dario Amodei. Il a réitéré son avertissement selon lequel l'intelligence artificielle (IA) pourrait supprimer la moitié des emplois de bureau débutants au cours des cinq prochaines années. Amodei a déclaré que cette technologie était déjà très performante pour les tâches débutantes et qu'elle « s'améliorait rapidement ». Selon lui, les tâches répétitives mais variables dans les cabinets d'avocats, le conseil, l'administration et la finance pourraient bientôt être éliminées, les PDG cherchant à utiliser l'IA pour réduire les coûts.
