Google souhaite que vous abandonniez ChatGPT pour migrer vers Gemini, et teste une fonctionnalité permettant d'importer l'historique de conversations depuis d'autres chatbots IA vers Gemini

Gemini (anciennement connu sous le nom de Bard) est une famille de modèles d'intelligence artificielle générative multimodale et de logiciels associés développés par Google DeepMind. Les grands modèles de langage (LLM) Gemini sont les successeurs de LaMDA et PaLM 2, et constituent la technologie fondamentale des produits commerciaux d'IA de Google, notamment le chatbot nommé Gemini (anciennement Google Bard) et les fonctionnalités de Google Workspace et Android.
Gemini a été annoncé pour la première fois le 6 décembre 2023 et a remplacé la marque Google existante pour les services d'IA. En février 2024, le chatbot Bard a été rebaptisé Gemini, et la marque « Duet AI » pour Google Cloud et Workspace a été abandonnée au profit de l'identifiant Gemini. Les modèles s'intègrent dans l'écosystème Google via l'application mobile Gemini, qui fonctionne comme un assistant superposé sur les appareils Android, et via la plateforme Vertex AI pour les développeurs tiers.
Google teste actuellement une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de Gemini d'importer l'historique de leurs conversations à partir d'autres chatbots IA. Selon Google, les utilisateurs de Gemini pourront importer leurs conversations à partir de ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot et bien d'autres. La nouvelle option « Importer les chats IA » aurait été repérée dans le menu des pièces jointes de Gemini. Elle permettrait aux utilisateurs de transférer leurs chats tout en conservant toutes les informations et tous les médias partagés dans ces conversations. Cette fonctionnalité semble conçue pour aider les utilisateurs à passer des plateformes de chatbot concurrentes à l'assistant IA de Google.
Google continue d'ajouter des fonctionnalités à Gemini dans le cadre de ses efforts pour attirer les utilisateurs vers la plateforme. La société teste actuellement trois nouvelles fonctionnalités, dont la possibilité d'importer des chats. Cette évolution suggère que Google se concentre non seulement sur la création de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs actuels de Gemini, mais aussi sur la facilitation du passage à son service pour les personnes qui utilisent actuellement des chatbots concurrents.
Un rapport affirme qu'un autre outil à venir est apparu dans les paramètres de Gemini, appelé « Likeness », qui mène actuellement à une page « Vérification vidéo ». Les détails sont rares, mais cela pourrait signaler le lancement d'outils liés à l'authentification ou à l'analyse de contenu vidéo, peut-être pour répondre aux préoccupations concernant les médias générés par l'IA. Le stade précoce de développement signifie que l'objectif final pourrait changer avant la sortie publique.
La génération d'images dans Gemini fait également l'objet d'une mise à niveau, l'interface étant désormais configurée pour offrir des téléchargements en haute résolution, plus précisément en 2K et 4K, l'option haute qualité étant indiquée comme « optimale pour l'impression ». Cela ouvre des possibilités pour les utilisateurs intéressés par l'utilisation de visuels générés par l'IA dans des formats physiques, à l'instar des services déjà disponibles dans Google Photos. Bien que l'intégration directe de l'impression ne soit pas confirmée, ces options de résolution facilitent l'exportation de contenu à des fins personnelles ou commerciales.
Ces fonctionnalités reflètent la stratégie actuelle de Google visant à positionner Gemini comme un assistant IA complet, prenant en charge la migration, la gestion de contenu et la production créative pour les utilisateurs nouveaux et existants. Elle semble donner plus de poids aux déclarationx de Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA ». Il a estimé que Google est en train de rattraper OpenAI dans la course à l'intelligence artificielle (IA). Hinton s'est également dit surpris que Google ait mis autant de temps à dépasser ses concurrents : « Je pense qu'il est en fait plus surprenant que Google ait mis autant de temps à dépasser OpenAI. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils commencent à le dépasser ».
Geoffrey Hinton affirme que Google dispose d'un avantage en matière de puces IA. Outre le lancement réussi de son tout dernier modèle d'IA, le cours de l'action Google a augmenté après que des rapports ont suggéré que l'entreprise pourrait conclure un accord d'un milliard de dollars pour fournir à Meta, la société mère de Facebook, ses propres puces IA. La création de ses propres puces est un « avantage considérable » pour Google, a fait remarquer Hinton. Il a déclaré : « Google dispose de nombreux chercheurs très compétents et, bien sûr, d'une grande quantité de données et de nombreux centres de données. Je pense que Google va gagner. »
Source : Google
