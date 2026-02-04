L'accord de 100 milliards de dollars entre Nvidia et OpenAI semble avoir disparu. Deux géants de l'IA ébranlent la confiance du marché après l'échec de leur investissement

En septembre 2025, Nvidia et OpenAI ont annoncé en grande pompe un protocole daccord selon lequel Nvidia investirait jusquà 100 milliards de dollars dans une infrastructure dOpenAI pour soutenir lentraînement et lexploitation de ses modèles d'IA. Cette puissance est équivalente à la production continue de dix réacteurs nucléaires modernes. Jamais une entreprise privée navait envisagé de mobiliser une telle puissance uniquement pour des besoins.
Cet investissement devait également saccompagner de la fourniture de systèmes GPU de très grande capacité destinés à OpenAI. À lépoque, les deux entreprises ont indiqué quun accord final serait conclu « dans les semaines suivantes ». Les investisseurs étaient très enthousiastes. Cinq mois plus tard, aucun accord n'a été conclu et aucun argent n'a été versé. Plus inquiétant encore pour les investisseurs, les deux entreprises semblent être en désaccord.
Les négociations entre les deux géants auraient été gelées après que certains membres de Nvidia ont exprimé des doutes quant au modèle économique d'OpenAI. C'est un sujet de conversation majeur dans le secteur de l'IA depuis novembre, lorsque Nvidia a averti dans les facteurs de risque de son rapport trimestriel : « il n'y a aucune garantie que nous conclurons des accords définitifs concernant l'opportunité OpenAI ou d'autres investissements potentiels ».
L'engouement du secteur a propulsé la capitalisation boursière de Nvidia au-delà des 5 000 milliards de dollars à son plus haut niveau en octobre, même si l'action a baissé de plus de 16 % par rapport à son plus haut niveau, ramenant la valorisation à 4 400 milliards de dollars. OpenAI, quant à elle, était évaluée à 500 milliards de dollars sur le marché privé à la fin de l'année dernière et vise une valorisation de plus de 800 milliards de dollars cette année.
Qu'est-il advenu concrètement des 100 milliards de dollars ?
« C'est un projet gigantesque », avait déclaré le PDG de Nvidia, Jensen Huang, en septembre 2025. Mais l'accord n'a jamais été qu'une lettre d'intention, et non un contrat contraignant. Jensen Huang est revenu sur ce chiffre. Il a déclaré aux journalistes à Taïwan que « les 100 milliards de dollars n'avaient jamais été un engagement ». Il a ajouté qu'OpenAI avait invité Nvidia à investir « jusqu'à » ce montant et que « Nvidia allait investir étape par étape ».
Jensen Huang a expliqué : « nous allons réaliser un investissement considérable dans OpenAI. Sam est en train de conclure le cycle, et nous y participerons sans aucun doute. Nous investirons beaucoup d'argent, probablement le plus gros investissement que nous ayons jamais réalisé ». Mais lorsqu'on lui a demandé s'il s'agirait de 100 milliards de dollars, Jensen Huang a répondu : « non, non, rien de tel ». Ces déclarations n'étaient donc que du marketing.
Selon un rapport du Wall Street Journal, Jensen Huang aurait critiqué en privé ce qu'il qualifiait de manque de discipline dans l'approche commerciale d'OpenAI. Il aurait exprimé son inquiétude quant à la concurrence à laquelle OpenAI est confrontée de la part de Google et d'Anthropic. Mais Jensen Huang a qualifié ces affirmations de « non-sens ». Le 3 février, l'action Nvidia a chuté d'environ 3 %, entraînant une baisse générale des valeurs technologiques.
Le critique technologique Ed Zitron critique depuis un certain temps les investissements circulaires de Nvidia, qui touchent des dizaines d'entreprises technologiques, qui comprennent à la fois des acteurs majeurs et des startups. Elles sont également toutes clientes de Nvidia.
Les analystes alertent sur les dangers de ces investissements circulaires. Concrètement, cet effet de boucle se manifeste par des arrangements où Nvidia investit ou conclut des partenariats, puis ces mêmes partenaires achètent ses puces ou ses services, créant ainsi un cycle de financement interne. Par exemple, un partenaire peut recevoir un investissement de Nvidia, servir de client pour ses puces, et ainsi rembourser linvestissement indirectement.
OpenAI avait des réserves quant à l'efficacité des puces Nvidia
Selon Reuters, OpenAI n'était pas satisfait de la vitesse de certaines puces Nvidia pour les tâches d'inférence. Pour rappel, l'inférence est le processus par lequel un modèle d'IA entraîné génère des réponses aux requêtes des utilisateurs. Selon Reuters, le problème est apparu dans Codex, un outil de génération de code d'IA d'OpenAI. Le personnel d'OpenAI aurait attribué certaines des limites de performance de Codex au matériel basé sur les GPU de Nvidia.
Après la publication du rapport de Reuters et la chute du cours de l'action Nvidia, les deux entreprises ont tenté d'apaiser les tensions publiquement. Dans un billet publié sur son compte X (ex-Twitter), le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré : « nous adorons travailler avec Nvidia, qui fabrique les meilleures puces IA au monde. Nous espérons rester un client important pendant très longtemps. Je ne comprends pas d'où vient toute cette folie ».
OpenAI a subi des pertes vertigineuses estimées à 12 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Selon les analystes du marché du secteur, il s'agit d'une perte inédite pour une entreprise technologique sur trois mois. Cette révélation, issue des derniers résultats financiers de Microsoft (actionnaire et partenaire stratégique dOpenAI), jette une lumière crue sur léconomie réelle de lIA générative, où la dette et les pertes augmentent rapidement.
Sur le trimestre clos le 30 septembre 2025, Microsoft indique que sa part dans OpenAI a réduit son résultat net de 3,1 milliards de dollars. Si cela représente 27 % des pertes, le calcul suggère bien un total avoisinant 11,5 milliards de dollars de pertes pour OpenAI sur le trimestre. Qui plus est, des données suggèrent un chiffre encore plus élevé : avant la restructuration capitalistique dOpenAI, Microsoft en détenait possiblement une part de 32,5 %.
OpenAI n'a pas encore atteint le statut de « too big to fail »
Les risques financiers liés à OpenAI ont suscité une attention particulière dernièrement. Bien qu'OpenAI soit devenu un acteur majeur dans le domaine de l'intelligence artificielle, Jason Furman, économiste américain de renom et professeur à l'université Harvard, a clairement déclaré que l'entreprise n'est pas trop grande pour faire faillite. Le point de vue de Jason Furman a suscité des discussions sur le potentiel futur et la position sur le marché d'OpenAI.
Les produits d'OpenAI sont aujourdhui intégrés dans des milliers doutils professionnels, de plateformes logicielles et de services numériques à travers le monde. Cette centralité alimente lidée que l'entreprise serait devenue indispensable. Pourtant, cette dépendance est en grande partie circonstancielle.
Les entreprises utilisent OpenAI parce quelle est performante, accessible et largement adoptée, non parce qu'il est irremplaçable. Dautres modèles, dautres laboratoires et dautres approches existent déjà ou émergent rapidement. Ainsi, des analystes économiques affirment qu'en cas de choc majeur, le marché ne seffondrerait pas ; il se reconfigurerait autour dalternatives, quitte à accepter une phase transitoire de dégradation des performances.
« Je n'ai aucune raison de penser qu'OpenAI ou toute autre entreprise de ce secteur va faire faillite. Mais si c'était le cas, ce ne sont pas des banques. Elles ne sont pas trop grandes pour faire faillite », a déclaré Jason Furman. Il a déclaré qu'il voit des similitudes entre l'essor actuel de l'IA et l'ère des dotcoms, mais il a toutefois précisé qu'il pense que l'économie pourrait résister à l'éclatement de la bulle de l'IA, si et quand cela se produirait.
Il a ajouté qu'il n'est pas aussi inquiet que certains au sujet du nombre croissant de transactions circulaires dans le secteur de l'IA. Ce qui le préoccupe, c'est la perspective d'une intervention financière du gouvernement. « Le gouvernement ne devrait pas s'impliquer financièrement. Le secteur dispose de fonds largement suffisants pour subvenir à ses besoins, et il n'y a aucune raison pour que le gouvernement intervienne », a-t-il déclaré.
OpenAI et Nvidia ont toujours besoin l'un de l'autre
Jensen Huang a déclaré le 3 février qu'il n'y avait « aucun drame » dans la relation avec OpenAI, un sentiment exprimé la veille par Sam Altman dans son message. Pourtant, en ce qui concerne l'accord historique de septembre,...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.