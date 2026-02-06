OpenAI lance Frontier, une plateforme d'entreprise qui gère les agents IA de différents fournisseurs avec des fonctionnalités similaires à celles des RH, notamment l'intégration et les autorisations

OpenAI est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2015 à San Francisco en Californie. Sa mission est de développer et de promouvoir une intelligence artificielle générale « sûre et bénéfique à toute l'humanité ». L'entreprise est connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora.
En 2026, OpenAI a annoncé plusieurs produits d'IA. Parmi ces nouveaux produits, OpenAI a récemment lancé Frontier, un service qui permet aux entreprises de créer et de gérer des agents IA, des assistants virtuels capables d'effectuer des tâches spécifiques, telles que la correction d'un bug logiciel, définies par les utilisateurs. Selon l'entreprise, Frontier est conçu pour relier les différents systèmes de données d'une entreprise, ce qui permet aux organisations de déployer plus facilement des agents IA autonomes pouvant fonctionner comme des collègues numériques.
« Aujourd'hui, nous présentons Frontier, une nouvelle plateforme qui aide les entreprises à créer, déployer et gérer des agents IA capables d'effectuer un travail réel. Frontier offre aux agents les mêmes compétences que celles dont les personnes ont besoin pour réussir au travail : contexte partagé, intégration, apprentissage pratique avec retour d'information, autorisations et limites claires. C'est ainsi que les équipes passent de cas d'utilisation isolés à des collègues IA qui travaillent dans toute l'entreprise », a déclaré la société dans un communiqué.
Le lancement de Frontier marque une étape stratégique pour le créateur de ChatGPT, qui vise à conquérir davantage d'entreprises dans un secteur de l'IA où la concurrence s'intensifie entre des acteurs tels que Google, Microsoft (partenaire d'OpenAI), Anthropic et d'autres. Contrairement à ChatGPT Enterprise, qui se concentre sur l'IA conversationnelle, Frontier agit comme une « couche d'intelligence » sous-jacente dont l'objectif principal est de briser les silos de données internes en connectant les outils de gestion des tickets, les entrepôts de données et les applications dans un « contexte commercial partagé ».
Cela permet aux agents IA de fonctionner avec une compréhension complète de l'entreprise. « Ce qui manque encore vraiment à la plupart des entreprises, c'est simplement un moyen simple de libérer le pouvoir des agents en tant que coéquipiers... sans avoir à tout refaire en profondeur. C'est exactement pour cette raison que nous avons créé Frontier », a déclaré Denise Dresser, directrice des recettes d'OpenAI.
OpenAI a également précisé que Frontier n'était pas un jardin clos et que la plateforme était compatible avec les agents propriétaires développés par OpenAI, les agents personnalisés développés en interne par les entreprises, ainsi que les agents tiers de concurrents directs tels que Google, Microsoft et Anthropic. « Frontier est vraiment la reconnaissance du fait que nous n'allons pas tout construire nous-mêmes. Nous acceptons le fait que les entreprises vont avoir besoin de nombreux partenaires différents », a déclaré Fidji Simo, PDG des applications d'OpenAI.
Les clients professionnels d'OpenAI représentent actuellement 40 % de l'activité totale d'OpenAI, et Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, prévoit que les revenus provenant des entreprises atteindront 50 % d'ici la fin 2026. Pourtant, les experts doutent de plus en plus d'OpenAI. Récemment, un expert financier affirme qu'OpenAI est sur le point de se retrouver à court d'argent. Les géants technologiques comme Google peuvent utiliser leurs énormes réserves financières pour investir des centaines de milliards dans l'IA, ce qui n'est pas le cas d'OpenAI. Il s'attend à ce qu'OpenAI fasse faillite « au cours des 18 prochains mois ». Il affirme : « Quelle que soit la richesse du prix final de l'IA, les marchés financiers semblent peu susceptibles de le fournir. »
Voici un extrait de l'annonce d'OpenAI :
Présentation d'OpenAI Frontier
Nous avons appris que les équipes n'ont pas seulement besoin de meilleurs outils pour résoudre certaines pièces du puzzle. Elles ont besoin d'aide pour mettre les agents en production grâce à une approche de bout en bout pour créer, déployer et gérer les agents.
Nous avons commencé par examiner comment les entreprises gèrent déjà la croissance de leurs effectifs. Elles créent des processus d'intégration. Elles enseignent les connaissances institutionnelles et le langage interne. Elles permettent l'apprentissage par l'expérience et améliorent les performances grâce au retour d'information. Elles accordent l'accès aux systèmes appropriés et fixent des limites. Les collègues IA ont besoin des mêmes choses.
Pour que les collègues IA fonctionnent réellement, plusieurs éléments sont importants :
- Ils doivent comprendre comment le travail est réellement effectué dans les différents systèmes.
- Ils doivent avoir accès à un ordinateur et à des outils pour planifier, agir et résoudre des problèmes concrets.
- Ils doivent comprendre ce qui est considéré comme bon, afin que la qualité s'améliore à mesure que le travail évolue.
- Et ils ont besoin d'une identité, d'autorisations et de limites auxquelles les équipes peuvent se fier.
Et tout cela doit fonctionner sur de nombreux systèmes, souvent répartis sur plusieurs clouds. Frontier fonctionne avec les systèmes dont disposent déjà les équipes, sans les obliger à changer de plateforme. Vous pouvez regrouper vos données existantes et l'IA là où elles se trouvent, et intégrer les applications que vous utilisez déjà, en utilisant des normes ouvertes. Cela signifie qu'il n'y a pas de nouveaux formats et que vous n'avez pas à abandonner les agents ou les applications que vous avez déjà déployés.
Le super-pouvoir de cette approche réside dans le fait que les collègues IA sont accessibles et utiles via n'importe quelle interface, sans être confinés à une seule interface utilisateur ou application. Ils peuvent collaborer avec les personnes partout où le travail est effectué, que ce soit en interagissant avec ChatGPT, via des workflows avec Atlas ou au sein d'applications métier existantes. Cela vaut aussi bien pour les agents développés en interne que pour ceux acquis auprès d'OpenAI ou intégrés à partir d'autres fournisseurs que vous utilisez déjà.
Comprendre le travail
Tout employé efficace sait comment fonctionne l'entreprise, où se trouvent les informations et à quoi ressemblent les bonnes décisions.
Frontier connecte les entrepôts de données cloisonnés, les systèmes CRM, les outils de gestion des tickets et les applications internes afin de fournir aux collègues IA le même contexte commercial partagé. Ils comprennent comment circulent les informations, où les décisions sont prises et quels sont les résultats importants. Cela devient une couche sémantique pour l'entreprise à laquelle tous les collègues IA peuvent se référer pour fonctionner et communiquer efficacement.
Planifier, agir et résoudre les problèmes
Une fois le contexte partagé en place, les agents doivent être en mesure d'effectuer le travail.
Les équipes de toute l'organisation, techniques et non techniques, peuvent utiliser Frontier pour recruter des collègues IA qui prennent en charge de nombreuses tâches déjà effectuées par des humains sur un ordinateur. Frontier donne aux collègues IA la capacité de raisonner à partir des données et d'effectuer des tâches complexes, comme travailler avec des fichiers, exécuter du code et utiliser des outils, le tout dans un environnement d'exécution d'agents fiable et ouvert. Au fur et à mesure qu'ils fonctionnent, les collègues IA construisent des souvenirs, transformant les interactions passées en un contexte utile qui améliore leurs performances au fil du temps.
Une fois déployés, les collègues IA peuvent fonctionner dans des environnements locaux, des infrastructures cloud d'entreprise et des environnements d'exécution hébergés par OpenAI sans obliger les équipes à réinventer leur façon de travailler. Et pour les tâches urgentes, Frontier donne la priorité à un accès à faible latence aux modèles d'OpenAI afin que les réponses restent rapides et cohérentes.
Améliorer la qualité du travail réel
Pour que les agents restent utiles au fil du temps, ils doivent apprendre de leurs expériences, tout comme les humains.
Des méthodes...
