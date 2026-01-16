Un expert financier affirme qu'OpenAI est sur le point d'être à court d'argent : Les Big Tech comme Google peuvent utiliser leurs énormes réserves financières pour investir dans l'IA, mais pas OpenAI

OpenAI est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2015 à San Francisco en Californie. L'entreprise est connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative.
Le partenariat entre Microsoft et OpenAI est au cur de la stratégie des deux acteurs. Depuis un premier investissement dun milliard de dollars en 2019, Microsoft a injecté des montants successifs pour soutenir OpenAI, culminant avec un engagement total denviron 13 milliards de dollars. Au 30 septembre 2025, Microsoft avait déjà financé 11,6 milliards $ de cet engagement, ce qui lui confère désormais environ 27 % du capital dOpenAI (après la conversion dOpenAI en société à but lucratif). En échange, Microsoft bénéficie dun accès privilégié aux technologies dOpenAI et de leur intégration dans ses produits. Laccord conclu en 2023 a fait de Microsoft Azure le fournisseur cloud exclusif dOpenAI, hébergeant toutes les charges de travail de léditeur de ChatGPT.
Cependant, les comptes de Microsoft ont levé le voile sur une réalité stupéfiante : en trois mois, OpenAI aurait perdu environ 11,5 à 12 milliards de dollars. Microsoft applique en effet la méthode de la mise en équivalence pour sa participation, ce qui implique de comptabiliser dans son propre résultat la quote-part des pertes dOpenAI. Or, sur le trimestre clos le 30 septembre 2025, Microsoft indique que sa part dans OpenAI a réduit son résultat net de 3,1 milliards de dollars. Si cela représente 27 % des pertes (proportion de capital détenu), le calcul suggère bien un total avoisinant 11,5 milliards $ de pertes pour OpenAI sur le trimestre. Qui plus est, certaines données suggèrent un chiffre encore plus élevé : avant la restructuration capitalistique dOpenAI, Microsoft en détenait possiblement jusquà 32,5 %. Sur cette base, le déficit trimestriel dOpenAI dépasserait alors 12 milliards de dollars.
Dans tous les cas, le nombre donne le vertige. En décembre 2025, certaines rapports ont révélé qu'OpenAI aurait engagé des discussions avec des investisseurs privés en vue de lever des fonds pour un montant astronomique de 750 milliards de dollars, une initiative qui intervient alors que des rumeurs circulent selon lesquelles le géant de l'IA envisagerait également d'entrer en bourse. La société surtout connue pour avoir créé ChatGPT cherche à lever des dizaines de milliards de dollars lors d'un tour de table, voire jusqu'à 100 milliards de dollars, selon The Information. Les discussions seraient au stade préliminaire et susceptibles d'évoluer. Pourtant, Sam Altman, PDG d'OpenAI a publiquement reconnu l'existence d'une bulle spéculative autour de l'IA.
Ces rapports permettent d'avoir un aperçu de la situation financière d'OpenAI. Récemment, un expert financier affirme qu'OpenAI est sur le point de se retrouver à court d'argent. Les géants technologiques comme Google peuvent utiliser leurs énormes réserves financières pour investir des centaines de milliards dans l'IA, ce qui n'est pas le cas d'OpenAI. Il s'attend à ce qu'OpenAI fasse faillite « au cours des 18 prochains mois ».
Le secteur de l'IA continue d'investir des dizaines de milliards de dollars dans des modèles gourmands en ressources et dans l'infrastructure nécessaire à leur fonctionnement. Face à tout cela, leurs promesses de lancer une révolution technologique qui pourrait un jour être extrêmement rentable restent suffisamment convaincantes pour que les investisseurs soutiennent des valorisations exorbitantes, du moins pour l'instant.
Mais pour la grande majorité des entreprises d'IA, il faudra probablement attendre de nombreuses années avant de réaliser des bénéfices, si tant est qu'elles y parviennent un jour. La question de savoir qui tirera profit de ces dépenses effrénées fait également l'objet d'un débat animé, alors que des entreprises telles que Google, Meta et OpenAI continuent de se livrer une course effrénée pour dominer ce secteur.
Google et Meta ont déjà des activités florissantes dans d'autres domaines, mais ce n'est pas le cas d'OpenAI. Cela ne l'a pas empêché de s'engager à dépenser bien plus de 1 000 milliards de dollars avant la fin de la décennie, un pari astronomique et extrêmement risqué, alors même que ses revenus sont à la traîne. Les utilisateurs se sont montrés peu disposés à payer pour des abonnements à ChatGPT, et l'entreprise vient seulement de commencer à explorer d'autres sources de revenus. Tout cela soulève une énorme question sans réponse : combien de temps OpenAI pourra-t-elle continuer à brûler de l'argent ?
Dans un nouvel essai publié dans le New York Times, Sebastian Mallaby, chercheur senior au think tank non partisan Council on Foreign Relations, prédit que l'entreprise dirigée par Sam Altman pourrait se retrouver à court d'argent « au cours des 18 prochains mois ». Il affirme que les concurrents d'OpenAI, des géants du secteur tels que Google, Microsoft et Meta, pourraient utiliser les fonds générés par leurs activités traditionnelles pour investir des centaines de milliards dans le développement et la mise à l'échelle de leurs modèles d'IA, alors qu'OpenAI n'a pas ce luxe.
Mallaby n'est pas un détracteur de l'IA. Il est extrêmement optimiste à l'égard de l'IA en général, affirmant que « les entreprises mettent généralement des décennies à déployer avec succès de nouvelles technologies », alors que le secteur de l'IA a fait des progrès « remarquables » en seulement trois ans. En d'autres termes, Mallaby ne parie pas contre une bulle IA en pleine expansion, il désigne simplement les gagnants et les perdants qu'il prévoit dans la course à l'IA qui se déroule actuellement. Et bien qu'OpenAI soit devenu un nom connu de tous après le lancement de ChatGPT il y a un peu plus de trois ans, il s'attend à ce que l'entreprise ne soit plus qu'une note de bas de page dans l'histoire de l'IA d'ici moins de deux ans.
Bien qu'OpenAI ait levé des fonds records pour une entreprise privée, celle-ci continue de « saigner à blanc », dépensant plus de 8 milliards de dollars rien qu'en 2025. « Même si OpenAI renie bon nombre de ces promesses et en finance d'autres avec ses actions surévaluées, l'entreprise doit encore trouver des sommes colossales », écrit Mallaby. « Quelle que soit la richesse du prix final de l'IA, les marchés financiers semblent peu susceptibles de le fournir. »
Une fois à court de liquidités, le chercheur suggère qu'OpenAI pourrait être « absorbée par Microsoft, Amazon ou un autre géant disposant de liquidités importantes ». Mais même si l'un des plus grands noms du secteur venait à disparaître, Altman et son entreprise laisseraient derrière eux un héritage durable, a fait valoir Mallaby. « L'échec d'OpenAI ne serait pas une condamnation de l'IA, mais simplement la fin du constructeur le plus médiatisé dans ce domaine », a-t-il écrit.
De nombreux autres experts s'accordent à dire que 2026 pourrait être une « année décisive » pour OpenAI, alors que la pression sur le secteur continue de s'intensifier. Altman campe sur ses positions, déclarant « code rouge » et misant tout sur ChatGPT pour rester dans la course face au plus grand concurrent de l'entreprise, Google. « C'est l'histoire de WeWork sous stéroïdes », a déclaré un dirigeant d'une...
