Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Pour dissiper les mauvaises vibrations, les acteurs investissent dans la publicité pour passer un message aux consommateurs : « l'IA est votre amie ». Elles ont dépensé plus de 1,7 milliard de dollars en publicité en 2025, une campagne marketing intensive qui s'est poursuivie pendant le Super Bowl.

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Le pitch : un jeune homme qui prépare un dîner pour un rendez-vous galant demande à ChatGPT de lui recommander une recette qui « dit : « Je t'aime bien, mais je veux rester cool » ». Son hôte semble impressionné par le plat de pâtes suggéré par le chatbot d'OpenAI. Le message est-il efficace ? Cette publicité et d'autres publicités similaires pour ChatGPT ont divisé les experts en marketing et en publicité consultés par le Washington Post.

Si le service qu'ils proposent devient réellement intéressant alors le bouche à oreille suffira.L'IA fait peur aux gens, l'IA ne rapportent pas assez car il n'y a pas suffisamment d'utilisateurs payants, ça changera tout seul si un jour l'IA devient réellement intéressante.Ça risque de mal finir cette histoire, parce que le gars est quasiment obligé de dire qu'il a préparé le plat qu'un chatbot lui a conseillé, sinon c'est un mensonge par omission puisqu'ils doivent être dans un délire "un des éléments capitaux d'une bonne relation est la franchise dès le départ".Il y a des chances que la fille le prenne mal, elle peu se sentir manipulé, elle peut dire "tu n'as pas fais ses pattes spécialement pour moi, tu les as fais parce que statistiquement il y a des chances que ça marche. Il est possible que tu demandes des conseils de couple constamment à un chatbot, donc je ne vais pas apprendre à te connaître, mais je vais apprendre à connaître ChatGPT" ce à quoi le gars va répondre "Donne moi 2 secondes je demande à ChatGPT comment réagir et je reviens vers toi".