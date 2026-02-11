L'entrepreneur technologique malaisien Arsyan Ismail a acheté le domaine AI dot com et l'a revendu pour 70 millions $, réalisant ainsi un bénéfice d'environ 60 millions $ en cryptomonnaie

L'entrepreneur technologique malaisien Arsyan Ismail a transformé un achat de domaine discret en l'une des plus importantes transactions numériques de l'histoire d'Internet. Il a acheté AI dot com il y a plusieurs années, principalement parce que les deux lettres correspondaient aux initiales de son nom. La décision de vendre a été prise alors que l'intelligence artificielle atteignait son apogée dans l'attention du public. Lorsque Ismail a accepté de vendre AI dot com, le prix reflétait à la fois la rareté du domaine et l'essor général de l'IA. Le montant de 70 millions de dollars a établi une nouvelle référence pour les transactions de domaines.
L'entrepreneur technologique malaisien Arsyan Ismail a transformé un achat de domaine discret en l'une des plus importantes transactions numériques de l'histoire d'Internet. Il a acheté AI dot com il y a plusieurs années, principalement parce que les deux lettres correspondaient aux initiales de son nom. À l'époque, il s'agissait simplement d'une adresse web rare et claire, et non d'un pari calculé sur l'intelligence artificielle. Cela a changé lorsque l'IA a remodelé l'industrie technologique mondiale. En avril 2025, Ismail a vendu AI dot com pour environ 70 millions de dollars à Kris Marszalek. La transaction a attiré l'attention du monde entier lorsque le domaine est apparu dans une publicité pendant le Super Bowl LX, le plaçant devant l'une des plus grandes audiences télévisées au monde.
Ismail est un entrepreneur technologique malaisien discret et l'un des premiers investisseurs dans l'internet. Il s'est largement tenu à l'écart de l'attention publique et n'est pas connu pour avoir fondé des plateformes grand public ou des start-ups à croissance rapide. Son approche s'est concentrée sur la propriété plutôt que sur l'exécution. Au fil des ans, il a créé de la valeur en détenant des actifs numériques rares. Les personnes familiarisées avec le secteur des noms de domaine le décrivent comme quelqu'un de patient et de discipliné.
L'ascension de AI dot com, d'un domaine inactif à un actif record
Les domaines à deux lettres font partie des propriétés les plus rares sur Internet. Il n'existe que 676 combinaisons possibles, dont la plupart ont été enregistrées il y a plusieurs décennies et changent rarement de mains. Cette rareté les rend très précieux, d'autant plus que l'image de marque est devenue essentielle pour les entreprises technologiques. AI dot com se situe au sommet de cette catégorie. Il est court, mondial et immédiatement reconnaissable. Avec l'émergence de l'intelligence artificielle comme technologie déterminante, la demande pour ce domaine a explosé.
Malgré sa valeur croissante, AI dot com n'a jamais été développé de manière agressive sous la propriété d'Ismail. Il n'a pas créé d'entreprise ni de produit autour de ce domaine. Parfois, le domaine redirigeait vers d'autres sites web liés à l'IA, ce qui a suscité des spéculations, mais n'a pas entraîné de changement de propriétaire. Ismail a continué à détenir le domaine discrètement, une stratégie qui, selon les observateurs du secteur, a contribué à préserver sa valeur à long terme.
La décision de vendre a été prise alors que l'intelligence artificielle atteignait son apogée dans l'attention du public. Les outils d'IA faisaient leur entrée dans la vie quotidienne, tandis que les gouvernements et les entreprises se précipitaient pour définir leurs stratégies. La stratégie de marque autour de l'IA est devenue extrêmement compétitive. Cela a créé des conditions idéales pour une vente. Lorsque Ismail a accepté de vendre AI dot com, le prix reflétait à la fois la rareté du domaine et l'essor général de l'IA. Le montant de 70 millions de dollars a établi une nouvelle référence pour les transactions de domaines.
La présence au Super Bowl a transformé la vente en un événement culturel. Plutôt que de procéder à un lancement discret, le nouveau propriétaire a choisi la plus grande scène publicitaire au monde pour présenter AI dot com. La publicité invitait les téléspectateurs à visiter le site et à réserver des noms d'utilisateur. Le trafic a explosé en quelques minutes, saturant brièvement le site web. Malgré cela, cette initiative a réussi à faire d'AI dot com l'un des moments technologiques les plus commentés de l'émission.
Ce que devrait devenir AI dot com
Sous sa nouvelle direction, AI dot com se positionne comme une plateforme d'IA destinée aux consommateurs. Le site permet aux utilisateurs de réserver des identifiants personnels et des identités IA. La vision plus large semble se concentrer sur des agents IA capables d'agir au nom des utilisateurs sur l'ensemble des services numériques. Bien que les détails restent limités, l'ambition est claire. AI dot com est destiné à servir de porte d'entrée vers les outils IA du quotidien.
Selon certaines informations, Ismail aurait payé environ 10 millions de dollars pour acquérir le domaine auprès d'une société de portefeuille de domaines. Le vendre 70 millions de dollars implique un bénéfice d'environ 60 millions de dollars. Le paiement aurait été effectué en cryptomonnaie, ce qui signifie que la valeur finale réalisée peut dépendre des conditions du marché. Même avec ces variables, cette transaction reste l'une des ventes de domaines les plus lucratives jamais enregistrées.
Le parcours d'Ismail avec AI dot com montre comment le timing, la patience et la rareté peuvent redéfinir la valeur numérique. Il n'y a eu aucune précipitation pour monétiser le domaine et aucun lancement de produit sous sa propriété. Ce qui a commencé comme un achat basé sur un nom est finalement devenu la vente de domaine la plus chère de l'histoire d'Internet. À l'ère de l'intelligence artificielle, deux simples lettres se sont avérées valoir des dizaines de millions.
L'engouement suscité par l'IA au cours de ces dernières années continue de faire de gagnants là où l'on s'y attend le moins. En 2023, un rapport a révélé que l'île tropicale d'Anguilla pourrait engranger des dizaines de millions de dollars en raison de la demande inédite du nom de domaine de premier niveau ".ai" du territoire. Les données ont indiqué que le nombre total d'enregistrements de sites Web avec le domaine .ai a doublé au cours de l'année 2023 et qu'Anguilla pourrait percevoir jusqu'à 30 millions de dollars en frais d'enregistrement de domaines pour 2023. La demande est portée par les startups d'IA telles que Stability.ai, Bodyguard.ai, Character.ai et X.ai d'Elon Musk.
