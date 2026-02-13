Spotify affirme que ses meilleurs développeurs n'ont pas écrit une seule ligne de code depuis décembre, grâce à l'IA qui alimente alors une polémique : doit-elle être considérée comme outil ou collègue ?

Deux groupes sopposent lorsquon parle dintelligence artificielle : celui de ceux qui la considèrent comme un outil et celui des intervenants de la filière du développement de logiciels qui sont davis quelle peut déjà être considérée comme un collègue à part entière. La polémique a pris un coup de neuf avec une récente exhortation dAmazon à considérer ses outils dIA comme des collègues. Néanmoins, la dernière publication de Spotify se veut claire : le développeur reste lexpert qui contrôle les productions de lintelligence artificielle. Intelligence artificielle dans la filière du développement de logiciels : Simple outil ou collègue à part entière ?
« Et lorsque je parle à mes ingénieurs les plus expérimentés, les meilleurs développeurs que nous ayons, ils me disent qu'ils n'ont pas écrit une seule ligne de code depuis décembre », indique un responsable de Spotify qui ajoute ensuite qu « en réalité, ils ne font que superviser lintelligence artificielle pour la génération de code. » En gros, le développeur reste lexpert qui contrôle les productions de lintelligence artificielle dénommée Honk.
Dans les couloirs de l'empire tentaculaire d'Amazon, une révolution silencieuse est en marche. Le géant du commerce électronique promeut activement l'intelligence artificielle comme une force collaborative sur le lieu de travail, positionnant les outils d'IA comme des « collègues » indispensables qui améliorent la productivité et la prise de décision. Ce discours intervient dans un contexte de suppressions d'emplois massives, ce qui soulève des questions pertinentes sur les véritables implications de l'automatisation pour la main-d'uvre. Les récentes annonces d'Amazon mettent en évidence une double stratégie : investir massivement dans l'IA pour rationaliser les opérations tout en réduisant les effectifs afin de parvenir à ce que les dirigeants décrivent comme une organisation plus légère et plus efficace.
Spotify developers are halting traditional coding as AI tools like Claude Code and Honk reshape software development. #AI #SoftwareDevelopment #Spotify #Automation— Saiki Sarkar (@Ytosko) February 12, 2026
For more visit: https://t.co/nYDqubJetg
Certains rapports font état de ce que Les entreprises virent des employés pour les remplacer par l'IA, puis les réembauchent, l'IA ne répondant pas aux attentes.
Visier a analysé les données relatives à l'emploi de 2,4 millions de travailleurs dans 142 entreprises à travers le monde. Environ 5,3 % des employés licenciés ont ensuite réintégré leur ancien employeur, un taux qui est resté stable pendant plusieurs années, mais qui a récemment commencé à augmenter.
Andrea Derler, directrice chez Visier, a déclaré que ces données suggèrent que de nombreuses organisations sont confrontées à la réalité pratique de ce que les outils d'IA peuvent et ne peuvent pas faire. Elle a décrit l'intelligence artificielle comme une explication pratique des licenciements, mais pas encore tout à fait justifiée.
Cette tendance souligne l'inadéquation entre les attentes envers la technologie et les résultats opérationnels. Alors que les agents alimentés par l'IA et les systèmes de main-d'uvre numérique se développent dans tous les secteurs, les conclusions de Visier suggèrent que ces systèmes remplacent rarement des emplois dans leur intégralité. Au contraire, ils ont tendance à automatiser certaines parties des tâches, laissant souvent les entreprises à court de l'expertise humaine nécessaire pour gérer ou compléter les nouveaux outils. Cet écart a conduit certaines entreprises à réembaucher des travailleurs expérimentés, alors que les coûts et la complexité de l'intégration de l'IA augmentent.
Linus Torvalds voit l'intelligence artificielle comme un outil de vérification ou d'organisation, mais pas comme un outil pour le processus créatif (la programmation). Par analogie pour le créateur de Linux, l'IA est à la programmation ce que l'Autotune est à la musique. Si on met lAutotune à contribution pour permettre à des personnes sans talent de chanter, lon nobtient qu'une musique de mauvaise qualité. Le vrai talent n'a pas besoin d'Autotune pour le processus créatif. Seuls les producteurs paresseux en ont besoin.
Depuis des années, le processus de stabilisation du noyau Linux repose sur des mainteneurs expérimentés qui décident quels correctifs appliquer aux branches dites stables. Pour les aider, un outil baptisé AUTOSEL a été développé. Sa mission : sélectionner automatiquement des correctifs pertinents en se basant sur des modèles statistiques.
Dans un discours prononcé lors du sommet Open Source Summit 2025 en Amérique du Nord, Sasha Levin, hacker du noyau Linux et ingénieur émérite chez Nvidia, a cité l'exemple d'un petit correctif en amont apporté à git-resolve dans le noyau Linux 6.16. Cet outil résout les problèmes liés aux identifiants de commit incomplets ou incorrects, un problème mineur mais gênant pour les principaux responsables de la maintenance. Levin a utilisé l'IA pour écrire l'intégralité de la routine : « La seule chose que j'ai faite, c'est de revoir le code et de le tester pour m'assurer qu'il fonctionnait. »
Cependant, il a averti : « C'est un excellent exemple de ce que font actuellement les LLM. Vous leur confiez une petite tâche bien définie, et ils s'en chargent. Et vous remarquez que ce patch n'est pas du genre "Hé, LLM, va m'écrire un pilote pour mon nouveau matériel". Au contraire, il est très spécifique : "convertis ce hachage particulier pour utiliser notre API standard". »
Levin a déclaré qu'un autre avantage de l'IA est que « pour ceux d'entre nous qui ne sont pas de langue maternelle anglaise, elle aide également à rédiger un bon message de commit. C'est un problème courant dans le monde du noyau, où il est parfois plus difficile de rédiger le message de commit que d'écrire le changement de code, et cela aide vraiment à surmonter les barrières linguistiques. »
Pour l'avenir, Levin a suggéré que les LLM pourraient être formés pour devenir de bons assistants des mainteneurs Linux : « Nous pouvons enseigner à l'IA les modèles spécifiques au noyau. Nous montrons des exemples tirés de notre base de code pour expliquer comment les choses sont faites. Cela signifie également qu'en l'ancrant dans notre base de code du noyau, nous pouvons faire en sorte que l'IA explique chaque décision et nous pouvons la retracer à partir d'exemples historiques. »
En outre, il a déclaré que les LLM peuvent être connectés directement à l'arborescence Git du noyau Linux, de sorte que « l'IA peut aller de l'avant et essayer d'apprendre des choses sur le dépôt Git toute seule ».
Source : Transcription de lappel entre responsables de Spotify
Et vous ?
Intelligence artificielle : outil ou collègue ? De quel bord êtes-vous ?
Ce retour massif des anciens salariés signe-t-il la fin du mythe dune automatisation totale du travail par lIA ?
À terme, l'IA sera-t-elle capable de construire un logiciel fonctionnel, prêt pour la production et maintenable ?
Partagez-vous lavis de Linus Torvalds selon lequel lintelligence artificielle est meilleure pour les revues plutôt que pour la génération de code ?
