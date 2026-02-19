Pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue aujourd'hui, il faut revenir à la genèse de l'une des collaborations les plus structurantes de l'histoire récente de l'informatique. Dès 2019, Microsoft investissait un premier milliard de dollars dans OpenAI, alors encore une startup prometteuse mais confidentielle. La suite est connue : GPT-3, puis GPT-4, puis ChatGPT qui explose en 2022 et propulse les deux entreprises au sommet des conversations mondiales sur l'IA générative. En tout, Microsoft aura injecté près de 13 milliards de dollars dans la société de Sam Altman, obtenant en échange un accès quasi-exclusif à ses modèles les plus avancés, une participation de 27 % dans la nouvelle branche commerciale d'OpenAI, ainsi que des droits de propriété intellectuelle sur les modèles courant jusqu'en 2032.
Cette relation symbiotique a permis à Microsoft de déployer en un temps record des fonctionnalités d'IA générative à travers tout son écosystème produit : Copilot dans Microsoft 365, GitHub Copilot pour les développeurs, intégration de DALL-E 3 dans Designer, et l'ensemble des offres Azure AI. Pendant que Google tâtonnait encore avec Bard et que Meta misait sur l'open-source, Microsoft caracolait en tête grâce à l'infrastructure technologique d'OpenAI. Une avance stratégique achetée à prix d'or, certes, mais qui semblait alors pleinement justifiée.
Octobre 2025 : le premier signal du dégel
Le tournant s'amorce discrètement en octobre 2025, lorsque les deux sociétés renégocient les termes de leur partenariat. Les clauses d'exclusivité sont assouplies dans les deux sens : OpenAI peut désormais chercher de la puissance de calcul auprès d'autres fournisseurs cloud comme AWS ou Google Cloud, tandis que Microsoft se libère de l'obligation de recourir systématiquement aux modèles OpenAI. En apparence, il s'agit d'une simple modernisation contractuelle. En réalité, Mustafa Suleyman le confie lui-même au Financial Times quelques mois plus tard : c'est à ce moment précis que Microsoft a décidé de passer à l'action. Comme l'explique Suleyman, c'est trois ou quatre mois après la renégociation du partenariat que l'entreprise a décidé que le moment était venu de concrétiser une véritable autosuffisance en matière d'IA.
MAI, Maia 200 : les preuves tangibles de l'émancipation
La stratégie de Microsoft ne se limite pas aux grandes déclarations. L'entreprise présente des preuves concrètes et techniquement substantielles de son autonomisation. En août 2025, Microsoft a présenté MAI-1-preview, un modèle maison basé sur une architecture de mélange d'experts (MoE), pré-entraîné sur environ 15 000 GPU NVIDIA H100. Selon des informations rapportées par The Information, la famille de modèles MAI rivaliserait déjà avec les technologies d'OpenAI et d'Anthropic lors des tests internes.
Sur le front matériel, le coup est tout aussi significatif. Dévoilée en janvier 2026, la Maia 200 est la nouvelle puce construite par Microsoft pour accélérer l'inférence des modèles d'IA. Elle intègre plus de 100 milliards de transistors et revendique des performances supérieures en précision 4 bits et en 8 bits. L'objectif déclaré est de réduire drastiquement la dépendance à NVIDIA pour l'inférence phase qui représente le poste de coûts le plus explosif à mesure que l'adoption des outils IA s'accélère. Une puce propriétaire dédiée, c'est la promesse de reprendre le contrôle économique de bout en bout.
Microsoft prévoit par ailleurs 140 milliards de dollars de dépenses d'investissement pour son exercice fiscal se terminant en juin 2026, principalement pour construire l'infrastructure nécessaire à l'IA. Un chiffre vertigineux qui traduit une conviction sans ambiguïté : l'IA n'est pas un gadget, c'est le cur du réacteur.
La stratégie de la diversification totale
Le mouvement de Microsoft s'inscrit dans une logique plus large que la simple rupture avec OpenAI. Il s'agit de passer du statut de client captif à celui d'orchestrateur de modèles. L'entreprise a déjà intégré les modèles d'Anthropic (Claude) dans ses outils Microsoft 365 Copilot et héberge également des modèles de xAI, Meta, Mistral et Black Forest Labs. En clair, Microsoft se positionne comme une plateforme neutre capable d'acheminer les requêtes vers le modèle le plus adapté selon le contexte, le coût, et les exigences de conformité du client.
Cette approche multi-sources transforme Microsoft en orchestrateur de modèles plutôt qu'en client captif. L'entreprise peut basculer entre fournisseurs selon les performances, les coûts ou les besoins spécifiques de chaque produit, éliminant le risque de point de défaillance unique. Du point de vue de l'architecture système et de la résilience opérationnelle, la logique est imparable. Aucun DSI sérieux ne dépendrait à 100 % d'un fournisseur unique pour sa couche d'inférence.
Paradoxalement, Microsoft se retrouve ainsi dans une position inédite : investisseur à 27 % dans OpenAI, client stratégique, partenaire contractuel jusqu'en 2032, et désormais concurrent direct. La situation est inédite, car Microsoft reste à la fois investisseur majeur d'OpenAI, client stratégique et futur concurrent direct.
Microsoft encourage désormais une partie significative de ses équipes internes à utiliser Claude Code
Microsoft avait commencé à intégrer les modèles Claude Sonnet dans sa division développeurs dès lan dernier. Ce mouvement sest accéléré avec une adoption progressive dans les offres payantes de GitHub Copilot. Mais la dynamique actuelle va plus loin : Claude Code est désormais expérimenté à grande échelle dans plusieurs divisions stratégiques.
La nouvelle équipe CoreAI, dirigée par Jay Parikh, teste activement loutil. Plus récemment, la division Experiences + Devices, responsable de Windows, Microsoft 365, Outlook, Teams, Bing, Edge ou encore Surface, a été invitée à linstaller et à lutiliser. Même les équipes travaillant sur les Copilot métiers ont reçu lautorisation de lemployer sur lensemble de leurs dépôts de code.
Dans les faits, les ingénieurs sont désormais encouragés à utiliser à la fois Claude Code et GitHub Copilot, puis à comparer les deux. Cette démarche comparative interne est révélatrice : Microsoft cherche moins un remplacement immédiat quune compréhension fine des complémentarités et des limites de chaque solution.
OpenAI : la tempête parfaite
Cette annonce tombe au moment le plus critique pour OpenAI. La startup de Sam Altman a jusqu'ici survécu grâce à un cocktail de levées de fonds massives et d'un soutien indéfectible de Microsoft. Mais les signaux d'alarme s'accumulent. OpenAI dépense actuellement près d'un milliard de dollars par mois, et sa viabilité financière est remise en question. Des analystes du Council on Foreign Relations n'hésitent pas à évoquer une faillite possible d'ici 18 mois. La firme est engagée dans des contrats de compute représentant plus d'un trillion de dollars sur le long terme, une ardoise que les grandes technologies de la Silicon Valley maintiennent artificiellement sous perfusion.
À cela s'ajoutent des batailles juridiques multifronts : le New York Times poursuit OpenAI pour violation de droits d'auteur à grande échelle, pendant qu'Elon Musk et son entité xAI multiplient les attaques en justice. NVIDIA, malgré des rumeurs d'un investissement à 100 milliards de dollars, a finalement décliné. Et désormais, son plus grand protecteur technologique signale qu'il prépare sa sortie progressive. L'annonce de Microsoft arrive au pire moment possible pour OpenAI, qui perd son plus gros client et protecteur au moment où sa survie financière est questionnée.
OpenAI tente de diversifier ses propres appuis en négociant avec CoreWeave, un fournisseur cloud spécialisé GPU, pour un contrat de 11,9 milliards de dollars sur cinq ans. Mais c'est un pansement sur une hémorragie structurelle.
Le Copilot blues : un échec commercial qui accélère la rupture
Ironie de l'histoire : c'est en partie l'échec commercial de Copilot qui pousse Microsoft à reprendre les commandes. Malgré des dépenses en capital de 88,7 milliards de dollars sur l'année fiscale 2025, Copilot plafonne à 1,1 % de parts de marché derrière ChatGPT et Gemini. Pire encore, seulement 3,3 % des abonnés Microsoft 365 paient pour les fonctionnalités Copilot.
Par ailleurs, daprès plusieurs ingénieurs interrogés, Copilot ne serait pas un réflexe quotidien en interne. Certains louvrent occasionnellement, dautres lont simplement désactivé. Non par rejet idéologique de lIA, mais parce que loutil napporterait pas, dans leur pratique concrète, un gain suffisant pour justifier son usage...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.