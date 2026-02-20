OpenAI nest plus structuré comme une entité purement à but non lucratif. Pour financer lexploitation de systèmes dIA à grande échelle, il a adopté un modèle à profit plafonné. Cette évolution reflète la nécessité de générer des revenus face à la hausse des coûts dinfrastructure et de calcul. Laccessibilité publique de ChatGPT dépend donc dune logique économique plus proche dune entreprise technologique classique que dun projet de recherche ouvert.
Début 2026, ChatGPT compte entre 800 et 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires dans le monde, dont environ 35 millions sont abonnés payants et la grande majorité utilise le chatbot gratuitement (avec quelques limitations). Cette ampleur est le résultat de l'une des courbes d'adoption les plus rapides de l'histoire des technologies grand public : ChatGPT a dépassé les 100 millions d'utilisateurs deux mois seulement après son lancement.
Mais une croissance aussi fulgurante a un coût énorme. Pour prendre en charge des centaines de millions d'utilisateurs hebdomadaires, il faut une infrastructure informatique gigantesque, ce qui fait grimper les dépenses d'exploitation à des niveaux qui ont profondément remodelé la structure, la stratégie financière et la feuille de route à long terme d'OpenAI. Pour de nombreux experts, OpenAI fonce vers la faillite si son modèle ne devient pas viable.
Free ChatGPT : une facture quotidienne qui fait mal aux yeux
En 2023, le cabinet d'études SemiAnalysis a estimé que l'exploitation de ChatGPT coûtait environ 700 000 dollars par jour, dont environ 694 444 dollars étaient attribués aux coûts matériels et d'inférence. À l'époque, le calcul était largement basé sur l'infrastructure GPT-3 et l'on estimait à plus de 3 600 le nombre de serveurs alimentant le système. Dylan Patel, analyste en chef chez SemiAnalysis, a suggéré que GPT-4 coûterait beaucoup plus cher.
Ces chiffres sont désormais largement considérés comme prudents. Depuis 2023, OpenAI a lancé des modèles plus puissants, élargi l'accès à l'API pour les développeurs, déployé des capacités d'image, de voix et de « recherche approfondie » (deep research), et s'est étendu à des centaines de millions d'utilisateurs supplémentaires. L'inférence, c'est-à-dire le coût de génération de chaque réponse, augmente considérablement à une telle échelle.
Le Washington Post a précédemment calculé que la génération d'un email de 100 mots généré par l'IA chaque semaine pendant un an pourrait consommer 7,5 kWh, soit à peu près l'équivalent d'une heure d'électricité consommée par environ neuf foyers à Washington, D.C. Multipliez ce chiffre par les centaines de millions d'utilisateurs de ChatGPT et une utilisation constante par les entreprises, et l'empreinte énergétique augmente rapidement.
Le taux de consommation annuel déclaré d'OpenAI atteint désormais environ 17 milliards de dollars, principalement en raison des coûts liés à l'infrastructure informatique. Le PDG Sam Altman ne prévoit pas d'atteindre la rentabilité avant 2030, avec des pertes cumulées projetées à 115 milliards d'ici là.
OpenAI forcé de démontrer une voie crédible vers la rentabilité
Le financement du service gratuit provient de plusieurs canaux payants. Les abonnements premium constituent une source directe de revenus récurrents. Les entreprises et développeurs paient aussi pour laccès aux API, ce qui constitue une part importante de la monétisation. À cela sajoute lécosystème de modèles personnalisés via une place de marché dédiée. Ces flux compensent partiellement le coût de laccès gratuit accordé au grand public.
À la mi-2025, l'offre ChatGPT Plus comptait environ 10 millions d'utilisateurs. OpenAI comptait 3 millions d'utilisateurs professionnels payants dans les catégories Entreprise, Équipe et Éducation. Le nombre total d'abonnés payants était estimé à environ 35 millions. Et le taux de conversion des utilisateurs gratuits en utilisateurs payants était d'environ 5 à 6 %. Ces revenus sont encore loin de couvrir les dépenses d'exploitation colossales d'OpenAI.
La société a déclaré un chiffre d'affaires annuel de plus de 2 milliards de dollars en 2023. Depuis lors, sa croissance s'est considérablement accélérée. OpenAI a déclaré en 2025 que son chiffre d'affaires annualisé dépassait les 20 milliards de dollars, soit une augmentation de 233 % par rapport à 2024, où le chiffre d'affaires était passé de 2 milliards de dollars en 2023 à 6 milliards de dollars en 2024. Cependant, les pertes continuent à augmenter.
Malgré cette croissance historique, le fabricant de ChatGPT dépenserait plus de 17 milliards de dollars par an. Rien qu'au premier semestre 2025, OpenAI a brûlé environ 13,5 milliards de dollars, contre des revenus modestes de 4,3 milliards de dollars, mais la startup vaut désormais 500 milliards de dollars.
Derrière limage dune entreprise toute-puissante, portée par le succès planétaire de ChatGPT, se dessine un modèle de financement sous tension, marqué par des pertes colossales anticipées et une dépendance accrue à des partenariats géopolitiques et industriels. Entre projections internes alarmantes et tournées diplomatiques de son patron, OpenAI incarne aujourdhui les paradoxes dune IA devenue incontournable, mais très loin dêtre rentable.
L'accès à l'API reste coûteux pour les développeurs et OpenAI
Les développeurs qui accèdent à ChatGPT via l'API ne font pas exception à l'hémorragie financière. À grande échelle, avec des millions de requêtes quotidiennes provenant d'applications tierces intégrées à l'API, les frais s'accumulent rapidement en dizaines de millions de dollars de coûts supplémentaires, que les tarifs facturés aux développeurs peinent encore à compenser pleinement. Pour les modèles avancés d'OpenAI, les prix peuvent atteindre :
- 1,25 $ par million de jetons (entrée) ;
- 10 $ par million de jetons (sortie).
À l'échelle de l'entreprise, ces coûts s'accumulent rapidement, tant pour les clients que pour l'infrastructure d'OpenAI. Dans les deux mois qui ont suivi le lancement des GPT personnalisés, les utilisateurs ont créé plus de 3 millions de variantes. L'intégration dans les entreprises s'est accélérée, 61 % des spécialistes du marketing interrogés dans le cadre d'une enquête déclarant que leur entreprise fournit des licences ChatGPT Team ou Enterprise.
Selon un rapport publié l'année dernière, ChatGPT traiterait environ 2,5 milliards de requêtes par jour. Ce qui est impressionnant. Bien qu'OpenAI ne divulgue pas la consommation d'énergie de son chatbot, des estimations suggèrent que les 2,5 milliards de requêtes traitées quotidiennement par ChatGPT consommeraient jusqu'à 850 mégawattheures, soit suffisamment d'énergie pour recharger plusieurs milliers de véhicules électriques chaque jour.
Avec 2,5 milliards de requêtes par jour, cela représente près de 1 000 milliards de requêtes par an, et ChatGPT pourrait facilement dépasser ce chiffre en 2025 si sa base d'utilisateurs continue de croître rapidement. À l'échelle annuelle, l'activité de ChatGPT avoisine 310 gigawattheures ; c'est autant d'énergie pour alimenter 29 000 foyers américains pendant une année entière, soit presque autant que la population de Jonesboro, dans l'Arkansas.
La génération de vidéo avec Sora : un autre gouffre financier
En dehors des dépenses d'exploitation consacrées aux systèmes susmentionnés, les dépenses dOpenAI pour sa technologie de génération de vidéo Sora atteindraient également des sommets vertigineux. Selon une enquête publiée en novembre, lentreprise pourrait brûler jusquà 15 millions de dollars par jour. Des chiffres dignes dune superproduction hollywoodienne pour un outil encore en phase de test, et dont lutilité réelle reste à prouver.
Pour une entreprise qui dépense beaucoup plus qu'elle gagne, OpenAI trouve de nouvelles façons ingénieusement imprudentes d'accumuler des pertes. Les analystes s'interrogent en effet sur les raisons pour lesquelles OpenAI dépense des fortunes pour des vidéos futiles au détriment de la raison.
Ces estimations proviennent de Forbes. OpenAI a refusé de communiquer des données d'utilisation spécifiques sur Sora et de commenter les estimations de Forbes. Cela signifie que les calculs de Forbes reposent sur des estimations et plusieurs variables, notamment les prix des GPU, l'efficacité de l'inférence, le nombre d'utilisateurs et le nombre de vidéos publiées chaque jour. Sora reste un outil en quête d'utilité dont l'exploitation est coûteuse.
Selon une déclaration de Bill Peebles, responsable de Sora chez OpenAI, le 30 octobre, « la situation économique est actuellement totalement insoutenable ». Sora 2 et ChatGPT consomment tellement d'électricité qu'OpenAI conclut des accords colossaux pour l'achat de plusieurs gigawattheures d'énergie par an.
Publicités et introduction en bourse comme perspectives
Pendant des années, Sam Altman a publiquement exprimé son malaise vis-à-vis de la publicité. Il a un jour déclaré qu'il détestait les publicités, les qualifiant de « dernier recours » et décrivant leur combinaison avec l...
