OpenClaw est un assistant IA open source développé par Peter Steinberger. Son principe est simple et séduisant : connecter plusieurs modèles d'IA Gemini, Claude, et d'autres pour automatiser des tâches complexes comme la gestion d'emails, l'enregistrement de vols ou la rédaction de code, sans exiger de l'utilisateur une expertise technique poussée. L'outil avait rapidement séduit une partie de la communauté des développeurs, désireux de tirer le meilleur parti de leurs abonnements coûteux aux services premium d'IA.
Le fonctionnement technique qui pose problème est précis : OpenClaw utilisait l'authentification OAuth des comptes Google AI Ultra et Google Antigravity pour accéder aux modèles Gemini, contournant ainsi les API payantes au profit des quotas inclus dans les abonnements à tarif fixe. Pour les utilisateurs, la logique semblait implacable : j'ai un abonnement, j'y ai accès, je l'utilise. Pour Google, la logique était tout autre.
Des bannissements soudains, sans avertissement ni recours
Le 12 février 2026, un premier utilisateur, Aminreza Khoshbahar, publie sur le Google AI Developers Forum un message d'alarme : son compte Google AI Ultra, qu'il paye 249 dollars par mois, venait d'être restreint sans notification préalable, trois jours après avoir connecté Gemini via OpenClaw OAuth. Il précise qu'il a tenté de contacter le support mais n'a reçu aucune réponse, et que l'accès au support avancé (GCC) requiert un surcoût supplémentaire une aberration pour quelqu'un déjà abonné à un plan premium. La situation kafkaïenne est résumée en quelques mots : il est déconnecté de son compte et ne peut même plus accéder à l'application pour signaler le problème depuis l'intérieur.
« Je sollicite votre aide concernant une restriction soudaine de mon compte Google AI Ultra qui persiste depuis trois jours. Je n'ai reçu aucun avertissement ni notification préalable concernant une éventuelle infraction. Le seul changement récent dans mon flux de travail a été la connexion de modèles Gemini via OpenClaw OAuth. Si le problème vient d'intégrations tierces, je m'attendrais à ce que la plateforme bloque l'intégration plutôt que de restreindre un compte payant (249 $/mois) sans communication préalable.
« J'ai déjà contacté le support par e-mail, mais je n'ai pas encore reçu de réponse. De plus, j'ai constaté que l'accès au support GCC nécessite des frais supplémentaires, ce qui me semble injustifié compte tenu du prix de l'abonnement. Je souhaite vivement que ce problème soit résolu*! »
Il n'est pas le seul. Sur Hacker News, où la discussion a rapidement cumulé plus de 200 points et 160 commentaires, d'autres utilisateurs rapportent des situations similaires. Certains avaient utilisé non pas OpenClaw directement mais OpenCode, un autre outil similaire s'appuyant sur des mécanismes d'authentification analogues. La réponse officielle reçue par l'un des bannis, reproduite intégralement dans le fil HN, est sans ambiguïté : l'utilisation des identifiants pour alimenter un outil tiers comme OpenClaw et non l'EDI Antigravity de Google constitue une violation des conditions d'utilisation, soumise à une politique de tolérance zéro. Suspension irrévocable.
La position de Google : des motifs économiques et sécuritaires
Varun Mohan, responsable de Google Antigravity, a pris la parole pour tenter d'expliquer la décision. Selon lui, les serveurs backend avaient connu une montée en puissance d'activités malveillantes affectant la qualité de service pour l'ensemble des utilisateurs légitimes. La restriction rapide de ces comptes constituait une mesure d'urgence nécessaire, avec la possibilité théorique pour les utilisateurs de bonne foi de récupérer l'accès ultérieurement même si cette voie de recours s'est révélée quasi-inexistante dans les faits. Mohan a reconnu que certains utilisateurs n'avaient probablement pas conscience de violer les conditions d'utilisation, tout en soulignant les capacités limitées de Google à traiter les exceptions de manière équitable.
La dimension économique est plus structurelle. Les abonnements Google AI Ultra ou Antigravity sont des offres à tarif fixe qui permettent une utilisation importante mais encadrée des modèles Gemini via les interfaces propriétaires de Google. L'API Gemini, elle, est facturée au token consommé et les coûts peuvent rapidement atteindre plusieurs dizaines de dollars par jour d'usage intensif, comme le confirment plusieurs développeurs. En acheminant leurs requêtes via OpenClaw avec les tokens OAuth de l'abonnement, certains utilisateurs consommaient en réalité l'équivalent de centaines, voire de milliers de dollars de compute cloud au prix d'un forfait mensuel fixe. Un commentateur a estimé que son usage via les outils de codage agentique lui aurait coûté entre 6 000 et 12 000 dollars au tarif API standard, contre 200 dollars d'abonnement mensuel.
Il y a également un argument technique : les clients propriétaires de Google sont optimisés pour maximiser le prompt caching, réduisant considérablement le coût réel de chaque requête. Un client tiers non optimisé peut avoir un taux de cache hit proche de zéro, multipliant potentiellement par dix le coût réel pour Google. Ce n'est pas seulement une question de volume de tokens, mais d'efficacité du pipeline de traitement.
Un précédent chez Anthropic, une tendance de fond
L'affaire OpenClaw / Google n'est pas isolée. Anthropic avait préalablement révisé ses propres conditions d'utilisation pour interdire l'emploi de tokens OAuth issus de Claude dans des services tiers. La différence notable : Anthropic avait bloqué les intégrations au niveau technique, sans suspendre les comptes des utilisateurs. Google a, lui, choisi la suspension de compte une mesure jugée radicalement disproportionnée par la communauté tech.
OpenClaw est d'ailleurs en cours d'intégration avec OpenAI, rival direct de Google et Anthropic. Certains commentateurs voient dans ces bannissements une dimension stratégique : les grandes plateformes d'IA cherchent à contenir des outils qui rendent leurs services interchangeables et fungibles, détruisant ainsi l'avantage concurrentiel et l'effet de lock-in sur lequel repose une partie de leur valorisation. Peter Steinberger, le créateur d'OpenClaw, a publiquement critiqué la sévérité de la décision de Google et mis en garde les développeurs contre les risques de dépendance à des plateformes aussi peu prévisibles.
La vraie question : à qui appartient votre abonnement ?
D'un côté, des voix pragmatiques rappellent que les abonnements AI à tarif fixe sont des offres subventionnées, destinées à l'usage dans les interfaces propriétaires, et que les conditions d'utilisation ont toujours été claires là-dessus même si peu les lisent. De l'autre, une frustration légitime : des utilisateurs qui paient 249 dollars par mois, parfois depuis des années, se retrouvent coupés de leur accès sans avertissement, sans avertissement préalable, sans procédure d'appel fonctionnelle, et parfois sans interruption de la facturation.
La dimension du compte Google global aggrave encore les craintes. Google est une entité tentaculaire : Gmail, Drive, Google Play, Android, YouTube, Cloud... Un ban sur Antigravity peut potentiellement contaminer l'ensemble de l'écosystème. Des utilisateurs témoignent de leur anxiété de longue date face à cette fragilité structurelle certains ont déjà créé des comptes séparés pour YouTube et Maps, ou migré entièrement de Gmail, précisément pour limiter leur exposition. Un ancien Googler a d'ailleurs confirmé dans le fil de discussion qu'un réseau de métriques croisées est utilisé pour relier les comptes entre eux, ce qui rend la promesse d'isolation entre comptes largement illusoire.
Sur le plan juridique, plusieurs commentateurs évoquent le Digital Services Act européen et ses exigences de...
