Le rapport « The 2028 Global Intelligence Crisis » tire la sonnette d'alarme sur la menace imminente que représente l'IA pour les emplois de bureau, prédisant que l'IA mènera à un avenir apocalyptique

Un rapport apocalyptique sur l'IA devient viral après avoir averti que l'importance de l'intelligence humaine allait « s'estomper ». « Tout au long de l'histoire économique moderne, l'intelligence humaine a été une ressource rare », écrit Citrini Research dans son rapport. « Nous assistons aujourd'hui à la fin de cette prime. » Les actions de certaines grandes entreprises technologiques et financières ont chuté après la publication de ce rapport viral.
Les licenciements massifs qui touchaient hier les ouvriers et les caissiers gagnent désormais les tours vitrées des grandes entreprises. Après des années dautomatisation industrielle, cest au tour des emplois « cols blancs » de subir le choc de lintelligence artificielle (IA). Banques, cabinets de conseil, services juridiques, assurances, médias : des dizaines de milliers de postes disparaissent silencieusement. Ce nest plus un fantasme technologique, mais une réalité économique.
Trois ans après le boom de l'IA générative, les dirigeants de tous les grands secteurs d'activité annoncent haut et fort à leurs employés et à leurs actionnaires qu'en raison de la révolution technologique en cours, la taille et la composition de leur main-d'uvre sont sur le point de changer radicalement, si ce n'est déjà fait. Un rapport de 2025 estimait que l'avènement de l'IA, de la robotique et de l'automatisation pourrait entraîner la suppression de 92 millions d'emplois d'ici 2030, tout en créant 170 millions de nouveaux postes. Le développement, la recherche, la sécurité et la mise en uvre de l'IA sont autant de domaines en pleine croissance, au même titre que la robotique.
Récemment, un nouvel article offrant une vision apocalyptique de l'avenir de l'humanité avec l'IA est devenu viral et a provoqué la chute des cours des actions des grandes entreprises technologiques et financières. Publié par Citrini Research, « The 2028 Global Intelligence Crisis » (La crise mondiale de l'intelligence en 2028) adopte un ton apocalyptique concernant la menace imminente que représente l'IA pour les emplois de bureau et ce qui pourrait potentiellement conduire à une « crise mondiale de l'intelligence ».
« Tout au long de l'histoire économique moderne, l'intelligence humaine a été une ressource rare », écrit Citrini Research dans son rapport. « Nous assistons aujourd'hui à la fin de cette prime. » Il poursuit : « L'intelligence artificielle est désormais un substitut compétent et en rapide amélioration à l'intelligence humaine dans un éventail croissant de tâches. Le système financier, optimisé depuis des décennies pour un monde où l'intelligence humaine est rare, est en train de se réévaluer. Cette réévaluation est douloureuse, chaotique et loin d'être terminée. »
Citrini Research a été fondé par James van Geelen, coauteur de l'article avec Alap Shah, connu pour diriger Lotus Technology Management, un fonds d'investissement axé sur l'IA. Selon le Wall Street Journal, cette petite société de recherche, créée en 2023, est l'un des meilleurs blogs financiers sur Substack. Les auteurs ont précisé que cet article n'était pas une prédiction, mais une situation hypothétique se déroulant en juin 2028, et ont posé la question suivante : « Notre optimisme envers l'IA est-il toujours justifié... et que se passerait-il si c'était en fait le contraire ? »
Malgré cette mise en garde, l'article s'est répandu comme une traînée de poudre. Les actions des sociétés de logiciels qui utilisent l'IA - Datadog, CrowdStrike et Zscaler - ont chacune chuté de plus de 9 %. IBM, qui dispose d'un studio de développement d'IA intégré, Watsonx, a également vu son action chuter de 13 %, enregistrant sa pire performance journalière depuis 2000. American Express, KKR et Blackstone, toutes mentionnées dans l'article de Citrini, ont également chuté, selon le Wall Street Journal. L'action DoorDash a chuté de 6,6 % après que l'article ait qualifié l'application de livraison de « symbole » de la façon dont les nouvelles technologies d'IA pourraient perturber les entreprises qui tirent profit des « frictions interpersonnelles ».
Citrini a suggéré qu'à l'avenir, les agents IA aideraient les chauffeurs et les clients à gérer les livraisons de repas à un coût bien moindre. Le cofondateur de DoorDash, Andy Fang, a répondu à cet article en déclarant qu'il pensait que « le commerce agentique allait transformer le secteur », faisant référence aux achats effectués par des agents IA agissant pour le compte des clients. Mais pour cela, son entreprise devra évoluer de manière à satisfaire à la fois les agents IA et les clients. « Le sol se dérobe sous nos pieds, et le secteur va devoir s'y adapter », a-t-il écrit sur X.
Le boom de l'IA se fait sentir dans tous les secteurs, même si certains jeunes craignent que l'IA ne supprime les emplois de premier échelon. Un rapport publié en 2025 par le groupe de réflexion Brookings Institution suggère que l'adoption de l'IA a entraîné une croissance de l'emploi et des entreprises, mais pas de pertes d'emplois généralisées. Mais un autre rapport a révélé que les employés à col blanc au chômage ont du mal à trouver un nouvel emploi. Plus de 1,6 million de chômeurs sont à la recherche d'un emploi depuis au moins six mois. Les travailleurs de la filière technologique figurent parmi les concernés.
En outre, une étude de Microsoft sur l'impact de l'IA sur l'emploi révèle les emplois menacés par l'IA. L'étude, basée sur les interactions des utilisateurs, met en évidence les rôles liés à la création de contenu et au langage comme étant fortement touchés. Les interprètes, les rédacteurs et les rôles liés au service client sont particulièrement menacés. Les emplois manuels et en temps réel, tels que ceux de chirurgien ou de mécanicien, sont moins touchés. Selon Microsoft, l'IA assistera les travailleurs, elle ne les remplacera pas.
Les craintes liées aux perturbations causées par l'IA « se concrétisent plus tôt que la plupart des gens ne l'avaient prévu », a déclaré Jordan Rizzuto, directeur des investissements de la société de recherche en stratégie d'investissement GammaRoad Capital Partners. « Telle est la nature d'une technologie en pleine accélération. »
L'IA stimule les marchés financiers mondiaux depuis deux ans, mais les experts se demandent s'il ne s'agit pas d'une « bulle » boursière due à l'excès de confiance des investisseurs. Les bulles sont dangereuses car les prix se déconnectent de la valeur des entreprises, ce qui signifie qu'elles peuvent s'effondrer soudainement sans avertissement. Les marchés boursiers mondiaux ont également baissé en raison de nouvelles incertitudes concernant la politique commerciale américaine. Au cours du week-end, le président Donald Trump a déclaré qu'il augmenterait son taux de droits de douane mondial à 15 %, après que la Cour suprême ait jugé que ses droits de douane mondiaux étaient illégaux.
Source : The 2028 Global Intelligence Crisis
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Des dirigeants de Microsoft craignent que l'IA ne supprime les emplois de codeurs débutants, Russinovich et Hanselman affirment que les entreprises doivent former les juniors et non les remplacer
L'IA est déjà capable de remplacer 11,7 % du marché du travail américain, ce qui se traduit par une perte colossale de 1 200 milliards de $ en salaires, révèle une étude étourdissante du MIT
Apocalypse de l'emploi, 25 % de toutes les heures de travail pourraient être automatisées par l'IA : "La transition vers l'IA entraînera un déplacement significatif de la main-d'uvre", d'après Goldman Sachs
Vous avez lu gratuitement 913 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.