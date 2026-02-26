IdentifiantMot de passe
Le rapport « The 2028 Global Intelligence Crisis » tire la sonnette d'alarme sur la menace imminente que représente l'IA pour les emplois de bureau, prédisant que l'IA mènera à un avenir apocalyptique

Le , par Alex
203 commentaires

6PARTAGES

3  0 
Le rapport « The 2028 Global Intelligence Crisis » tire la sonnette d'alarme sur la menace imminente que représente l'IA pour les emplois de bureau, prédisant que l'IA mènera à un avenir apocalyptique

Un rapport apocalyptique sur l'IA devient viral après avoir averti que l'importance de l'intelligence humaine allait « s'estomper ». « Tout au long de l'histoire économique moderne, l'intelligence humaine a été une ressource rare », écrit Citrini Research dans son rapport. « Nous assistons aujourd'hui à la fin de cette prime. » Les actions de certaines grandes entreprises technologiques et financières ont chuté après la publication de ce rapport viral.

Les licenciements massifs qui touchaient hier les ouvriers et les caissiers gagnent désormais les tours vitrées des grandes entreprises. Après des années dautomatisation industrielle, cest au tour des emplois « cols blancs » de subir le choc de lintelligence artificielle (IA). Banques, cabinets de conseil, services juridiques, assurances, médias : des dizaines de milliers de postes disparaissent silencieusement. Ce nest plus un fantasme technologique, mais une réalité économique.

Trois ans après le boom de l'IA générative, les dirigeants de tous les grands secteurs d'activité annoncent haut et fort à leurs employés et à leurs actionnaires qu'en raison de la révolution technologique en cours, la taille et la composition de leur main-d'uvre sont sur le point de changer radicalement, si ce n'est déjà fait. Un rapport de 2025 estimait que l'avènement de l'IA, de la robotique et de l'automatisation pourrait entraîner la suppression de 92 millions d'emplois d'ici 2030, tout en créant 170 millions de nouveaux postes. Le développement, la recherche, la sécurité et la mise en uvre de l'IA sont autant de domaines en pleine croissance, au même titre que la robotique.

Récemment, un nouvel article offrant une vision apocalyptique de l'avenir de l'humanité avec l'IA est devenu viral et a provoqué la chute des cours des actions des grandes entreprises technologiques et financières. Publié par Citrini Research, « The 2028 Global Intelligence Crisis » (La crise mondiale de l'intelligence en 2028) adopte un ton apocalyptique concernant la menace imminente que représente l'IA pour les emplois de bureau et ce qui pourrait potentiellement conduire à une « crise mondiale de l'intelligence ».

« Tout au long de l'histoire économique moderne, l'intelligence humaine a été une ressource rare », écrit Citrini Research dans son rapport. « Nous assistons aujourd'hui à la fin de cette prime. » Il poursuit : « L'intelligence artificielle est désormais un substitut compétent et en rapide amélioration à l'intelligence humaine dans un éventail croissant de tâches. Le système financier, optimisé depuis des décennies pour un monde où l'intelligence humaine est rare, est en train de se réévaluer. Cette réévaluation est douloureuse, chaotique et loin d'être terminée. »


Citrini Research a été fondé par James van Geelen, coauteur de l'article avec Alap Shah, connu pour diriger Lotus Technology Management, un fonds d'investissement axé sur l'IA. Selon le Wall Street Journal, cette petite société de recherche, créée en 2023, est l'un des meilleurs blogs financiers sur Substack. Les auteurs ont précisé que cet article n'était pas une prédiction, mais une situation hypothétique se déroulant en juin 2028, et ont posé la question suivante : « Notre optimisme envers l'IA est-il toujours justifié... et que se passerait-il si c'était en fait le contraire ? »

Malgré cette mise en garde, l'article s'est répandu comme une traînée de poudre. Les actions des sociétés de logiciels qui utilisent l'IA - Datadog, CrowdStrike et Zscaler - ont chacune chuté de plus de 9 %. IBM, qui dispose d'un studio de développement d'IA intégré, Watsonx, a également vu son action chuter de 13 %, enregistrant sa pire performance journalière depuis 2000. American Express, KKR et Blackstone, toutes mentionnées dans l'article de Citrini, ont également chuté, selon le Wall Street Journal. L'action DoorDash a chuté de 6,6 % après que l'article ait qualifié l'application de livraison de « symbole » de la façon dont les nouvelles technologies d'IA pourraient perturber les entreprises qui tirent profit des « frictions interpersonnelles ».

Citrini a suggéré qu'à l'avenir, les agents IA aideraient les chauffeurs et les clients à gérer les livraisons de repas à un coût bien moindre. Le cofondateur de DoorDash, Andy Fang, a répondu à cet article en déclarant qu'il pensait que « le commerce agentique allait transformer le secteur », faisant référence aux achats effectués par des agents IA agissant pour le compte des clients. Mais pour cela, son entreprise devra évoluer de manière à satisfaire à la fois les agents IA et les clients. « Le sol se dérobe sous nos pieds, et le secteur va devoir s'y adapter », a-t-il écrit sur X.


Le boom de l'IA se fait sentir dans tous les secteurs, même si certains jeunes craignent que l'IA ne supprime les emplois de premier échelon. Un rapport publié en 2025 par le groupe de réflexion Brookings Institution suggère que l'adoption de l'IA a entraîné une croissance de l'emploi et des entreprises, mais pas de pertes d'emplois généralisées. Mais un autre rapport a révélé que les employés à col blanc au chômage ont du mal à trouver un nouvel emploi. Plus de 1,6 million de chômeurs sont à la recherche d'un emploi depuis au moins six mois. Les travailleurs de la filière technologique figurent parmi les concernés.

En outre, une étude de Microsoft sur l'impact de l'IA sur l'emploi révèle les emplois menacés par l'IA. L'étude, basée sur les interactions des utilisateurs, met en évidence les rôles liés à la création de contenu et au langage comme étant fortement touchés. Les interprètes, les rédacteurs et les rôles liés au service client sont particulièrement menacés. Les emplois manuels et en temps réel, tels que ceux de chirurgien ou de mécanicien, sont moins touchés. Selon Microsoft, l'IA assistera les travailleurs, elle ne les remplacera pas.

Les craintes liées aux perturbations causées par l'IA « se concrétisent plus tôt que la plupart des gens ne l'avaient prévu », a déclaré Jordan Rizzuto, directeur des investissements de la société de recherche en stratégie d'investissement GammaRoad Capital Partners. « Telle est la nature d'une technologie en pleine accélération. »


L'IA stimule les marchés financiers mondiaux depuis deux ans, mais les experts se demandent s'il ne s'agit pas d'une « bulle » boursière due à l'excès de confiance des investisseurs. Les bulles sont dangereuses car les prix se déconnectent de la valeur des entreprises, ce qui signifie qu'elles peuvent s'effondrer soudainement sans avertissement. Les marchés boursiers mondiaux ont également baissé en raison de nouvelles incertitudes concernant la politique commerciale américaine. Au cours du week-end, le président Donald Trump a déclaré qu'il augmenterait son taux de droits de douane mondial à 15 %, après que la Cour suprême ait jugé que ses droits de douane mondiaux étaient illégaux.

Source : The 2028 Global Intelligence Crisis

Et vous ?

Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

203 commentaires
floyer
Avatar de floyer
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 26/02/2026 à 23:33
6 mois cétait presque juillet dernier la démo de Replit « ne fait rien » « ah! Jai effacé la base de données » ou encore il y a seulement 2 mois (décembre), lIA Kiro de AWS a supprimé un environnement entier en production nécessitant 13 heures de remediation.

Donc ouvrir des droits à une IA, sûrement pas ! Juste permettre un canal pour quil propose des ordres documentés soumis à un Workflow de validation.

Mais rien ninterdit à personne de jouer à la roulette russe avec son environnement de production.
2  0 
floyer
Avatar de floyer
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 26/02/2026 à 14:38
Citation Envoyé par Hermes_le_Messager Voir le message
La comparaison avec les échecs est totalement absurde.

Les échecs sont un jeu fini avec une combinatoire entièrement comprise et un nombre de possibilités limitées.
Non, la combinatoire des échecs est énorme. 64 positions pour 32 pièces : P(64,32) = 4.10^53. Division par 8! au carré (chaque pion est indiscernable)... 3.10^44. Bien bien plus que le nombre d'Avogadro ! S'il fallait passer ces positions en revue au rythme d'une par nanoseconde, l'age de l'univers ne suffirait pas.

Donc on est contraint d'utiliser des heuristiques plus ou moins pertinentes pour faire un programme d'échec.

Le développement informatique et la programmation est un domaine infini et même concernant les manières de programmer ou les langages, on continue à créer.
Ensuite, jouer tel ou tel coup aux échecs nest ni bien ni mal en soi et les erreurs sont sans autre conséquence que de perdre la partie.

Faire un logiciel pour le pilotage dun avion ou pour nimporte quoi dun tout petit peu critique demande des contrôles et surtout une prise de responsabilité.

Dans le pire des cas (ou le meilleurs), les développeurs deviendront des maxi contrôleurs de ce que lia fera pour eux sous leurs ordres. Mais il est bien naïf de penser quon laissera les IAs tout produire en suivant juste les ordres dune madame Michou décérébrée.
Dans beaucoup de cas, l'IA arrive à coder en recopiant avec adaptation ce qu'il a vu ailleurs, et il est assez bon pour cela. Cela suffit pour beaucoup de cas.

Même pour un problème complexe : propose une fonction qui retourne l'intersection de deux polyèdres... Réponse : Calculer l'intersection exacte de deux polyèdres est un problème non trivial. Je vais proposer une approche basée sur l'algorithme de Sutherland-Hodgman généralisé en 3D : on découpe successivement le polyèdre A par chacun des demi-espaces définis par les faces de B. [...] donc juste de l'application de ce qui est connu, mais il peut l'appliquer dans n'importe quel langage.

Cependant, il y a des langages qui sont moins connu, et j'ai vu en Ada, quelque chose qui s'écrirait en C : "int tableau[][]" pour un tableau de tableaux...

On n'y est pas encore, mais si l'IA produit des éléments de preuves formelles (ce qui n'est réalisé qu pour des applications critiques à cause du coût), cela sera un levier important vers la fiabilité. Mais la difficulté est probablement que ce n'est pas de l'application !
0  0 
_toma_
Avatar de _toma_
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 26/02/2026 à 16:11
Le marché évolue vite, et soyons francs : la valeur de nombreuses compétences va se tasser sous la pression de lautomatisation et de lintelligence artificielle.
En supposant que l'IA perdure.
Dans un autre sujet tu dis dépenser 2000/mois pour automatiser tes tâches.
Pour l'instant, l'IA est offerte, vendue à perte. Quel devrait être le coût réel de tes requêtes ? 20 000/mois ? 200 000/mois ? À ce tarif, tu continueras à l'utiliser ?

À mon tour de faire le devin (avec une bonne touche de cynisme) :
Dans 10 ans, les IA ne seront utilisées que par ceux qui en ont les moyens : les ultra-riches et les gouvernements.
La seule application qu'on en fera ça sera des robots CRS/agents de sécurité et des nuages de drones tueurs.
En plus ça résout le problème des 10 à 30% d'hallucinations : ceux qui pourraient éventuellement s'en plaindre seront mort.
1  1 
Mister Nono
Avatar de Mister Nono
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 27/02/2026 à 10:22
On oublie souvent que l'IA a besoin de données FRAICHES issue de l'humain pour s'enrichir techniquement.

Et plus il y aura d'IA, moins il y aura de création de contenu par les personnes, et plus l'IA sera moins pertinente, moins on l'utilisera...

Maintenant où est le point d'équilibre entre la quantité d'information générée par les humains, et celle de l'IA qui n'est qu'une copie de l'existant ?
Et puis, n'arrive-t-on pas à un tassement de la quantité d'information encore disponible pour l'entrainement des modèles IA ?

Quoi que l'on fasse et comme toutes les technologies, l'IA connaitra aussi ses limites...
0  0 
_toma_
Avatar de _toma_
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 27/02/2026 à 11:16
Pourquoi l'ia (la techno des llms) ne perdurerait pas ?
La réponse était dans mon message précédent :
Le coût réel de ton outil se situe où ? 20 000/mois ? 200 000/mois ?

Et c'est pas la seule friction :
- hallucinations (~10 à 30%)
- peut-être que ça te dérange pas de fournir à google tout un tas d'infos sur l'infrastructure, le code maison, les projets internes, etc, etc. C'est sans doute pas le cas de tout le monde
- tu penses qu'on est au début d'un truc. Je pense qu'on est à la fin. Mister Nono l'a très bien dit, les modèles ont déjà bouffé toutes les données existantes. Comment tu veux encore les améliorer ? Soit y'a un changement radical de techno soit les GAFAM continuent à nous vendre du rêve pendant encore 10 ans.
- tu réfléchis comme les plus mauvais économistes : contrairement à ce que tu as l'air de penser, tu n'es pas seul sur terre et les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. L'énergie est disponible en quantités limités. Le pic de pétrole est passé depuis déjà un moment. La fusion c'est encore un rêve lointain. Les terres rares sont... rares. L'eau aussi. Même l'occupation au sol des datacenter semble commencer à poser problème.

Je dis pas que les LLM n'existeront plus dans 10 ans. Je pense que contrairement à ce qu'on nous vend depuis 5 ans, ils ne seront pertinents et utilisés dans quelques marchés de niches (car chers, non fiables à 100% et terriblement dommageables pour l'environnement*). Peut-être que certains pans de l'informatique en feront partie.

Je dis pas que je connais l'avenir. Peut-être que je me trompe. Mais une chose est sûre : les générateurs de contenus artificiels sont faits pour générer des contenus : ils sont utilisés en masse. On est en train de polluer nos bases de connaissances en noyant les données fiables au milieu de pétaoctets de merde. C'est comme mettre le feu à la bibliothèque d'Alexandrie et observer la catastrophe en se réjouissant de la couleur et de la hauteur des flammes. Tu penses ce que tu veux. Je pense à long terme et ça me semble être une catastrophe pour l'Humanité.

* : tu sais, le truc dans lequel et par lequel toi, ta femme et tes enfants vivent.
1  1 
RenarddeFeu
Avatar de RenarddeFeu
Membre averti https://www.developpez.com
Le 27/02/2026 à 14:10
Il faut bien comprendre que l'IA est imposée par les managers, tout comme l'ont été l'externalisation à des boîtes de services informatiques, le cloud, les applis web, le SaaS auparavant. Autant de choix assez discutables.

Je vois dans les commentaires beaucoup de réflexes corporatistes de la part des développeurs. Ça peut se comprendre, mais mettez-vous à la place des usagers deux secondes.
0  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 26/02/2026 à 10:23
L'avenir apocalyptique dû à l'IA apparaitra au niveau de la finance et des bourses bien avant que cela ne concerne les emplois de bureau...
1  2 
calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 26/02/2026 à 20:35
Citation Envoyé par _toma_ Voir le message
En supposant que l'IA perdure.
Dans un autre sujet tu dis dépenser 2000/mois pour automatiser tes tâches.
Pour l'instant, l'IA est offerte, vendue à perte. Quel devrait être le coût réel de tes requêtes ? 20 000/mois ? 200 000/mois ? À ce tarif, tu continueras à l'utiliser ?

À mon tour de faire le devin (avec une bonne touche de cynisme) :
Dans 10 ans, les IA ne seront utilisées que par ceux qui en ont les moyens : les ultra-riches et les gouvernements.
La seule application qu'on en fera ça sera des robots CRS/agents de sécurité et des nuages de drones tueurs.
En plus ça résout le problème des 10 à 30% d'hallucinations : ceux qui pourraient éventuellement s'en plaindre seront mort.
Pourquoi l'ia (la techno des llms) ne perdurerait pas ?
Jamais dans l'histoire de l'humanité on a arrêté d'utiliser un outil qui améliore notre vie. Aucun employé du tertiaires ne reviendra en arrière.
Le seul moyen darrêter l'usage massifs des llm c'est d'inventer une nouvelle technos encore meilleurs.
J'étais à hong kong y'a pas longtemps, j'ai pris un taxis autonome à l'aéroport (donc sans humain dedans pour conduire). A aucun moment je pense que l'on reviendra en arrière, avec des conducteurs humain.

Plus le temps passe, plus l'ia et totalement justifié dans de plus en plus de scope. Il y'a a peine 1ans je n'aurais pas confié l'infra à un llm, aujourd'hui j'ai des agents qui s'en charge et ont de plus en plus de doits. Au départ il y'a 1ans juste de la lecture seule, puis il y'a 6 mois je l'ai rendu capable d'apporter des modifs sur la plateforme de dev, en février 2026 elle peut scaler/déployé du code ou supprimer des pods sur l'eks en prod désormais.
Il y'a eu un énorme bon technologique fin 2025 et les llms sont devenus extrêmement performant et fiable désormais.

Meme si ca coutait plus cher qu'un humain, l'ia serait toujours intéressante, mes agents bossent H24 7j/7 toute l'année. Notre plateforme sur aws, elle nous coute +100000/mois, pourtant on continue d'etre sur du cloud. Meme si l'ia nous couterais 2 fois plus cher, elle nous permettra toujours dêtre plus compétitifs avec que sans.
0  1 
calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 27/02/2026 à 14:34
Citation Envoyé par _toma_ Voir le message
- tu penses qu'on est au début d'un truc. Je pense qu'on est à la fin. Mister Nono l'a très bien dit, les modèles ont déjà bouffé toutes les données existantes. Comment tu veux encore les améliorer ? Soit y'a un changement radical de techno soit les GAFAM continuent à nous vendre du rêve pendant encore 10 ans.
J'ai fait pas mal de conférences et salons en chine avec les meilleurs boites d'ia au monde.
Toutes utilise désormais des données synthétiques, généré par l'ia elle même, le modele N-1 pour créer le modele N.
C'est comme le compilateur GCC qui a besoins de GCC n-1 pour se compiler. Il y'a déjà des solutions au manque de datas humaines de qualités, et l'avenir m'a donné tors, je pensais il y'a 2ans aussi que ca ferait des mauvais modèles ces données synthétique, mais en réalité pas du tous.

Citation Envoyé par _toma_ Voir le message
- tu réfléchis comme les plus mauvais économistes : contrairement à ce que tu as l'air de penser, tu n'es pas seul sur terre et les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. L'énergie est disponible en quantités limités. Le pic de pétrole est passé depuis déjà un moment. La fusion c'est encore un rêve lointain. Les terres rares sont... rares. L'eau aussi. Même l'occupation au sol des datacenter semble commencer à poser problème.
La croissance est infinie, il y'a et aura toujours de l'innovation, de la compétition et de entreprenariat, donc de la croissance. L'énergie n'est pas un probleme non plus, tous les gafams ont investies dans des plans de constructions de centrale nucléaire et ce n'est que le début. Et les small modular reactor (SMR) sont aussi une bonne solution pour répondre vite à des besoins très fluctuants et incertains.

Il y'a 10ans c'était le cloud, aujourd'hui c'est l'ia, dans 10ans ce sera l'informatique quantique ou les robots humanoïdes ou autre chose (j'en sais rien, mais je sais à 100% qu'il y'aura des sujets porteurs de la croissance mondial)
0  1 
Commenter Signaler un problème
 