Les employés d'Uber disposent d'un clone IA du PDG Dara Khosrowshahi et utilisent « Dara AI » avant de s'adresser au grand patron lui-même

Les employés d'Uber ont poussé l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) à un niveau supérieur en créant un chatbot interne inspiré du PDG Dara Khosrowshahi, que le personnel utilise pour s'entraîner à présenter ses idées avant de les soumettre à leur supérieur. Cette révélation, partagée par Khalosrowshahi lui-même, donne un aperçu de la profondeur avec laquelle les outils d'IA s'intègrent dans la culture d'entreprise du géant du transport à la demande. Il s'agit d'un exemple original d'innovation ascendante en matière d'IA, qui montre que les employés n'utilisent pas seulement des outils prêts à l'emploi, mais créent également des solutions d'IA personnalisées pour naviguer dans la dynamique du lieu de travail.
Dara Khosrowshahi est un homme d'affaires iranien et américain qui occupe le poste de PDG d'Uber. Il était auparavant PDG d'Expedia Group, une société qui possède plusieurs agrégateurs de tarifs de voyage. Khosrowshahi siège au conseil d'administration de BET.com et Hotels.com, et a siégé au conseil d'administration de The New York Times Company.
Les employés d'Uber ont apparemment décidé que s'entraîner à faire des présentations devant leurs collègues n'était pas assez stressant. Ils ont donc décidé de créer une version IA de leur PDG pour les mettre sur le gril.
Cette initiative reflète la culture d'entreprise d'Uber, tournée vers l'automatisation et l'anticipation d'un avenir dominé par les systèmes intelligents. Dans une récente interview, le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, a prédit que tous les véhicules seront autonomes d'ici 20 ans, reléguant la conduite manuelle à une activité récréative comparable à l'équitation. Cette projection stratégique éclaire le contexte dans lequel l'IA s'impose progressivement comme un levier central de l'entreprise.
Le PDG Dara Khosrowshahi a révélé le projet interne inhabituel de ses employés lors d'une récente allocution, affirmant que le personnel d'Uber s'était « lancé à fond dans l'IA » au point de créer un chatbot à son image. Les employés utilisent ainsi désormais ce Dara numérique pour répéter leurs présentations avant de se lancer dans la réalité.
Le PDG IA sert apparemment de terrain d'essai à faible enjeu où les employés peuvent peaufiner leurs présentations, anticiper les questions difficiles et, sans doute, éviter la transpiration des mains qui accompagne les présentations directes à la direction. On ne sait pas exactement comment le chatbot a été formé, mais il s'inspire probablement des déclarations publiques de Dara Khosrowshahi, des communications internes et peut-être des enregistrements de réunions passées pour imiter son style de communication et ses schémas décisionnels.
Il ne s'agit pas seulement d'un projet parallèle amusant. C'est un signe de la rapidité avec laquelle les outils d'IA passent du statut de technologie expérimentale à celui d'éléments intégrés au lieu de travail. Alors que la plupart des entreprises cherchent encore à déterminer comment déployer ChatGPT pour la rédaction de brouillons d'e-mails, les employés d'Uber mettent en place des systèmes d'IA sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques de leur organisation.
Le chatbot représente un changement fascinant dans l'adoption de l'IA par les entreprises. Au lieu d'imposer l'utilisation de certaines plateformes d'IA, il semble s'agir d'une innovation organique émanant des équipes d'ingénieurs. Les employés ont identifié un point faible dans le processus de présentation et l'ont résolu grâce à la technologie à leur disposition. Ce type d'expérimentation à la base est exactement ce que les responsables technologiques espéraient en encourageant l'intégration de l'IA dans leurs organisations.
Uber se positionne comme une entreprise à la pointe de l'IA, investissant massivement dans l'apprentissage automatique pour l'optimisation des itinéraires, la prévision de la demande et le développement de véhicules autonomes. Mais cette dernière révélation montre que l'IA s'infiltre dans des aspects plus subtils de la vie de l'entreprise, à savoir les dynamiques interpersonnelles et les défis de communication qui n'apparaissent généralement pas dans les rapports financiers.
Le moment est bien choisi. Alors que les entreprises de la Silicon Valley s'efforcent de prouver leurs compétences en matière d'IA aux investisseurs et se disputent les talents, le fait de disposer d'une main-d'uvre suffisamment à l'aise avec la technologie pour créer ses propres outils envoie un message fort. Cela suggère que les initiatives d'Uber en matière d'IA ne sont pas seulement des promesses sur PowerPoint, mais font partie intégrante du quotidien des employés.
Il y a également une dimension psychologique intéressante à prendre en compte. Un simulateur de patron IA pourrait en théorie réduire l'anxiété liée aux présentations à enjeux élevés, mais il pourrait également créer de nouvelles pressions. Si tout le monde s'entraîne avec AI-Dara, cela ne va-t-il pas relever la barre en matière de présentation parfaite ? Cela rend-il les commentaires du PDG réel plus prévisibles ou moins prévisibles ?
Le secteur technologique dans son ensemble s'efforce de trouver un moyen de distinguer l'adoption réelle de l'IA de sa mise en uvre superficielle. Microsoft et Google inondent leurs clients professionnels de fonctionnalités d'IA, mais leur utilisation réelle est souvent à la traîne par rapport à leur disponibilité. Ce qui se passe chez Uber représente un paradigme différent : les employés recherchent activement des applications d'IA qui résolvent des problèmes pratiques immédiats.
La volonté de Dara Khosrowshahi de partager publiquement cette information suggère également qu'il est à l'aise avec le fait que son style de leadership soit codifié et reproduit de manière algorithmique. Tous les dirigeants n'apprécieraient pas d'être transformés en chatbot, mais son soutien apparent pourrait encourager une utilisation plus expérimentale de l'IA dans toute l'entreprise.
Cette évolution soulève également des questions quant à l'avenir de la formation et du développement professionnels. Si l'IA peut simuler efficacement les commentaires des cadres supérieurs, qu'est-ce que cela signifie pour le mentorat, le coaching et les parcours traditionnels par lesquels les employés développent leurs compétences en matière de présentation ? Les services de formation des entreprises pourraient commencer à investir dans des simulateurs IA pour divers scénarios de leadership plutôt que de se fier uniquement à des exercices de jeux de rôle humains.
À mesure que les grands modèles de langage deviennent plus sophistiqués dans l'imitation de schémas de communication spécifiques, nous verrons probablement davantage d'entreprises expérimenter des outils similaires. La technologie permettant de créer un chatbot raisonnablement convaincant à partir de l'historique de communication d'une personne est de plus en plus accessible, même si la perfection des nuances reste difficile à atteindre.
Pour l'instant, l'IA Dara reste un phénomène interne à Uber, mais c'est exactement le type d'application créative de l'IA qui pourrait inspirer des imitateurs dans tout le secteur.
Ce qui a commencé comme une expérience d'ingénierie chez Uber est devenu une étude de cas fascinante sur l'adoption ascendante de l'IA. Lorsque les employés sont suffisamment à l'aise avec l'intelligence artificielle pour créer des versions chatbot de leur PDG, cela signifie quelque chose de plus profond que la simple maîtrise des technologies. Cela montre que l'IA s'intègre dans le tissu social du fonctionnement des entreprises, et pas seulement dans l'infrastructure technique. Que cela devienne une pratique courante ou reste une particularité d'Uber, c'est un aperçu de la façon dont la prochaine génération d'outils professionnels pourrait émerger, non pas des fournisseurs ou des services informatiques, mais des employés qui résolvent leurs propres problèmes grâce à une technologie d'IA de plus en plus accessible.
Par ailleurs, la stratégie d'Uber en matière d'IA ne se limite pas à ses produits et outils internes, mais s'étend également à l'écosystème de ses travailleurs indépendants. Lors de la conférence Only on Uber 2025, qui s'est tenue à Washington, D.C., Dara Khosrowshahi a annoncé que les chauffeurs pourraient être rémunérés pour effectuer des tâches liées à l'IA lorsqu'ils ne transportent pas de passagers.
Ces tâches comprennent le téléchargement de photos destinées à entraîner des modèles d'IA, ainsi que l'enregistrement de contenus vocaux dans différentes langues ou avec certains accents. Selon la porte-parole Meghan Casserly, ces activités n'ont aucun lien avec les partenariats de l'entreprise dans le domaine des véhicules autonomes ou le développement de systèmes de conduite sans chauffeur.
