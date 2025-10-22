Uber rémunérera ses chauffeurs pour effectuer des tâches liées à l'IA pendant qu'ils attendent leur prochain passager : une nouvelle dystopie où les humains sont esclaves de l'IA

Uber affirme que ses chauffeurs et coursiers aux États-Unis pourront gagner de l'argent via l'application de l'entreprise lorsqu'ils ne sont pas sur la route. L'exemple donné par Uber est « le téléchargement de photos pour aider à former des modèles d'IA », une fonctionnalité qui, selon l'entreprise, est déjà testée en Inde. Le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, a annoncé cette nouvelle lors de la conférence Only on Uber 2025 organisée par l'entreprise à Washington, D.C.
Alors que la course à l'autonomie s'intensifie, les données montrent que Waymo, le service de Google, coûte plus cher qu'Uber et Lyft. Le prix moyen de Waymo pour des trajets comparables était supérieur de 6 dollars à celui de Lyft et de 5 dollars à celui d'Uber (soit respectivement 41 % et 31 % de plus), selon le rapport. Pendant les heures de pointe, le prix moyen de Waymo était supérieur d'environ 11 dollars à celui de Lyft et de 9,50 dollars à celui d'Uber.
Récemment, Uber prévoit d'offrir aux chauffeurs et aux coursiers aux États-Unis la possibilité de gagner de l'argent grâce à l'application de l'entreprise lorsqu'ils ne transportent pas de personnes ou de nourriture. Uber est centrée autour d'une application mobile de mise en contact d'utilisateurs et principalement de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Depuis quelques années, Uber est également active dans la livraison à domicile de repas.
La société de VTC a déclaré qu'elle lançait un projet pilote avec son groupe AI Solutions qui permettra aux chauffeurs d'effectuer de petites tâches en ligne. L'exemple donné par Uber est « le téléchargement de photos pour aider à former des modèles d'IA », qui, selon la société, est déjà testé en Inde. La rémunération des tâches variera en fonction de leur complexité et du temps estimé pour les accomplir. Les chauffeurs pourront voir combien ils seront payés avant d'accepter une tâche.
Le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, a annoncé la nouvelle lors de la conférence Only on Uber 2025 organisée par l'entreprise à Washington, D.C. Uber profite de cet événement pour dévoiler les changements que l'entreprise met en uvre sur la base des meilleures suggestions des chauffeurs et des coursiers. Dans son discours préparé, Khosrowshahi a déclaré qu'Uber avait organisé « plus de 60 sessions Crew avec plus de 100 membres de l'équipe Uber, recueillant des centaines d'heures de commentaires sur tout, de la conception des produits aux changements de politique », avant d'apporter des modifications aux produits et aux activités.
Meghan Casserly, porte-parole d'Uber, a déclaré dans un e-mail qu'un autre exemple de travail que les chauffeurs pourront effectuer consiste à « s'enregistrer en train de parler dans certaines langues ou avec certains accents (en suivant des instructions) ». Casserly a précisé que ces tâches ne seront liées à aucun des partenariats autonomes d'Uber ni au développement de véhicules sans conducteur.
Ce travail rappelle les petits emplois en ligne proposés par Amazon Mechanical Turk, Upwork et d'autres plateformes de libellisation de données et de freelance. Uber a déclaré ne pas divulguer les noms des clients ni la nature des projets spécifiques liés à l'IA sur lesquels les travailleurs indépendants pourraient travailler lorsqu'ils accomplissent une tâche.
Uber a également annoncé le lancement officiel de son offre « Women Rider Preference » (Préférence pour les conductrices), qui met en relation des conductrices et des passagères. Ce service, lancé en juillet, sera désormais disponible pour les conductrices de Baltimore, Minneapolis, Philadelphie, Seattle, Portland, Oregon et Washington, D.C. « Sur les marchés où ce service est déjà disponible dans le monde entier, les conductrices ont adopté cette option, l'utilisant pour plus de 100 millions de trajets », a déclaré Khosrowshahi.
Tous les chauffeurs Uber peuvent désormais définir une préférence de notation des passagers afin d'éviter d'être associés à des passagers mal notés, a déclaré la société. Les chauffeurs peuvent ajuster leur niveau de notation minimum des passagers en fonction des différents moments de la journée ou de la nuit.
Uber lance également ce qu'il appelle une garantie de trajet retardé pour les chauffeurs, qui garantit que les trajets qui prennent plus de cinq minutes de plus que prévu donnent lieu à une rémunération plus élevée. « Dans certains cas, les coûts peuvent être répercutés sur le passager », a déclaré Casserly. Cela dépend si le trajet a été retardé en raison d'un trafic dense ou si le passager a demandé des arrêts supplémentaires.
L'initiative d'Uber rappelle que l'IA est en train de changer le monde. Pour certains observateurs, elle sapprête même à le bouleverser de manière brutale. Cest lavertissement sans détour lancé par Mo Gawdat, ancien directeur commercial de Google X, le laboratoire dinnovation du géant californien. Gawdat, qui a quitté Google X en 2018 et est devenu un auteur et un conférencier populaire, a dressé un tableau sombre des pertes d'emplois généralisées, des inégalités économiques et du chaos social résultant de la révolution de l'IA.
