Les désinstallations de ChatGPT d'OpenAI ont bondi de 295 % après l'accord avec le ministère américain de la Guerre, tandis que les téléchargements de Claude d'Anthropic ont augmenté de 51 %

Les utilisateurs américains ont réagi rapidement après qu'OpenAI a confirmé son partenariat avec le ministère de la Défense, désormais rebaptisé « ministère de la Guerre » sous l'administration Trump. Les désinstallations de ChatGPT bondissent de 295 % après l'annonce de l'accord avec le ministère américain de la Défense. Les téléchargements de Claude augmentent alors que les utilisateurs américains changent d'application. Le classement de l'App Store évolue après la controverse sur la défense.
Fin février 2026, l'industrie de l'intelligence artificielle a vécu l'une de ses journées les plus révélatrices. D'un côté, Anthropic a refusé catégoriquement de lever ses garde-fous éthiques face aux exigences du département de la Guerre américain, au risque d'être blacklisté de tous les contrats fédéraux. De l'autre, Sam Altman s'est empressé de signer un accord avec le Pentagone, déclenchant une vague de désinscriptions massives à ChatGPT et relançant un débat fondamental : peut-on faire confiance à une IA qui se vend au complexe militaro-industriel ?
De nouvelles données montrent un changement radical dans les téléchargements, le classement des applications et les avis des utilisateurs dans les jours qui ont suivi l'annonce. Les sociétés d'études de marché rapportent que ChatGPT a été confronté à une vague de désinstallations, à un ralentissement de sa croissance et à une baisse de ses notes, tandis que son concurrent Claude, d'Anthropic, a connu un succès considérable.
Selon Sensor Tower, les désinstallations de l'application mobile ChatGPT aux États-Unis ont bondi de 295 % d'un jour à l'autre le samedi 28 février. Cela marque un écart significatif par rapport au taux de désinstallation quotidien habituel de l'application, qui était de 9 % au cours des 30 derniers jours. Dans le même temps, la croissance des téléchargements s'est affaiblie. Après avoir augmenté de 14 % d'un jour à l'autre vendredi, avant que la nouvelle du partenariat ne soit rendue publique, les téléchargements aux États-Unis ont chuté à 13 % samedi. Ils sont tombés à 5 % dimanche, prolongeant le ralentissement pendant le week-end.
Le sentiment des utilisateurs était également visible dans les notes. Sensor Tower a rapporté que les avis une étoile pour ChatGPT ont bondi de 775 % samedi, puis ont encore augmenté de 100 % d'un jour à l'autre dimanche. Au cours de la même période, les avis cinq étoiles ont diminué de 50 %. Claude, d'Anthropic, a profité de ce changement. Les données de Sensor Tower ont montré que les téléchargements de Claude aux États-Unis ont augmenté de 37 % par rapport à la veille le vendredi 27 février, puis de 51 % le samedi 28 février.
Cette augmentation fait suite à la déclaration publique d'Anthropic selon laquelle elle ne s'associerait pas avec le département américain de la Défense. La société a déclaré qu'elle ne pouvait pas accepter les conditions de l'accord en raison de craintes que l'IA puisse être utilisée pour surveiller les Américains ou déployée dans des armes entièrement autonomes, ce qu'elle estime que l'IA n'est pas encore prête à gérer en toute sécurité à grande échelle.
Un rapport de Appfigures montre que le nombre total de téléchargements quotidiens de Claude aux États-Unis samedi a dépassé pour la première fois celui de ChatGPT. Selon les estimations, la croissance des téléchargements de Claude aux États-Unis a atteint 88 % samedi par rapport à la veille. Cette dynamique s'est reflétée dans le classement des boutiques d'applications. Claude a atteint la première place de l'App Store américain samedi et y est resté lundi 2 mars. Cela représente une progression de plus de 20 places par rapport au 22 février 2026.
Le rapport a également noté que Claude était devenue l'application iPhone gratuite n° 1 dans six pays en dehors des États-Unis, notamment en Belgique, au Canada, en Allemagne, au Luxembourg, en Norvège et en Suisse.
Un rapport de Similarweb a indiqué que les téléchargements de Claude aux États-Unis au cours de la semaine dernière étaient environ 20 fois plus élevés qu'en janvier. Toutefois, il a averti que cette hausse n'était peut-être pas uniquement due à des préoccupations politiques et pouvait refléter d'autres facteurs, notamment un intérêt plus large pour les outils d'IA. Ensemble, les données indiquent un changement rapide et mesurable dans le comportement des utilisateurs à la suite de l'annonce du partenariat de défense.
Pourtant, dans un développement frappant qui souligne la complexité de l'intégration de l'IA dans les systèmes de défense nationale, l'armée américaine aurait eu recours au modèle d'IA Claude d'Anthropic lors de ses récentes frappes contre l'Iran, quelques heures seulement après que le président américain Donald Trump ait qualifié l'entreprise de « risque pour la chaîne d'approvisionnement ». Selon des informations publiées par le Wall Street Journal, le département américain de la Défense aurait utilisé le modèle d'IA Claude d'Anthropic pour faciliter la collecte de renseignements, l'identification des cibles et les simulations de champ de bataille pendant l'opération.
Source : Sensor Tower
Et vous ?
Pensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Claude détrône ChatGPT sur l'App Store et Play Store après le refus d'Anthropic de céder aux exigences militaires sur son IA : l'entreprise a transformé une punition politique en triomphe commercial
L'IA et les drones détournés de leur usage initial et convertis en armes destructrices : les États-Unis frappent l'Iran avec des armes qui sont des copies de ses propres drones kamikazes Shahed 136
Après qu'Anthropic ait bloqué brutalement Openclaw techniquement et légalement, Sam Altman l'opportuniste en profite pour récupérer le bébé dans le giron d'OpenAI
Vous avez lu gratuitement 924 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.