OpenAI admet avoir bâclé son contrat avec le Pentagone : Sam Altman amende l'accord sous pression après un boycott massif de ChatGPT en faveur de Claude

Pour comprendre ce qui a conduit Sam Altman à qualifier lui-même son deal de « bâclé et opportuniste », il faut remonter à janvier 2026. C'est Reuters qui a révélé l'existence d'un conflit entre Anthropic et le Pentagone autour des restrictions d'usage imposées par l'entreprise sur son modèle Claude en particulier l'interdiction d'utiliser l'IA pour surveiller des citoyens américains et le refus de déployer des armes autonomes sans supervision humaine suffisante.
L'origine directe de cette tension ? En janvier 2026, le modèle Claude aurait été utilisé lors d'une opération militaire américaine contre le Venezuela qui a conduit à la capture de Nicolás Maduro, impliquant plus de 150 appareils dont des bombardiers et des chasseurs, et causant au moins 83 victimes vénézuéliennes selon le ministère de la Défense de Caracas. Cette révélation a mis le feu aux poudres. Anthropic, dont le modèle était déployé via son partenariat avec Palantir sur les réseaux classifiés du Pentagone, était en effet le seul modèle d'IA fonctionnant dans les systèmes classifiés de l'armée américaine Axios, et a cherché à réaffirmer ses restrictions d'usage.
Le bras de fer a rapidement atteint un point de non-retour. Le 24 février, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a posé un ultimatum à Dario Amodei, PDG d'Anthropic : se soumettre avant 17h01 le vendredi 27 février et accepter l'utilisation sans restriction de Claude « à toutes fins légales ». Anthropic a refusé. En représailles, Donald Trump a ordonné à toutes les agences fédérales de cesser d'utiliser les produits de l'entreprise, et Hegseth a officiellement désigné la firme comme un « risque pour la chaîne d'approvisionnement ».
Cette désignation habituellement réservée à des entreprises d'États adversaires comme le géant chinois Huawei représente une première absolue pour une entreprise américaine. Elle entraîne la rupture d'un contrat évalué à 200 millions de dollars et l'obligation pour les sous-traitants de la Défense de certifier qu'ils n'utilisent pas Claude dans leurs flux de travail.
OpenAI s'engouffre dans la brèche
La réaction d'OpenAI n'a pas tardé. Quelques heures à peine après la désignation d'Anthropic comme risque pour la chaîne d'approvisionnement, OpenAI annonçait avoir conclu un accord avec le Pentagone pour déployer ses modèles d'IA dans des environnements classifiés.
Pourtant, la veille encore, Altman avait envoyé un mémo interne à ses employés, indiquant qu'OpenAI partageait les mêmes « lignes rouges » qu'Anthropic. Le contrat d'OpenAI avec le Pentagone a été signé juste après l'échec des négociations entre Anthropic et le Département de la Défense. Ce timing a immédiatement soulevé des questions légitimes : alors que le Pentagone affirmait ne pas pouvoir accepter les restrictions d'Anthropic, pourquoi aurait-il subitement consenti à des concessions similaires pour OpenAI en quelques jours de négociations seulement ?
La réponse partielle qui a émergé dans les jours suivants laissait entrevoir une distinction subtile mais potentiellement trompeuse : là où Anthropic cherchait à inscrire explicitement ses limitations dans le contrat, OpenAI avait accepté que le Pentagone utilise ses technologies « à toutes fins légales », tout en affirmant y avoir intégré ses restrictions. Une formulation ambiguë qui a immédiatement alimenté les soupçons.
Un détail aggravant a rapidement émergé dans l'analyse du contrat initial. L'amendement ultérieur au contrat OpenAI-Pentagone ajoute une référence explicite aux données « commercialement acquises ». L'accord original ne mentionnait que les données « privées », laissant potentiellement hors champ les données de géolocalisation, d'historique de navigation ou d'informations financières personnelles achetées auprès de courtiers en données. Autrement dit, le premier contrat n'interdisait pas explicitement au gouvernement d'acheter des données personnelles issues du marché commercial pour alimenter des opérations de surveillance.
La réaction des utilisateurs : un boycott massif
La réaction du public a été immédiate et cinglante. L'application principale d'Anthropic a atteint le sommet des classements de téléchargements sur l'App Store d'Apple, reflet d'un afflux massif d'utilisateurs délaissant ChatGPT en signe de protestation.
Sur Reddit et les forums spécialisés, la publication la plus populaire sur le subreddit ChatGPT portait le titre « Vous entraînez maintenant une machine de guerre. Montrez-nous la preuve de résiliation » et a recueilli plus de 32 000 votes positifs. Des posts similaires proliféraient sur le subreddit OpenAI. La communauté tech, d'ordinaire peu encline aux boycotts organisés, se mobilisait avec une véhémence rare.
La grogne dépassait largement le cercle des militants de l'éthique numérique. Des professionnels de l'informatique, des développeurs et des chercheurs exprimaient leur malaise face à l'idée de « former une machine de guerre », interrogeant la cohérence des discours d'OpenAI sur la sécurité de l'IA avec ses actes concrets.
Altman reconnaît ses erreurs, amende le contrat
Face à ce séisme réputationnel, Sam Altman a choisi une voie inhabituelle pour un PDG de sa stature : l'autocritique publique. Dans un post initialement interne, qu'il a ensuite partagé sur X (ex-Twitter), il a reconnu : « Une chose que je pense avoir mal faite : nous n'aurions pas dû nous précipiter pour finaliser cela un vendredi. Les enjeux sont extrêmement complexes et exigent une communication claire. Nous essayions sincèrement de désamorcer la situation et d'éviter un résultat bien pire, mais je pense que cela a simplement eu l'air opportuniste et bâclé. »
Altman a ajouté que la technologie « n'est simplement pas prête pour de nombreux domaines opérationnels » et que l'entreprise continuerait à travailler avec le Pentagone sur des garanties techniques.
Sur le fond, l'amendement négocié intègre désormais une formulation juridique précise. Le nouveau texte stipule : « Conformément aux lois applicables, y compris le Quatrième Amendement à la Constitution des États-Unis, la loi sur la sécurité nationale de 1947 et la loi FISA de 1978, le système d'IA ne sera pas intentionnellement utilisé pour la surveillance domestique des personnes et des ressortissants américains. »
Le sous-secrétaire à la Défense chargé de la recherche et de l'ingénierie, Emil Michael, a été l'interlocuteur direct d'Altman pour renégocier ces termes. Par ailleurs, l'amendement précise que les agences de renseignement comme la NSA ne pourront pas s'appuyer sur les services commerciaux d'OpenAI sans modification formelle et distincte du contrat.
Ci-dessous le message entier du PDG d'OpenAI.
Voici la republication d'une publication interne :
Nous avons collaboré avec le Département de la Guerre (DoW) afin d'apporter des modifications à notre accord et de clarifier nos principes.
1. Nous allons modifier notre accord pour y ajouter le texte suivant, en plus des dispositions existantes :
« Conformément aux lois applicables, notamment le Quatrième Amendement de la Constitution des États-Unis, la Loi sur la sécurité nationale de 1947 et la Loi FISA de 1978, le système d'IA ne doit pas être utilisé intentionnellement à des fins de surveillance intérieure de citoyens et de ressortissants américains.
Afin d'éviter toute ambiguïté, le Département interprète cette limitation comme interdisant le suivi, la surveillance ou le contrôle délibéré de citoyens ou de ressortissants américains, y compris par l'acquisition ou l'utilisation d'informations personnelles ou identifiables obtenues commercialement. »
Il est essentiel de protéger les libertés civiles des Américains, et ce point a fait l'objet d'une attention particulière. Nous souhaitions donc le souligner, notamment concernant les informations obtenues commercialement. Comme pour tout déploiement itératif, nous continuerons d'apprendre et d'améliorer notre approche au fur et à mesure.
Je pense qu'il s'agit d'un changement important ; notre équipe et celle du Département de la Guerre ont fait un excellent travail.
2. Le Département a également confirmé que nos services ne seront pas utilisés par les agences de renseignement du Département de la Guerre (par exemple, la NSA). Toute prestation de services à ces agences nécessiterait une modification ultérieure de notre contrat.
3. Pour être parfaitement clair : nous souhaitons respecter les processus démocratiques. C'est au gouvernement de prendre les décisions importantes concernant la société. Nous voulons avoir voix au chapitre et participer aux discussions afin de partager notre expertise et de défendre les principes de liberté. Nous comprenons parfaitement le fonctionnement du système (car beaucoup de personnes nous ont posé la question : si je recevais un ordre que je considère comme inconstitutionnel, je préférerais évidemment aller en prison plutôt que de m'y soumettre).
4. La technologie n'est pas encore prête pour de nombreuses situations, et nous ne comprenons pas encore tous les compromis nécessaires en matière de sécurité. Nous allons travailler sur ces points progressivement, avec le Département de la Guerre, en utilisant des garanties techniques et d'autres méthodes.
5. Je pense avoir commis une erreur : nous naurions pas dû nous précipiter pour publier ce document vendredi. Les enjeux sont extrêmement complexes et exigent une communication claire. Nous cherchions sincèrement à apaiser les tensions et à éviter une situation bien pire, mais je crois que cela a donné une impression dopportunisme et de négligence. Ce sera une bonne leçon pour moi, car nous devrons prendre des décisions plus importantes à lavenir.
Lors de mes échanges ce week-end, jai réaffirmé quAnthropic ne devrait pas être désigné comme SCR et que nous espérons que le Département de la Guerre leur proposera les mêmes conditions que celles que nous avons acceptées.
Nous organiserons une réunion générale demain matin...
