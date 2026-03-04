IdentifiantMot de passe
« Remplacer les acteurs par l'IA est complètement idiot, car c'est l'humanité qui rend les RPG si appréciés. Je trouve cela embarrassant et stupide »,
Affirme Jennifer English, star de Baldur's Gate 3

Le
L'actrice britannique Jennifer English s'en prend aux projets des industries du jeu et du cinéma de remplacer les acteurs par l'IA. Elle affirme que lessence même de ce qui rend les jeux de rôle (RPG) appréciés réside dans « lhumanité » que les acteurs, les scénaristes et les créateurs humains insufflent à leurs uvres. Pour elle, cette dimension humaine, avec ses imperfections et ses nuances, serait perdue si lon remplaçait les artistes par des agents génératifs artificiels. Avant elle, le célèbre réalisateur d'Avatar, James Cameron, s'est exprimé aussi sur cette controverse, affirmant que « les acteurs créés par l'IA générative sont tout simplement horribles ».

Lavènement de lIA générative a ouvert un conflit structurel entre les acteurs du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo. Dun côté, les studios voient dans cette technologie un instrument de rationalisation : reproduction de voix, rajeunissement numérique, génération de dialogues, avec des gains en coûts et en délais. De lautre, les interprètes y perçoivent un risque de substitution fondé sur la captation et la réutilisation de leurs données biométriques.

Le différend ne porte pas uniquement sur lusage technique de lIA, mais sur la maîtrise de lidentité numérique et de la valeur économique qui en découle. Jennifer English est l'une des voix qui s'opposent aux projets de remplacement dacteurs humains par l'IA dans les jeux vidéo et le cinéma. Dans une récente interview, l'actrice a déclaré que la création de ce type de jeux de rôle à l'aide d'une IA générative détruirait l'humanité qui les rend si appréciés.

« Je ne veux pas de perfection dans mon art. Je n'en veux pas. Et franchement, je trouve tout cela un peu embarrassant et stupide. Ne remplacez pas les humains par l'IA. C'est complètement idiot », déclare Jennifer English dans une interview accordée à Radio Times, en compagnie de l'acteur Samantha Béart.

Argument central : lhumain doit rester l'élément essentiel

Jennifer English est connue pour ses rôles dans les célèbres franchises Baldur's Gate 3 et Clair Obscur: Expedition 33, un jeu vidéo de rôle de fantasy développé par le studio français Sandfall Interactive. Défendant sa position sur l'IA, l'actrice affirme que la qualité narrative et émotionnelle des RPG modernes tient à limplication directe des acteurs, des scénaristes et des créateurs, qui infusent leurs parcours et leur propre sensibilité dans le contenu.


Dans son point de vue, remplacer ces contributions par des modèles d'IA uniformiserait et appauvrirait ces univers, en supprimant le caractère unique que confère la performance humaine. Elle a souligné que la « perfection » générée par la machine ne serait pas souhaitable dans un contexte artistique.

Citation Envoyé par Jennifer English


La raison pour laquelle Baldur's Gate 3, [Clair Obscur] Expedition 33 et The Witcher sont tous si appréciés, c'est parce que nous y insufflons notre personnalité, nos histoires, notre humanité. Ce sont les scénaristes qui le font. Prenez Expedition 33, par exemple : Jen [Svedberg-Yen, scénariste] et Guillaume [Brioche, réalisateur] ont imaginé cette histoire incroyable et magnifique qui a ému des millions de personnes. Ce n'est pas de l'IA. C'est leur histoire, leur passé.

Il convient de noter que l'équipe Expedition 33 a utilisé l'IA générative pendant le développement pour créer certaines textures d'arrière-plan. Bien que ces textures aient été supprimées après le lancement, ce choix des créateurs a suscité une grande vague de polémiques et a coûté au RPG l'un de ses nombreux prix GOTY. Le directeur Guillaume Brioche a depuis clairement indiqué que tout le contenu futur de Sandfall « sera créé par des humains ».

Pour rapport, Clair Obscur: Expedition 33 a remporté le...
35 commentaires
