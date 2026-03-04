Lavènement de lIA générative a ouvert un conflit structurel entre les acteurs du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo. Dun côté, les studios voient dans cette technologie un instrument de rationalisation : reproduction de voix, rajeunissement numérique, génération de dialogues, avec des gains en coûts et en délais. De lautre, les interprètes y perçoivent un risque de substitution fondé sur la captation et la réutilisation de leurs données biométriques.
Le différend ne porte pas uniquement sur lusage technique de lIA, mais sur la maîtrise de lidentité numérique et de la valeur économique qui en découle. Jennifer English est l'une des voix qui s'opposent aux projets de remplacement dacteurs humains par l'IA dans les jeux vidéo et le cinéma. Dans une récente interview, l'actrice a déclaré que la création de ce type de jeux de rôle à l'aide d'une IA générative détruirait l'humanité qui les rend si appréciés.
« Je ne veux pas de perfection dans mon art. Je n'en veux pas. Et franchement, je trouve tout cela un peu embarrassant et stupide. Ne remplacez pas les humains par l'IA. C'est complètement idiot », déclare Jennifer English dans une interview accordée à Radio Times, en compagnie de l'acteur Samantha Béart.
Argument central : lhumain doit rester l'élément essentiel
Jennifer English est connue pour ses rôles dans les célèbres franchises Baldur's Gate 3 et Clair Obscur: Expedition 33, un jeu vidéo de rôle de fantasy développé par le studio français Sandfall Interactive. Défendant sa position sur l'IA, l'actrice affirme que la qualité narrative et émotionnelle des RPG modernes tient à limplication directe des acteurs, des scénaristes et des créateurs, qui infusent leurs parcours et leur propre sensibilité dans le contenu.
Dans son point de vue, remplacer ces contributions par des modèles d'IA uniformiserait et appauvrirait ces univers, en supprimant le caractère unique que confère la performance humaine. Elle a souligné que la « perfection » générée par la machine ne serait pas souhaitable dans un contexte artistique.
Envoyé par Jennifer English
Pour rapport, Clair Obscur: Expedition 33 a remporté le...
