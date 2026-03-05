IdentifiantMot de passe
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, annonce que Nvidia se retire d'OpenAI et d'Anthropic, et n'investira plus dans les laboratoires d'IA, en prévision de l'éclatement de la bulle IA

Le , par Anthony
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, vient de lâcher une bombe qui bouleverse le paysage des investissements dans l'intelligence artificielle (IA). Lors d'une récente conférence, il a confirmé que le géant des puces électroniques se retirait des investissements directs dans OpenAI et Anthropic, qualifiant ces paris de probablement ses derniers dans le domaine des laboratoires d'IA. Cette décision marque un changement radical pour l'entreprise qui a alimenté l'essor de l'IA générative. L'explication énigmatique de Jensen Huang a poussé les initiés du secteur à se creuser les méninges pour comprendre ce qui se passe réellement en coulisses.

Cette annonce intervient alors que l'accord de 100 milliards de dollars entre Nvidia et OpenAI semble avoir disparu. Les deux groupes avaient en effet annoncé un projet ambitieux de création d'une infrastructure de 10 GW destinée à soutenir la prochaine génération de modèles d'IA, dont le premier gigawatt était attendu pour 2026. Cependant, aucune transaction n'a été finalisée à ce jour, et Jensen Huang a précisé que ce montant ne constituait pas un engagement juridiquement contraignant. Parallèlement, OpenAI explore depuis l'an dernier des alternatives aux GPU de Nvidia.

Nvidia a été le discret artisan du boom de l'IA, fournissant les GPU H100 et A100 qui alimentent tout, de ChatGPT à Claude. Mais aujourd'hui, Jensen Huang se retire du jeu du capital-risque, et son raisonnement n'est pas tout à fait clair.

Le PDG vêtu d'une veste en cuir a fait cette annonce le mercredi 4 mars 2026 lors de la conférence Morgan Stanley Technology, Media and Telecom, confirmant que les investissements de Nvidia dans les deux principaux laboratoires d'IA seraient probablement les derniers. Le moment choisi est curieux. OpenAI et Anthropic sont les plus gros clients de Nvidia, consommant des dizaines de milliers de GPU pour entraîner leurs grands modèles de langage. Alors pourquoi Nvidia se retirerait-elle des participations dans des entreprises qui sont essentiellement une mine d'or pour sa division matériel ?


Les explications de Jensen Huang étaient particulièrement vagues. Il n'a pas évoqué les préoccupations réglementaires, bien que celles-ci soient de plus en plus nombreuses. Il n'a pas non plus mentionné les rendements, alors que la récente valorisation d'OpenAI a dépassé les 150 milliards de dollars et qu'Anthropic connaît une croissance rapide. Ce manque de clarté alimente les spéculations selon lesquelles quelque chose de plus important serait en jeu.

Une théorie gagne du terrain : le conflit d'intérêts. Nvidia s'est développée de manière agressive au-delà de la simple vente de puces. La société propose désormais des services d'IA dans le cloud, des plateformes d'IA pour les entreprises et des services de conseil, ce qui la place en concurrence directe avec les start-ups qu'elle soutenait autrefois. Le fait de détenir des participations dans OpenAI et Anthropic tout en développant des offres concurrentes crée des tensions évidentes.

La transformation de Nvidia, qui est passée d'un simple fournisseur de matériel informatique à un fournisseur complet de solutions d'IA, a été rapide. La suite logicielle AI Enterprise de l'entreprise est en concurrence directe avec les solutions proposées par les laboratoires d'IA. Son service DGX Cloud offre une infrastructure d'IA prête à l'emploi qui pourrait cannibaliser la demande pour les configurations personnalisées mises au point par OpenAI et Anthropic. Lorsque l'on est à la fois investisseur et concurrent, les choses peuvent rapidement se compliquer.

Il y a également l'aspect réglementaire que Jensen Huang a commodément omis d'aborder. La surveillance antitrust des investissements des géants technologiques dans l'IA s'est intensifiée à l'échelle mondiale. La participation de 13 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI fait l'objet d'une enquête dans plusieurs juridictions. Le pari de 4 milliards de dollars d'Amazon sur Anthropic a également suscité des inquiétudes similaires. Nvidia pourrait prendre les devants en se retirant volontairement avant que les régulateurs ne l'y obligent.

Mais voici ce qui rend cela vraiment intéressant : Nvidia ne manque pas de moyens pour déployer son capital. La société dispose d'une réserve financière qui pourrait financer des dizaines de start-ups spécialisées dans l'IA. Le fait de renoncer à ce qui devrait être des investissements hautement stratégiques suggère soit que les rendements n'étaient pas convaincants, soit que les conflits sont devenus intenables, soit que Jensen Huang voit de...
11 commentaires
vanquish
Le 05/03/2026 à 17:08
Alors pourquoi Nvidia se retirerait-elle des participations dans des entreprises qui sont essentiellement une mine d'or pour sa division matériel ?
Encore que ....
Si je donne 100 milliards à une société qui se sert de cet argent pour m'acheter des puces, c'est comme si je m'étais acheté des puces à moi même.
Ca fait des beau chiffre dans les tableaux, mais en attendant que l'IA gagne de l'argent, je n'ai au final rien gagné : c'est comme si j'avais directement donné des puces.
J'exagère, mais vous aurez compris mon raisonnement.

Si en plus cela se fait au détriment des vrais clients qui paient avec leurs sous à eux, cela peut carrément se révéler perdant à terme.
Anselme45
Le 05/03/2026 à 19:59
On résume:

Jour 1: microsoft annonce se retirer de OpenAi

Jour 2: OpenAI annonce le lancement d'une solution qui fait concurrence à microsoft

Jour 3: nvidia annonce se retirer de OpenAI

Jour 4: Est-ce que OpenAI va annoncer vouloir se mettre à produire des puces?

Conclusion 1: Les rats quittent le navire

Conclusion 2: En manque de dollars, les rats vont se bouffer entre-eux

Conclusion 3: Viiiiiiiiiiiiiite les pop-corns, le spectacle commence...
Eric80
Le 05/03/2026 à 16:46
Les investissements de Nvidia dans les deux principaux laboratoires d'IA seraient probablement les derniers. Le moment choisi est curieux. OpenAI et Anthropic sont les plus gros clients de Nvidia, consommant des dizaines de milliers de GPU pour entraîner leurs grands modèles de langage. Alors pourquoi Nvidia se retirerait-elle des participations dans des entreprises qui sont essentiellement une mine d'or pour sa division matériel ? Les explications de Jensen Huang étaient particulièrement vagues.
bizarre ce passage alors que la video intégrée cite clairement les futurs IPO (Initial Public Offering, donc 1eres émissions d'actions) comme explication officielle: avec des entrées sur le marché public proches, les investissements massifs de boites privées n'ont plus de sens.
Cela sous-entend aussi que Jensen Huang considère OpenAI et d'Anthropic déjà surévalués et que l'IPO ne lui permettra pas de récupérer ses milliards.
Anselme45
Le 05/03/2026 à 19:52
Citation Envoyé par vanquish Voir le message
Encore que ....
Si je donne 100 milliards à une société qui se sert de cet argent pour m'acheter des puces, c'est comme si je m'étais acheté des puces à moi même.
Ca fait des beau chiffre dans les tableaux, mais en attendant que l'IA gagne de l'argent, je n'ai au final rien gagné : c'est comme si j'avais directement donné des puces.
J'exagère, mais vous aurez compris mon raisonnement.
Mais non, vous n'exagérez pas... Vous ne faites que décrire la réalité:

Les gros acteurs de l'IA se sont organisés pour créer une valeur purement fictive de leur entreprises respectives en appliquant une valorisation circulaire qui s'apparente plus à une vaste escroquerie qu'à une révolution technologique:

La société A dit investir des milliards dans la société B qui annonce acheter des produits et articles pour ces mêmes milliards à la société A.

Et au final? A dit être plus riche grâce aux achats de B qui elle-même dit être valorisée de plusieurs milliards supplémentaires grâce aux milliards investis par A!!!

Ces sociétés ne se sont même pas cachées de ces pratiques mais on va rire quand les actions de ces sociétés vont fortement chuter en bourse à léclatement de la bulle: Cela va être la curée aux USA avec des milliers de "class actions" lancées par des actionnaires se considérant comme floués qui vont trainer ces entreprises en justice...
