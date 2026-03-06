L'application de codage IA Codex d'OpenAI est disponible sur Windows, offrant aux développeurs un nouvel outil pour gérer les agents de codage et une fonctionnalité de sandboxing pour la sécurité

OpenAI est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2015 à San Francisco en Californie. L'entreprise est connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative.
Début février 2026, OpenAI a lancé une application autonome pour son assistant de codage IA, Codex, disponible sur les ordinateurs Apple. L'application vise à faciliter la gestion simultanée de plusieurs agents IA par les développeurs de logiciels, a déclaré OpenAI. Les outils de codage IA ont connu un essor fulgurant au cours de l'année dernière, et OpenAI tente de gagner des parts de marché sur ses concurrents tels qu'Anthropic et Cursor.
Récemment, OpenAI a publié une application Codex native pour Windows, offrant aux développeurs un nouvel outil pour gérer les agents de codage et automatiser leurs workflows directement dans l'environnement Windows. Cette version permet aux utilisateurs de superviser plusieurs agents simultanément et d'effectuer des tâches d'automatisation sans avoir à passer au sous-système Windows pour Linux (WSL) ou à des machines virtuelles.
S'appuyant sur cette fonctionnalité, l'application Windows Codex introduit une fonctionnalité de sandboxing des agents qui exploite les mécanismes au niveau du système d'exploitation. Elle utilise des jetons restreints, des contrôles d'accès au système de fichiers et des utilisateurs sandbox dédiés, permettant aux agents de fonctionner en toute sécurité dans des environnements de développement réels tels que PowerShell.
Les utilisateurs ont désormais la possibilité de gérer des agents en parallèle, de superviser des tâches d'automatisation de longue durée et d'examiner les différences de code dans une interface unique tout en restant dans leur configuration Windows établie. Ces améliorations sont conçues pour rationaliser les activités de codage et rendre l'automatisation avancée plus accessible aux développeurs Windows.
Windows Codex est disponible un mois après l'application de bureau macOS
OpenAI a lancé son application Codex autonome pour Windows, offrant la même expérience de codage multi-agents que celle dont bénéficient les utilisateurs Mac depuis début février. La société affirme que la version Mac a déjà dépassé le million de téléchargements depuis son lancement. Étant donné que près de la moitié des développeurs utilisent Windows à des fins professionnelles, selon une enquête Stack Overflow de 2025, le timing est judicieux.
Contrairement à un portage basique, OpenAI affirme que la version Windows est conçue pour les environnements de développement Windows natifs. Cela signifie un sandboxing et des workflows natifs, de sorte que les développeurs n'auront pas besoin de recourir au sous-système Windows pour Linux (WSL) ou à des machines virtuelles uniquement pour garantir la sécurité. L'application permet aux développeurs de commander plusieurs agents travaillant de manière asynchrone sur différents projets, de déléguer des tâches répétitives à l'aide d'automatisations et d'étendre les capacités des agents grâce à des compétences, c'est-à-dire des ensembles d'instructions, de ressources et de scripts qui connectent les agents à des outils et des flux de travail spécifiques.
Les compétences contribuent largement à faire de Codex plus qu'un simple générateur de code. OpenAI a inclus une bibliothèque de compétences pré-intégrées pour des outils tels que Figma, Linear, Vercel et Cloudflare, et les développeurs peuvent créer leurs propres compétences via une interface dédiée dans l'application. Il existe également une fonctionnalité d'automatisation intégrée qui permet à Codex d'exécuter des tâches en arrière-plan selon un calendrier défini (par exemple, le tri quotidien des problèmes ou les résumés des échecs de CI), les résultats étant placés dans une file d'attente de révision....
