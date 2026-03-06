Le Pentagone aurait obtenu pour la première fois l'accès aux produits OpenAI via Microsoft Azure en 2023, avant la conclusion d'un accord officiel et malgré la politique d'utilisation d'OpenAI

Fin février 2026, l'industrie de l'intelligence artificielle (IA) a vécu l'une de ses journées les plus révélatrices. D'un côté, Anthropic a refusé catégoriquement de lever ses garde-fous éthiques face aux exigences du département de la Guerre américain, au risque d'être blacklisté de tous les contrats fédéraux. De l'autre, Sam Altman s'est empressé de signer un accord avec le Pentagone, déclenchant une vague de désinscriptions massives à ChatGPT et relançant un débat fondamental : peut-on faire confiance à une IA qui se vend au complexe militaro-industriel ?
Dans ce contexte, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a adressé un message sans détour à ses employés : en ce qui concerne les opérations militaires américaines, l'entreprise n'a tout simplement pas son mot à dire. « Vous pensez peut-être que la frappe contre l'Iran était une bonne chose et que l'invasion du Venezuela était une mauvaise chose », a déclaré Altman à son personnel lors d'une réunion générale. « Vous n'avez pas votre mot à dire à ce sujet. »
Cependant, les modèles d'OpenAI auraient été accessibles au département américain de la Guerre bien avant la signature d'un accord officiel à leur sujet. Un rapport récent affirme que le Pentagone a eu accès à la technologie d'OpenAI via le service Azure OpenAI de Microsoft en 2023, alors qu'il était connu sous le nom de département de la Défense. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'à l'époque, la politique d'utilisation d'éditeur de ChatGPT interdisait à l'armée d'utiliser ses modèles d'IA.
Selon un article publié dans Wired, certains employés d'OpenAI ont découvert que le Pentagone avait commencé à tester Azure OpenAI, une version des modèles d'OpenAI disponible sur la plateforme cloud de Microsoft, bien avant que le département ne signe un accord avec l'entreprise la semaine dernière. Cela s'est produit alors que Microsoft, qui a depuis longtemps des contrats avec le Pentagone et qui est le plus grand investisseur d'OpenAI, dispose également de droits étendus pour commercialiser la technologie de la start-up.
Ce que Microsoft et OpenAI ont déclaré au sujet de l'accès de l'armée américaine à des outils d'IA interdits
Cet article intervient alors que le PDG d'OpenAI, Sam Altman, fait face aux critiques de ses employés suite au récent accord conclu par l'entreprise avec l'armée américaine. Cet accord a été signé après l'échec d'un contrat d'environ 200 millions de dollars entre le Pentagone et Anthropic, ce qui a incité certains membres du personnel à demander à Altman plus de détails sur cet accord. Altman a ensuite déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux que la situation semblait « bâclée ». Des sources ont déclaré à Wired que cette question avait déjà semé la confusion au sein d'OpenAI en 2023.
Certains employés se sont souvenus avoir vu des responsables du Pentagone se promener dans les bureaux de l'entreprise à San Francisco, tandis que d'autres se sont demandé si les restrictions d'OpenAI s'appliquaient aux produits Azure OpenAI de Microsoft. Parallèlement, les porte-parole d'OpenAI et de Microsoft ont souligné que les services Azure OpenAI n'avaient jamais été soumis aux politiques d'utilisation d'OpenAI.
Dans une déclaration à Wired, le porte-parole de Microsoft, Frank Shaw, a déclaré que le service Azure OpenAI de l'entreprise était devenu accessible au gouvernement américain en 2023, conformément aux conditions d'utilisation de l'entreprise. « Microsoft propose un produit appelé Azure OpenAI Service, qui est devenu accessible au gouvernement américain en 2023 et qui est soumis aux conditions d'utilisation de Microsoft », a-t-il déclaré. Cependant, la société a refusé de préciser quand le service a été mis à la disposition du ministère américain de la Défense pour la première fois, mais a indiqué qu'il n'avait pas été approuvé pour les tâches gouvernementales « top secret » avant 2025.
La porte-parole d'OpenAI a exprimé la conviction de la société quant à l'importance de continuer à participer aux discussions sur l'utilisation de...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.