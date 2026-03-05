Sam Altman déclare à son personnel qu'OpenAI n'a pas son mot à dire sur les décisions du Pentagone et ne peut pas choisir la manière dont l'armée utilise sa technologie

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a récemment adressé un message sans détour à ses employés : en ce qui concerne les opérations militaires américaines, l'entreprise n'a tout simplement pas son mot à dire. « Vous pensez peut-être que la frappe contre l'Iran était une bonne chose et que l'invasion du Venezuela était une mauvaise chose », a déclaré Altman à son personnel lors d'une réunion générale, selon une transcription partielle examinée par CNBC. « Vous n'avez pas votre mot à dire à ce sujet. »
Fin février 2026, l'industrie de l'intelligence artificielle a vécu l'une de ses journées les plus révélatrices. D'un côté, Anthropic a refusé catégoriquement de lever ses garde-fous éthiques face aux exigences du département de la Guerre américain, au risque d'être blacklisté de tous les contrats fédéraux. De l'autre, Sam Altman s'est empressé de signer un accord avec le Pentagone, déclenchant une vague de désinscriptions massives à ChatGPT et relançant un débat fondamental : peut-on faire confiance à une IA qui se vend au complexe militaro-industriel ?
Dans ce contexte, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a récemment adressé un message sans détour à ses employés : en ce qui concerne les opérations militaires américaines, l'entreprise n'a tout simplement pas son mot à dire. « Vous pensez peut-être que la frappe contre l'Iran était une bonne chose et que l'invasion du Venezuela était une mauvaise chose », a déclaré Altman à son personnel lors d'une réunion générale, selon une transcription partielle examinée par CNBC. « Vous n'avez pas votre mot à dire à ce sujet. »
Cette réunion a eu lieu quatre jours après que Altman ait annoncé, tard dans la soirée, qu'OpenAI avait conclu un accord avec le Pentagone pour déployer ses modèles d'IA sur des réseaux classifiés un accord conclu quelques heures seulement après que son concurrent Anthropic ait été officiellement mis sur liste noire par le ministère de la Défense et quelques heures avant que les États-Unis et Israël ne lancent des frappes contre l'Iran.
L'accord entre OpenAI et le Pentagone a immédiatement suscité des réactions négatives, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. Anthropic venait d'être désigné comme « risque pour la sécurité nationale dans la chaîne d'approvisionnement » par le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, une étiquette sans précédent pour une entreprise américaine, après avoir refusé de renoncer à ses garde-fous contre l'utilisation de l'IA pour la surveillance massive des Américains ou les armes entièrement autonomes.
OpenAI est intervenu presque immédiatement, annonçant son propre accord de déploiement classifié avant même que la poussière ne soit retombée. L'image n'était pas très bonne. Altman lui-même l'a admis. « Nous n'aurions pas dû nous précipiter pour publier cette information vendredi », a-t-il déclaré dans un message publié sur X pendant le week-end. « Les questions sont extrêmement complexes et nécessitent une communication claire. » Lors de la réunion générale, il a reconnu que cela semblait « opportuniste et négligé », selon le compte rendu sur la réunion.
La réaction négative a été réelle. Certains employés d'OpenAI ont publiquement critiqué cette décision. Quelques jours plus tôt, des dizaines d'entre eux avaient signé une lettre ouverte exprimant leur solidarité avec les lignes rouges d'Anthropic. La communauté de la sécurité de l'IA s'est alarmée. Et les critiques ont souligné que le libellé du contrat d'OpenAI, bien qu'il interdise en principe la surveillance nationale et les armes autonomes, s'en remettait en fin de compte au cadre juridique un cadre qui, après Snowden, a selon beaucoup déjà été étendu pour s'adapter à des programmes de surveillance de masse comme PRISM.
Altman a néanmoins établi des limites claires lors de la réunion. Il a déclaré aux employés que le Pentagone respectait l'expertise technique d'OpenAI, souhaitait obtenir des informations sur les domaines dans lesquels ses modèles étaient adaptés et avait accepté de laisser l'entreprise mettre en place et maintenir les mesures de sécurité qu'elle jugeait appropriées. Les ingénieurs d'OpenAI habilités seront intégrés aux équipes gouvernementales, et les chercheurs en sécurité resteront informés. Mais Altman a également clairement indiqué que les décisions militaires quotidiennes ne relevaient pas de la compétence d'OpenAI. C'est le secrétaire Pete Hegseth qui prend ces décisions, et non Sam Altman.
Il a également abordé une réalité concurrentielle que peu de personnes au sein de l'entreprise voulaient entendre. « Je pense que nous disposerons, espérons-le, des meilleurs modèles qui inciteront le gouvernement à vouloir travailler avec nous, même si notre système de sécurité les agace », a déclaré Altman. « Mais il y aura au moins un autre acteur, qui sera selon moi xAI, qui dira en substance : « Nous ferons tout ce que vous voulez. » »
Et OpenAI regarde déjà au-delà du Pentagone. Altman aurait déclaré à son personnel que l'entreprise étudiait actuellement un contrat pour déployer ses modèles sur tous les réseaux classifiés de l'OTAN, une initiative qui ferait d'OpenAI un fournisseur d'IA fondamental pour l'alliance militaire occidentale. Apple a obtenu l'autorisation de l'OTAN pour ses appareils grand public le mois dernier, mais un déploiement complet et classifié de modèles d'IA de pointe serait une proposition tout à fait différente.
Par ailleurs, Claude d'Anthropic aurait été utilisé lors des frappes en Iran ce week-end et lors de l'opération de janvier qui a abouti à la capture du dirigeant vénézuélien déchu Nicolás Maduro, ce qui suggère que le transfert classifié d'Anthropic à OpenAI et xAI est encore en cours. Altman a déclaré avoir réitéré au Pentagone qu'Anthropic ne devait pas être considéré comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement et que les mêmes conditions contractuelles devaient être proposées à toutes les entreprises d'IA. Reste à voir si cette offre aboutira ou si le conflit se terminera devant les tribunaux.
En réaction, le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, qualifie les déclarations publiques d'OpenAI concernant l'accord avec l'armée américaine de « mensonges éhontés », affirmant que Sam Altman se présente à tort comme un « artisan de la paix et un négociateur ». « La principale raison pour laquelle [OpenAI] a accepté [l'accord du ministère de la Défense] et pas nous, c'est qu'ils se souciaient d'apaiser leurs employés, alors que nous nous soucions réellement de prévenir les abus », a écrit Amodei.
Amodei a poursuivi : « Je pense que cette tentative de manipulation mentale ne fonctionne pas très bien auprès du grand public ou des médias, où les gens considèrent pour la plupart l'accord entre OpenAI et le DoW comme vague ou suspect, et nous voient comme des héros (nous sommes désormais n° 2 dans l'App Store !) Cela fonctionne sur certains idiots sur Twitter, ce qui n'a pas d'importance, mais ma principale préoccupation est de m'assurer que cela ne fonctionne pas sur les employés d'OpenAI. »
En effet, en refusant de céder aux exigences militaires américaines sur l'usage de son IA, Anthropic a perdu un contrat fédéral mais déclenché un mouvement populaire sans précédent. En moins de 48 heures, Claude est passé de la 131e à la première place des applications gratuites les plus téléchargées sur l'App Store américain. Derrière cet électrochoc commercial se cache une question de fond : peut-on, aujourd'hui, faire de l'éthique une arme concurrentielle dans la guerre des modèles d'IA ?
