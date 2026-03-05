Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, qualifie les déclarations publiques d'OpenAI de « mensonges éhontés », affirmant que Sam Altman se présente à tort comme un « artisan de la paix et un négociateur »

Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, qualifie les déclarations publiques d'OpenAI concernant l'accord avec l'armée américaine de « mensonges éhontés », affirmant que Sam Altman se présente à tort comme un « artisan de la paix et un négociateur ». Dario Amodei, PDG d'Anthropic, a qualifié les déclarations publiques d'OpenAI concernant son accord avec le ministère de la Défense de « mensonges éhontés » dans une note interne rapportée par The Information.
Fin février 2026, l'industrie de l'intelligence artificielle (IA) a vécu l'une de ses journées les plus révélatrices. Le matin, Dario Amodei, PDG d'Anthropic, publiait une déclaration publique annonçant que son entreprise refusait de céder aux demandes du département de la Guerre des États-Unis, au risque d'être blacklisté de tous les contrats fédéraux. Le département exigeait un accès sans restrictions à ses modèles Claude pour, entre autres, des applications de surveillance domestique à grande échelle et des systèmes d'armement entièrement autonomes.
La réaction de l'administration Trump n'a pas tardé. Le président a publié un message sur Truth Social attaquant violemment Anthropic, accusant les dirigeants d'être des « cinglés d'extrême gauche » ayant commis une « erreur désastreuse » en tentant d'imposer leurs conditions de service au département de la Guerre, mettant selon lui en danger des vies américaines et la sécurité nationale. Le soir, Sam Altman annonçait avoir conclu un accord avec ce même département de la Guerre pour déployer les modèles d'OpenAI sur son réseau classifié, affirmant que celui-ci avait fait preuve d'un « profond respect pour la sécurité » et d'une volonté de partenariat constructif.
La séquence, d'une brutalité presque caricaturale, a immédiatement embrasé les communautés en ligne. Les désinstallations de l'application mobile ChatGPT aux États-Unis ont bondi de 295 % d'un jour à l'autre le samedi 28 février. Dans le même temps, les téléchargements de Claude aux États-Unis ont augmenté de 37 % par rapport à la veille le vendredi 27 février, puis de 51 % le samedi 28 février. Face à ce séisme réputationnel, Sam Altman a choisi une voie inhabituelle pour un PDG de sa stature : l'autocritique publique.
Sam Altman a reconnu avoir bâclé son contrat avec le Pentagone : « Une chose que je pense avoir mal faite : nous n'aurions pas dû nous précipiter pour finaliser cela un vendredi. Les enjeux sont extrêmement complexes et exigent une communication claire. Nous essayions sincèrement de désamorcer la situation et d'éviter un résultat bien pire, mais je pense que cela a simplement eu l'air opportuniste et bâclé. » Altman a ajouté que la technologie « n'est simplement pas prête pour de nombreux domaines opérationnels » et que l'entreprise continuerait à travailler avec le Pentagone sur des garanties techniques.
Récemment, le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, qualifie les déclarations publiques d'OpenAI concernant l'accord avec l'armée américaine de « mensonges éhontés », affirmant que Sam Altman se présente à tort comme un « artisan de la paix et un négociateur ».
Anthropic est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI. Elle développe Claude, une famille de grands modèles de langage, et est aussi connue pour ses recherches en sécurité de l'IA, particulièrement en interprétabilité. En 2023, Amazon et Google investissent plusieurs milliards de dollars dans Anthropic. Dario Amodei, né en 1983 à San Francisco, est un chercheur et entrepreneur américain en intelligence artificielle (IA). Il est le cofondateur et PDG d'Anthropic, la société à l'origine de Claude, une famille de grands modèles de langage. Avant cela, il était vice-président de la recherche à OpenAI. Amodei promeut la recherche en interprétabilité et en alignement de l'IA afin d'améliorer la sécurité des intelligences artificielles.
Dario Amodei, PDG d'Anthropic, a qualifié les déclarations publiques d'OpenAI concernant son accord avec le ministère de la Défense de « mensonges éhontés » dans une note interne rapportée par The Information. Amodei a qualifié les relations entre OpenAI et le ministère de la Défense de « théâtre de la sécurité ». Amodei a accusé le PDG d'OpenAI, Sam Altman, de se présenter à tort comme un « artisan de la paix et négociateur » et a déclaré qu'il craignait que ce message n'influence les employés d'OpenAI.
« La principale raison pour laquelle [OpenAI] a accepté [l'accord du ministère de la Défense] et pas nous, c'est qu'ils se souciaient d'apaiser leurs employés, alors que nous nous soucions réellement de prévenir les abus », a écrit Amodei. « Je pense que cette tentative de manipulation mentale ne fonctionne pas très bien auprès du grand public ou des médias, où les gens considèrent pour la plupart l'accord entre OpenAI et le DoW comme vague ou suspect, et nous voient comme des héros (nous sommes désormais n° 2 dans l'App Store !) Cela fonctionne sur certains idiots sur Twitter, ce qui n'a pas d'importance, mais ma principale préoccupation est de m'assurer que cela ne fonctionne pas sur les employés d'OpenAI. »
Sam Altman a déclaré à son personnel qu'OpenAI était en train d'étudier un nouveau contrat avec l'OTAN, quelques jours seulement après avoir signé un accord historique avec le Pentagone. Lors d'une réunion publique, le dirigeant a précisé qu'OpenAI envisageait de déployer sa technologie d'intelligence artificielle (IA) sur les réseaux non classifiés de l'OTAN, ce qui différencie ce contrat de l'accord passé avec le département américain de la Défense. Cette initiative intervient alors que le déploiement de l'IA dans le cadre militaire fait l'objet d'une surveillance et de critiques grandissantes.
Source : Note interne rapportée par The Information
Et vous ?
Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Le patron d'Anthropic, Dario Amodei, rejette la demande du Pentagone d'abandonner les garanties en matière d'IA, préférant ne pas travailler avec l'armée plutôt que l'IA soit utilisée pour la guerre
Sam Altman modifie l'accord conclu entre OpenAI et les États-Unis suite à la polémique : il interdit à l'armée américaine d'espionner les Américains via ChatGPT, pour le reste du monde ça va
Les désinstallations de ChatGPT d'OpenAI ont bondi de 295 % après l'accord avec le ministère américain de la Guerre, tandis que les téléchargements de Claude d'Anthropic ont augmenté de 51 %
Vous avez lu gratuitement 928 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.