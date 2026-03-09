Google déploie Canvas, l'outil de planification IA de Google Search, dans le mode IA, pour les tâches de rédaction créative et de codage



« Canvas est désormais disponible dans le mode IA pour tous les utilisateurs américains en anglais. Il offre un espace dédié et dynamique pour organiser vos plans et projets au fil du temps. Canvas est plus performant que jamais, avec une nouvelle prise en charge des tâches de création littéraire et de codage. Vous pouvez désormais rédiger des documents ou créer des outils interactifs personnalisés directement dans Search », a déclaré Google.Suite à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent sélectionner la nouvelle option Canvas dans le menu des outils (+) du mode IA, décrire l'outil ou le tableau de bord souhaité et recevoir un prototype fonctionnel dans le panneau latéral Canvas. Ce prototype rassemblera les informations les plus récentes provenant du Web et du Knowledge Graph de Google, en intégrant les données pertinentes pour un contexte immédiat.À partir de cet espace, les utilisateurs peuvent tester les fonctionnalités des prototypes, basculer pour afficher le code sous-jacent et affiner le résultat à l'aide de suivis conversationnels jusqu'à ce que l'outil corresponde à l'utilisation prévue.Ces changements permettent de créer un environnement flexible pour un large éventail de projets. Google a indiqué que l'une des idées qu'elle a particulièrement appréciée parmi celles proposées par les premiers testeurs était un tableau de bord permettant de visualiser et de suivre les informations relatives aux bourses d'études, y compris toutes les différentes conditions requises, les dates limites et les montants.Qu'il s'agisse de créer des outils personnalisés, de préparer des examens ou de planifier des voyages, les nouvelles fonctionnalités de Canvas dans le mode IA permettent aux utilisateurs de démarrer facilement leur prochain projet et d'adapter les solutions à leurs besoins.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Google crédible ou pertinente ?