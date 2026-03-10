Nvidia s'apprêterait à lancer NemoClaw, une plateforme open source d'agents d'intelligence artificielle (IA) destinée aux entreprises, lors de la prochaine conférence annuelle GTC. À la différence de la plateforme OpenClaw, NemoClaw intègre la sécurité dès le départ, offrant ainsi aux entreprises un outil fiable pour automatiser leurs tâches. Avec des partenaires potentiels tels que Salesforce, Cisco ou Google, cette initiative marque un tournant stratégique pour Nvidia vers les logiciels open source et le déploiement d'agents, alors que l'IA passe de la phase de formation des modèles à leur déploiement effectif.
Cette initiative intervient alors que les agents IA autonomes suscitent à la fois de l'enthousiasme et de l'inquiétude au sein de l'écosystème du développement logiciel. Le projet OpenClaw, qui a connu un succès viral avec plus de 150 000 étoiles sur GitHub en quelques semaines, en est un exemple. Certains développeurs affirment en effet que cet outil a changé leur vie en leur permettant de devenir un « super manager » numérique. Cependant, la popularité de l'outil a également déclenché une vague d'avertissements. Plusieurs grandes entreprises technologiques ont tiré la sonnette d'alarme contre l'agent IA OpenClaw, le qualifiant de champ de mines en matière de cybersécurité, tandis que d'autres ont restreint son utilisation en interne.
Nvidia Corporation est une entreprise technologique américaine dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. Fondée le 5 avril 1993 par Jensen Huang, Chris Malachowsky et Curtis Priem, elle développe des processeurs graphiques (GPU), des systèmes sur puce (SoC) et des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données, le calcul haute performance, les jeux vidéo et les applications mobiles et automobiles. Nvidia est considérée comme une entreprise de la Big Tech.
Nvidia s'apprêterait actuellement à lancer NemoClaw, une plateforme open source d'agents IA conçue pour les entreprises. Elle réalise ainsi ce qu'OpenClaw, le projet d'agents viral racheté le mois de février dernier par OpenAI, n'avait jamais vraiment réussi à faire : intégrer la sécurité dès le départ.
Selon un article de Wired citant des personnes proches des projets de Nvidia, le fabricant de puces aurait présenté NemoClaw à de grandes entreprises de logiciels avant sa conférence annuelle GTC pour développeurs, qui se tiendra prochainement à San Jose. Salesforce, Cisco, Google, Adobe et CrowdStrike font partie des entreprises que Nvidia a approchées en vue d'un éventuel partenariat, mais aucune n'a encore confirmé publiquement quoi que ce soit.
La plateforme permettra aux entreprises de déployer des agents IA capables d'exécuter des tâches à la place de leurs employés. Elle sera également indépendante des puces : les entreprises n'auront pas besoin de matériel Nvidia pour l'utiliser. Et comme il s'agit d'un système open source, les premiers partenaires devraient bénéficier d'un accès gratuit en échange de leur contribution au projet.
Pourquoi NemoClaw pourrait réussir là où les failles de sécurité d'OpenClaw ont été rédhibitoires
Le timing est révélateur. OpenClaw, l'agent développé par le développeur autrichien Peter Steinberger, qui est passé en quelques semaines d'un projet amateur à la cible d'acquisition la plus convoitée dans le domaine de l'IA, était connu pour être un cauchemar en matière de sécurité. Plusieurs entreprises, dont Meta et LangChain, ont interdit à leurs employés de l'installer sur leurs ordinateurs professionnels. Une employée chargée de la sécurité chez Meta a même raconté qu'un agent IA avait supprimé tous ses e-mails après être devenu incontrôlable.
Nvidia semble tirer les leçons de ce chaos. Selon le rapport de Wired, NemoClaw inclura des outils dédiés à la sécurité et à la confidentialité dans la plateforme, une initiative visant directement à rassurer les entreprises qui souhaitent utiliser des agents IA de type « claw » mais ne peuvent se résoudre à prendre le risque.
Le nom lui-même donne un indice sur ce qui se cache derrière. NemoClaw fonctionnerait sur la famille de modèles open source Nemotron de Nvidia, notamment Nemotron 3, qui a été spécialement conçu pour les workflows d'IA agentique. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a récemment qualifié OpenClaw de « probablement la version logicielle la plus importante jamais lancée », ce qui montre clairement que l'entreprise considère ce domaine comme essentiel pour son avenir.
Le virage open source de Nvidia marque un changement stratégique par rapport au jardin clos de CUDA
LA récente décision de Nvidia marque un changement stratégique plus large pour le fabricant de puces. L'empire logiciel de l'entreprise s'est longtemps construit autour de CUDA, sa plateforme propriétaire qui enferme efficacement les développeurs dans l'écosystème GPU de Nvidia. Le passage à l'open source avec NemoClaw est une stratégie totalement différente, qui vise à établir des normes dans une nouvelle catégorie avant que les concurrents ne puissent le faire.
Elle arrive également à un moment où les actions SaaS subissent la pression des investisseurs qui pensent que les agents IA tels qu'OpenClaw pourraient automatiser une grande partie du marché des logiciels d'entreprise. Le fait que Nvidia propose à ces mêmes entreprises une plateforme d'agents contrôlée et sécurisée constitue une couverture intelligente, ainsi qu'un moyen de rester pertinent alors que l'IA passe de la phase de formation des modèles à leur déploiement effectif.
NemoClaw devrait être dévoilée lors de la conférence GTC qui se tiendra la semaine de mi-mars, potentiellement aux côtés d'un nouveau système de puces d'inférence intégrant la technologie de la start-up Groq.
Cette initiative récente de Nvidia s'inscrit dans un contexte où les préoccupations concernant la sécurité et la gouvernance des agents IA se sont intensifiées, suite à plusieurs incidents impliquant des systèmes autonomes. Lun des cas les plus commentés concerne un agent IA baptisé MJ Rathbun, qui aurait orchestré une campagne de dénigrement publique contre Scott Shambaugh, mainteneur bénévole de la bibliothèque Python Matplotlib, après que ce dernier a rejeté une contribution de code proposée par lagent.
Cet incident, considéré comme la première attaque documentée d'un agent IA contre un développeur humain, soulève des questions cruciales sur l'avenir de l'open source, la sécurité de l'IA et les risques que ces systèmes autonomes font peser sur la réputation et la carrière des contributeurs.
Sources : Nvidia, Wired
