Google fournira au Pentagone des agents d'IA pour la guerre, après que la société d'IA Anthropic a intenté une action en justice contre l'administration Trump suite a son banissement

Fin janvier 2026, un conflit discret mais féroce a éclaté entre l'armée américaine et Anthropic. Le conflit porte sur une question d'une simplicité trompeuse : qui décide de l'utilisation d'une IA puissante dans la guerre ? Anthropic, l'entreprise à l'origine de l'assistant d'IA Claude, a tracé une ligne de démarcation. Les négociateurs du Pentagone veulent que l'entreprise lève les restrictions qui empêchent actuellement sa technologie d'être déployée pour des opérations autonomes de ciblage et de surveillance d'armes à l'intérieur des frontières américaines.
En réponse, le patron d'Anthropic, Dario Amodei, a rejeté la demande du Pentagone d'abandonner les garanties en matière d'IA. Anthropic préférerait ne pas travailler avec l'armée américaine plutôt que de permettre que l'IA soit utilisée pour la guerre et la surveillance de masse. Anthropic a déclaré qu'elle ne reculerait pas dans sa lutte avec le ministère américain de la défense concernant l'utilisation de sa technologie d'intelligence artificielle (IA).
Le 5 mars, le Pentagone a officiellement désigné Anthropic comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement, limitant ainsi l'utilisation d'une technologie qui était utilisée pour des opérations militaires en Iran. Anthropic a alors intenté une action en justice pour empêcher le Pentagone de l'inscrire sur une liste noire de sécurité nationale américaine. Anthropic a déclaré dans sa plainte que cette désignation était illégale et violait ses droits à la liberté d'expression et à une procédure régulière. La plainte déposée devant un tribunal fédéral de l'État américain de Californie demandait à un juge d'annuler cette désignation et d'empêcher les agences fédérales de l'appliquer.
Dans ce contexte, Google a récemment annoncé de nouveaux outils d'intelligence artificielle (IA) pour le département américain de la Guerre. Cette annonce intervient juste un jour après que la société d'IA Anthropic ait intenté un procès contre l'administration Trump, car elle a été désignée comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement. Cette initiative élargit le rôle du géant technologique dans l'infrastructure IA du Pentagone et offre de nouvelles possibilités au personnel militaire et civil pour créer des agents IA personnalisés.
La société a déclaré que ses modèles d'IA Gemini alimenteront une nouvelle fonctionnalité sur GenAI.mil, le portail d'IA d'entreprise du Pentagone, permettant aux plus de 3 millions d'employés du département de la Guerre de créer des assistants numériques pour les tâches administratives. L'outil, appelé Agent Designer, permet aux utilisateurs de créer des agents IA à l'aide de workflows sans code ou à faible code pour des tâches telles que la rédaction de notes de réunion, la création d'actions à mener et la décomposition de projets en plans étape par étape.
Google a déclaré que les agents IA fonctionneront dans un premier temps sur des réseaux non classifiés, mais des discussions sont déjà en cours pour étendre leur utilisation à des systèmes classifiés et top secrets. Récemment, Emil Michael, responsable technologique du département de la Guerre, a déclaré qu'il était « très confiant » quant au fait que Google serait un « excellent partenaire sur tous les réseaux », ajoutant que le Pentagone « tournait la page » de son différend avec Anthropic.
