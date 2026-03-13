Les employés d'Amazon affirment que l'IA fait accroître leur charge de travail. Une étude le confirme : il faut corriger les erreurs de l'IA, valider ses sorties, superviser ses agents, mais l'IA est imposée

Depuis plusieurs années, les grandes entreprises technologiques vendent une même utopie : l'IA prendrait en charge les tâches répétitives, libérant les travailleurs pour des missions à plus forte valeur ajoutée, tout en augmentant les profits des actionnaires. Des semaines de quatre jours, un meilleur équilibre vie professionnelle/vie privée, une productivité accrue sans effort supplémentaire... voilà le tableau que les dirigeants ont brossé à leurs équipes, et que les PDG ont vendu à leurs conseils d'administration.
La réalité que vivent les employés sur le terrain est radicalement différente.
Début mars 2026, une enquête du Guardian auprès d'une dizaine d'employés et ex-employés d'Amazon (ingénieurs logiciels, chercheurs en UX, analystes de données) dresse un tableau accablant. Selon ces témoignages, l'adoption agressive des outils d'IA au sein d'Amazon ralentit les flux de travail, multiplie les tâches de supervision et génère une charge additionnelle, alors même que la direction pousse à une utilisation généralisée de systèmes d'IA internes censés accélérer la productivité.
Le constat est d'autant plus cinglant que l'entreprise investit massivement : les dépenses d'Amazon en IA ont dépassé 125 milliards de dollars cette année, avec des projections similaires pour 2026.
Des outils « à moitié cuits » imposés par la hiérarchie
Le problème n'est pas simplement que les outils sont imparfaits, c'est que leur adoption est imposée de manière top-down, sans stratégie claire ni phase de validation sérieuse. Amazon organise des hackathons trimestriels, désormais presque exclusivement consacrés à l'IA générative, produisant des vagues d'outils internes de productivité pour les développeurs. Les employés décrivent des situations où des managers leur présentent des outils au hasard en leur demandant de les tester, sans que ces outils aient été validés au préalable.
Le qualificatif qui revient le plus souvent dans les témoignages est « half-baked » (à moitié cuit, incomplet, non finalisé). Ces outils génèrent régulièrement des erreurs que les employés doivent ensuite identifier et corriger, ou qu'ils doivent vérifier avec des collègues, ce qui allonge le temps consacré à chaque tâche.
Un développeur logiciel a résumé la situation avec une franchise remarquable : « Mes collègues et moi n'avons pas l'impression d'aller vraiment plus vite. Mais la direction nous répète que nous devons accélérer, que l'IA va nous faire accélérer, et que la vitesse est la priorité numéro un. »
Ce décalage entre le discours managérial et l'expérience quotidienne est au cur de la frustration des équipes. Un ingénieur en supply chain avec plus d'une décennie d'ancienneté a indiqué que les outils d'IA n'étaient utiles qu'occasionnellement et nécessitaient toujours des vérifications et ajustements manuels. La surveillance est également au cur du problème : si un employé n'utilisait pas les outils d'IA, son manager recevait un rapport et entamait une conversation avec lui à ce sujet.
Des pannes aux conséquences concrètes
Les dysfonctionnements ne sont pas que symboliques. Amazon a convoqué un large groupe d'ingénieurs à une réunion consacrée aux pannes récentes affectant son activité de commerce en ligne, certaines liées à des outils d'IA de génération de code. Un document interne préparatoire décrivait une « tendance d'incidents » caractérisée par un « rayon de souffle élevé » et des changements « assistés par IA générative ».
Amazon a connu au moins deux pannes liées à des outils d'IA internes, dont une interruption de service de 13 heures en décembre 2025, après que des ingénieurs avaient « laissé leur outil d'IA effectuer certains changements ». La réponse de la direction ? Exiger davantage de supervision humaine avec moins de personnel. Des ingénieurs juniors et intermédiaires doivent désormais obtenir la validation d'un ingénieur senior pour tout changement assisté par IA, alors que l'entreprise a licencié plus de 30 000 employés depuis octobre 2025.
Un employé de longue date a décrit la situation en des termes particulièrement sombres : « Au quotidien, c'est juste intenable. Notre charge de...
