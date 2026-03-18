OpenAI Codex vous permet désormais de créer des sous-agents spécialisés fonctionnant en parallèle, avec des agents TOML personnalisés, un traitement par lots CSV et une sélection de modèles par agent

OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) largement reconnue pour le lancement de ChatGPT en novembre 2022. Codex est un agent de codage basé sur l'IA développé par OpenAI et intégré à ChatGPT. Lancé en mai 2025 sous forme d'aperçu de recherche, il est conçu pour traiter de manière autonome des tâches d'ingénierie logicielle telles que l'écriture de fonctionnalités, la correction de bogues et la révision de bases de code dans un environnement cloud, avant de renvoyer les résultats pour qu'ils soient examinés par un humain.
En février 2026, OpenAI a lancé un nouveau modèle de codage, GPT-5.3-Codex. La société a déclaré que ce nouveau modèle avait amélioré ses « capacités de raisonnement et de connaissances professionnelles » et qu'il fonctionnerait 25 % plus rapidement que son prédécesseur. Lors de l'annonce, OpenAI précise que le nouveau modèle GPT-5.3-Codex est son « premier modèle qui a contribué à sa propre création ». « L'équipe Codex a utilisé les premières versions pour déboguer sa propre formation, gérer son propre déploiement et diagnostiquer les résultats des tests et des évaluations. Notre équipe a été impressionnée par la capacité de Codex à accélérer son propre développement », a déclaré OpenAI.
Puis début mars, OpenAI a publié une application Codex native pour Windows, offrant aux développeurs un nouvel outil pour gérer les agents de codage et automatiser leurs workflows directement dans l'environnement Windows. S'appuyant sur cette fonctionnalité, l'application Windows Codex introduit une fonctionnalité de sandboxing des agents qui exploite les mécanismes au niveau du système d'exploitation. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de gérer des agents en parallèle, de superviser des tâches d'automatisation de longue durée et d'examiner les différences de code dans une interface unique tout en restant dans leur configuration Windows établie.
Récemment, OpenAI vient de lancer des sous-agents pour Codex, son agent de codage. La fonctionnalité a été mise à la disposition du grand public le 16 mars après plusieurs semaines de préversion derrière un indicateur de fonctionnalité. Les sous-agents vous permettent de créer des agents spécialisés qui s'exécutent en parallèle, chacun avec sa propre fenêtre de contexte. Vous pouvez définir des agents personnalisés avec différents modèles, instructions et autorisations de sandbox. Codex se charge de l'orchestration : création d'agents, acheminement des instructions de suivi, attente des résultats et consolidation de tout cela en une seule réponse.
Il s'agit d'une fonctionnalité que la communauté réclamait depuis au moins août 2025, et elle suit un modèle établi par Claude Code avec son propre système de sous-agents l'année dernière. Le problème central que les sous-agents résolvent est la pollution du contexte. Lorsquun seul agent tente de tout gérer lire 40 fichiers pour une refactorisation, écrire des tests, vérifier la sécurité , sa fenêtre de contexte se remplit dinformations sans rapport avec la sous-tâche en cours. Au moment où il atteint le fichier 40, il a oublié les schémas du fichier 1.
Tous les principaux agents de codage ont convergé vers la même solution : attribuer à chaque sous-tâche sa propre fenêtre de contexte dédiée. L'agent de refactorisation de l'authentification ne partage pas de contexte avec l'agent de rédaction de tests. Chacun se concentre sur sa tâche spécifique, et seuls les résultats sont renvoyés au parent. Une étude menée en 2025 a testé 18 modèles de pointe et a constaté que chacun d'entre eux...
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