La start-up française Mistral AI lance Mistral Small 4, un modèle d'IA open source qui combine raisonnement, programmation et IA multimodale, pour offrir un outil unique et adaptable

Mistral AI est une entreprise française fondée en avril 2023, spécialisée dans l'intelligence artificielle générative. Elle développe de grands modèles de langages open source et propriétaires. Elle a été cofondée par Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix. Durant sa première année d'existence, elle réalise trois levées de fonds successives, d'un montant total de plus d'un milliard d'euros. Sa dernière levée en septembre 2025 la valorise à plus de onze milliards d'euros. Mistral est considérée comme l'un des leaders européens de l'intelligence artificielle.
Mistral AI a récemment annoncé la sortie de Mistral Small 4, un modèle unifié qui combine des capacités avancées de raisonnement, de multimodalité et de codage. Cette version marque un tournant dans la gamme Mistral Small en éliminant la nécessité de choisir entre un modèle d'instruction rapide, un moteur de raisonnement performant ou un assistant multimodal. Les utilisateurs bénéficient d'un modèle unique qui consolide les atouts phares de Magistral, Pixtral et Devstral, tout en conservant un effort de raisonnement configurable et une grande efficacité.
S'appuyant sur cette intégration, Small 4 est conçu comme une solution hybride prenant en charge des workflows variés tels que le chat général, les tâches d'agent, la programmation et le raisonnement complexe. Son architecture permet à la fois la saisie de texte et d'images, élargissant ainsi les possibilités d'application à des cas d'utilisation allant des assistants virtuels à la recherche en passant par le développement logiciel.
Grâce à cette adaptabilité, les utilisateurs n'ont plus besoin de changer de modèle pour différentes tâches, car Small 4 s'adapte à l'évolution des besoins au sein d'un même déploiement. Mistral AI affirme notamment : "En unifiant les capacités d'instruction, de raisonnement et multimodales, Mistral Small 4 simplifie l'intégration de l'IA et permet aux utilisateurs de s'attaquer à un plus large éventail de tâches à l'aide d'un outil unique et adaptable, apportant ainsi les avantages de l'IA open source à des cas d'utilisation concrets."
En termes d'accessibilité, Mistral Small 4 est publié en open source sous licence Apache 2.0, poursuivant ainsi l'approche de Mistral en matière de transparence et de personnalisation. Le modèle est disponible pour une utilisation immédiate via l'API Mistral, Mistral AI Studio et le référentiel Hugging Face, facilitant ainsi le déploiement et le réglage fin pour des applications spécialisées ou à usage général.
Il y a un an, Mistral AI a publié l'une des évaluations d'impact environnemental les plus détaillées à ce jour sur un modèle d'IA. Dans son analyse du cycle de vie de son modèle de langage dénommé Mistral Large 2, l'entreprise lève le voile sur les émissions, la consommation d'eau et l'épuisement des ressources matérielles, fournissant des chiffres concrets sur l'empreinte environnementale croissante de l'intelligence artificielle générative.
Elle propose en sus des solutions pour la réduction de limpact négatif de lutilisation de cette technologie. Il s'agit notamment de sélectionner des modèles plus petits lorsque des performances élevées ne sont pas strictement nécessaires, de regrouper les demandes pour améliorer l'efficacité informatique et de choisir des centres de données alimentés par des énergies renouvelables. Avec son nouveau modèle Small 4, Mistral AI semble proposer un modèle capable de s'adapter aux besoins.
Une nouvelle référence pour les modèles multimodaux optimisés pour le raisonnement
Mistral Small 4 est un modèle hybride optimisé pour le chat général, le codage, les tâches agentiques et le raisonnement complexe. Son architecture prend en charge à la fois les entrées textuelles et les entrées d'images, ce qui le rend polyvalent pour un large éventail d'applications. Avec Mistral Small 4, Mistral AI réaffirme son...
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