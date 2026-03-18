La plupart des projets dIA en entreprise échouent non pas parce que les entreprises ne disposent pas de la technologie nécessaire, mais parce que les modèles quelles utilisent ne comprennent pas leur activité. Ces modèles sont souvent entraînés à partir dInternet, plutôt que sur la base de décennies de documents internes, de flux de travail et de savoir-faire institutionnel. C'est dans cette lacune que Mistral, la start-up française spécialisée dans l'IA, voit une opportunité.
Mistral AI est une entreprise française fondée en avril 2023, spécialisée dans l'intelligence artificielle générative. Elle développe de grands modèles de langages open source et propriétaires. Elle a été cofondée par Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix. Durant sa première année d'existence, elle réalise trois levées de fonds successives, d'un montant total de plus d'un milliard d'euros. Sa dernière levée en septembre 2025 la valorise à plus de onze milliards d'euros. Mistral est considérée comme l'un des leaders européens de l'intelligence artificielle.
L'entreprise a annoncé Mistral Forge, une plateforme qui permet aux entreprises de créer des modèles personnalisés entraînés sur leurs propres données. Mistral a annoncé cette plateforme lors de la GTC de Nvidia, la conférence technologique annuelle de Nvidia, qui cette année est largement axée sur l'IA et les modèles agentiques pour les entreprises. Il sagit dune initiative ciblée pour Mistral, une entreprise qui a bâti son activité sur une clientèle dentreprises, alors que ses rivaux OpenAI et Anthropic ont pris une longueur davance en termes dadoption par les consommateurs.
Le PDG Arthur Mensch affirme que lorientation résolument tournée vers lentreprise de Mistral porte ses fruits : la société est en passe de dépasser le milliard de dollars de chiffre daffaires annuel récurrent cette année. Selon Mistral, une grande partie de cette stratégie consiste à donner aux entreprises davantage de contrôle sur leurs données et leurs systèmes d'IA. « Forge permet aux entreprises et aux gouvernements de personnaliser des modèles d'IA en fonction de leurs besoins spécifiques », a déclaré Elisa Salamanca, responsable produit chez Mistral.
En décembre 2025, dans le cadre d'une initiative majeure visant à redessiner le paysage du développement logiciel basé sur l'IA, le géant français de l'intelligence artificielle Mistral AI a dévoilé sa famille de modèles de codage de nouvelle génération, Devstral 2, ainsi que l'interface de ligne de commande (CLI) innovante Mistral Vibe. Avec Devstral 2, Mistral AI défie directement les modèles propriétaires établis tels que GitHub Copilot et Claude Code d'Anthropic, en proposant une alternative performante et rentable.
L'introduction de Devstral Small vise à mettre le codage IA sophistiqué à la portée des développeurs individuels et des petites équipes, favorisant ainsi l'innovation à tous les niveaux. Associé à Mistral Vibe CLI, pionnier des workflows de « vibe coding », l'entreprise ne se contente pas de lancer des modèles, mais propose tout un écosystème conçu pour améliorer la productivité des développeurs et leur interaction avec les agents IA.
Voici l'annonce de Mistral AI :
Mistral Forge
Aujourd'hui, nous présentons Forge, un système permettant aux entreprises de créer des modèles d'IA de pointe basés sur leurs connaissances propriétaires.
La plupart des modèles dIA disponibles aujourdhui sont principalement entraînés sur des données accessibles au public. Ils sont conçus pour fonctionner efficacement sur un large éventail de tâches. Mais les entreprises fonctionnent à partir de connaissances internes : normes dingénierie, politiques de conformité, bases de code, processus opérationnels et années de décisions institutionnelles.
Forge comble le fossé entre lIA générique et les besoins spécifiques des entreprises. Au lieu de sappuyer sur des données publiques générales, les organisations peuvent entraîner des modèles qui comprennent leur contexte interne, intégré aux systèmes, aux flux de travail et aux politiques, alignant ainsi lIA sur leurs opérations propres.
Mistral AI s'est déjà associé à des organisations de premier plan, telles qu'ASML, les Laboratoires nationaux DSO de Singapour, Ericsson, l'Agence spatiale européenne, l'Agence pour la science et la technologie (HTX) de Singapour et Reply, afin de former des modèles sur les données propriétaires qui alimentent leurs systèmes les plus complexes et leurs technologies d'avenir.
Former des modèles sur les connaissances institutionnelles
Forge permet aux entreprises de créer des modèles qui intègrent leurs connaissances métier. Les organisations peuvent entraîner des modèles sur de grands volumes de documentation interne, de bases de code, de...
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